Генпрокуратура запретила более 200 ссылок из-за цитирования «Открытых медиа», «МБХ» и «Проекта»

Генеральная прокуратура России на днях внесла в реестр запрещённой информации сразу 233 ссылки. Первым, ещё в октябре текущего года, по тому же решению №27-31-2021/Ид12724-21 там оказался сайт издания «Проект», внесённого в список «нежелательных организаций.

Судя по всему, остальные ссылки попали в реестр заблокированных из-за перепечатки материалов запрещённого в России издания, но есть здесь и одно исключение — старейший городской форум Костромы jediru.net («Форум костромских джедаев»). Как отмечает Telegram-канал «Можем объяснить», этот ресурс ведёт свою историю с 1990-х годов, и под запрет попали три страницы форума, на двух из них костромичи спорили о политике и приводили в качестве аргументов ссылки на разные СМИ. Среди ресурсов, которые использовали участники форума на заблокированных страницах, были в том числе ссылки на «Открытые медиа» и «МБХ медиа». Скорее всего они и стали причиной блокировки «Форума костромских джедаев». Летом 2021 года эти СМИ оказались заблокированы в России под предлогом того, что они связаны с «нежелательной организацией», а трое журналистов «Открытых медиа» оказались в реестре иноагентов.

«Можем объяснить» отмечает, что «Форум костромских джедаев» был влиятельным ресурсом для Костромы в начале 2010-х годов, когда прежний губернатор Игорь Слюняев (Албин) начал судебное давление на местных независимых журналистов и СМИ. Тогда же был заблокирован и раздражавший областные власти «Форум», силовики изымали его сервера, но позже суд признал эту меру незаконной. «С ростом популярности мессенджеров и соцсетей «Форум джедаев» потерял былые объемы трафика, но остался средством общения для возрастной аудитории», — сообщает Telegram-канал.

Под блокировкой за перепечатку материалов «Проекта» оказались сайты в основном новостного характера, в том числе популярные и имеющие официальный статус СМИ. Так, под запрет попали ссылки на украинское издание «Аргументы», на которое в Facebook подписано более 16 тысяч пользователей и в Twitter — более 3,6 тысяч.

Есть в запрещённом списке Генпрокуратуры также ссылки на сайт информационного агентства «Руспрес», основанного в 2007 году. Издание в 2008 году получило свидетельство средства массовой информации.

Закон о «нежелательных организациях» всё чаще используется для политического давления на официальные и гражданские сообщества, а также СМИ и журналистов. Присвоение этого статуса раскрывает широкое поле для цензуры любых информационных материалов, связанных с такой организацией, даже если они были размещены на том или ином сайте задолго до объявления организации нежелательной. Летом текущего года соответствующее законодательство было ещё более ужесточено, и если раньше для возбуждения уголовного дела за осуществления «нежелательной» деятельности требовалось две «административки», то теперь на руководителя такой организации могут завести «уголовку» после одного вступившего в силу в течение года административного дела.