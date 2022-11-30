Генпрокуратура предлагает лишать СМИ лицензии на основании устных и письменных обращений

Генпрокуратура подготовила проект инструкции, которая содержит порядок подготовки требований о приостановлении деятельности СМИ, лишении их лицензий или запрета деятельности иностранного медиа, следует из данных портала проектов нормативных правовых актов.
Инициировать проверку могут на основании устных и письменных обращений граждан, организаций, должностных лиц, сообщений СМИ, а также материалов проверок, административных и уголовных дел и открытых источников, в том числе в интернете. Оценку полученным сведениям могут давать как обычные прокуроры, так и военные и иные специализированные.
Для этого достаточно найти в публикациях у СМИ:
Генпрокуратура должна будет принять меры, если выявит «неоднократные» нарушения, сказано в проекте приказа. При этом приостановить деятельность иностранного СМИ или лишить его лицензии можно будет по согласованию с МИД России.
Законопроект, позволяющий генпрокурору отзывать лицензии СМИ, внесли в Госдуму в апреле, позже его подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно этой норме, генпрокурор и его заместители могут запрещать работу СМИ за публикацию «недостоверных сведений», а у Генпрокуратуры появляется право признать регистрацию СМИ недействительной. Ранее отозвать лицензию СМИ можно было лишь по решению суда, сейчас его участие не необходимо.
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