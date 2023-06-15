Постановка и снятие с воинского учёта стали доступны на «Госуслугах»

На «Госуслугах» появился раздел с услугами военкоматов, которые можно получить онлайн. На это обратил внимание юрист Григорий Машанов.
Теперь через портал можно:
Также в будущем станет доступным внесение изменений в реестр воинского учёта, который в данный момент находится в разработке.
«Я отправил заявление о снятии с воинского учёта. Правда, интерфейс предупредил, что потребуется личная явка в военкомат по его приглашению. Но я попробую объяснить, что я уже за границей, и отправлю документы по почте. Так что посмотрим, что выйдет», — сообщил юрист в своём телеграм-канале.
В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон, юридически приравнивающий электронную повестку к повестке, врученной лично под подпись. Получивший любым способом повестку не может выезжать за пределы страны.
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.