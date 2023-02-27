В Госдуму внесли новый законопроект о запрете «чайлдфри-пропаганды»

В Госдуму внесли ещё один законопроект, предлагающий запретить распространение среди несовершеннолетних информации, «пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей». В случае принятия документа поправки внесут в ст. 2 и 5 Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения чайлдфри, ведёт к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы предлагаемых поправок — закондательный орган (Курултай) Республики Башкортостан и депутат-единоросс Эльвира Аиткулова. Они отметили, что документ направлен на запрет пропаганды нетрадиционных ценностей, от которых защищает Указ Президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«Идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», — процитировали Указ законотворцы.

Это уже второй законопроект о запрете «чайлдфри-пропаганды». В сентябре прошлого года те же авторы внесли документ, предлагавший изменения только в ст. 5 Федерального закона № 436-ФЗ. Автором инициативы была ещё и депутат Римма Утяшева, но позднее она сняла своё имя из списка инициаторов.