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15 June 2023

Постановка и снятие с воинского учёта стали доступны на «Госуслугах»

А также подготовка документов и запись в военкомат.

На «Госуслугах» появился раздел с услугами военкоматов, которые можно получить онлайн. На это обратил внимание юрист Григорий Машанов. 

 

Теперь через портал можно:

  • подать заявление;
  • встать на учёт;
  • внести изменения в документы;
  • изменить пункт учёта при переезде;
  • сняться с учёта;
  • заменить документы;
  • проверить прикрепления.

 

Также в будущем станет доступным внесение изменений в реестр воинского учёта, который в данный момент находится в разработке. 

 

«Я отправил заявление о снятии с воинского учёта. Правда, интерфейс предупредил, что потребуется личная явка в военкомат по его приглашению. Но я попробую объяснить, что я уже за границей, и отправлю документы по почте. Так что посмотрим, что выйдет», — сообщил юрист в своём телеграм-канале.

 

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон, юридически приравнивающий электронную повестку к повестке, врученной лично под подпись. Получивший любым способом повестку не может выезжать за пределы страны.

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