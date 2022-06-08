Сайты региональных властей предложено перевести в «Гособлако»

Минцифры предлагает регионам РФ перевести сайты органов региональной власти в Государственную единую облачную платформу («Гособлако») для защиты от кибератак, рассказал глава министерства Максут Шадаев во время своего выступления в Совете Федерации.

Министр напомнил, что при кибератаках в первую очередь атакуют государственные сайты, которые являются источниками официальной информации, инфраструктурой для получения цифровых сервисов.

Ранее министерство разместило на сайте госзакупок контракт на сумму 1,8 млрд рублей на закупку у «Ростелекома» услуги по предоставлению вычислительных ресурсов для «Гособлака». Как следует из документа, вычислительные мощности необходимы для размещения и обеспечения функционирования информационных ресурсов и информационных систем федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов.



Срок действия контракта — до 20 декабря 2022 года, финансирование предполагается обеспечить за счет средств федерального проекта «Цифровое государственное управление» государственной программы «Информационное общество».



В 2019 году «Ростелеком» был назначен единственным поставщиком сервисов для «Гособлака». Однако сейчас поставщиком услуг по одному из контрактов выступает SberCloud, сообщали в Минцифры. Там также заявляли, что прорабатывают вопрос об участии в программе и других центров обработки данных.