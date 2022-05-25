Прокуратура привлекла Google к делу The Tor Project

Прокуратура Саратовского района привлекла Google к делу организации The Tor Project, интересы которой представляют юристы «Роскомсвободы». Ведомство просит у суда следующее:
– признать информацию, содержащуюся в в программном приложении Tor Browser, запрещённой в России;
– признать запрещённым приложение Tor Browser, размещённое в Google Play;
– ограничить доступ к приложению Tor Browser;
– обязать Google LLC удалить приложение Tor Browser из Google Play.
«О какой конкретно информации идёт речь и какую норму закону она нарушает, пока абсолютно неясно», — прокомментировал требование прокуратуры глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.
Напомним, на прошлой неделе юристам «Роскомсвободы» удалось отменить блокировку сайта The Tor Project. Апелляционный суд отправил дело на рассмотрение в суд первой инстанции, уже с участием владельца сайта, и это означает, что основанием для отмены стали процессуальные нарушения, на которые указали наши специалисты.
Первое заседание по существу по делу The Tor Project назначено на 26 мая. Пройдёт оно в Саратовском районном суде Саратовской области (пос. Дубки).
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ (предпочтительнее Telegram)
Главное за неделю в области права.