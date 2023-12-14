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14 December 2023

Суд отклонил жалобу Hidemyname в деле о внереестровой блокировке через ТСПУ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
VPN-сервис в судебном порядке требовал от Роскомнадзора исключить домен сайта из перечня угроз и закрытых реестров. Решение суда будет обжаловано.

Заседание Таганского районного суда по делу о внереестровой блокировке VPN-сервиса Hidemyname закончилось отказом в удовлетворении административных исковых требований компании к Роскомнадзору. Интересы сервиса в суде представляют юристы «Роскомсвободы».

Сторона истца выдвигала аргументы, что приложение Hidemyname вообще никак не угрожает работе российского интернета, и блокировка через ТСПУ необоснованна и незаконна, однако судья Надежда Киселёва приняла сторону российского надзорного ведомства.

В качестве возражений РКН рассказал, что следовал букве закона и всё сделал правильно. В частности, в базе Государственной радиочастотной службы (подведомственна Роскомнадзору) есть Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Он должен проводить мониторинг интернета, и 7 ноября прошлого года как раз в результате такого мониторинга Центр выявил приложение Hidemy.name. После проверки, — можно ли через него получить доступ к заблокированным сайтам на примере сайтов онлайн-казино, «Умного голосования», защищённой почты Protonmail и нескольких других интернет-ресурсов, — он составил об этом акт, который 10 ноября 2022 года отправил в Роскомнадзор.

При надзорном ведомстве есть специальная Экспертная комиссия из его сотрудников, а также представителей Минцифры и ФСБ. Она провела заседание, где рассмотрела вопрос о применении в отношении Hidemynade технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), и приняла решение, что приложение надо блокировать.

Роскомнадзор по требованию истца ни акт, ни решение не показал, сославшись на гриф «Для служебного пользования». Суд истребовать решение не посчитал нужным, и в иске отказал.

Ещё любопытный факт, что РКН квалифицировал VPN-сервис как угрозу противодействия (затруднения) ограничению доступа к информации, но так и не объяснил, как же именно приложение мешает операторам связи блокировать сайты. Когда подавался иск, компания предполагала, что Роскомнадзор мог блокировать приложение как угрозу предоставления доступа к заблокированной информации (это другой вид угрозы).

Представители истца также просили признать незаконным решение комиссии о применении ТСПУ к Hodemyname. Суд это требование рассмотрел, не видя самого решения, как, впрочем, не увидели его и представители истца.

Решение Таганского районного суда по делу Hidemyname будет обжаловано.

Роскомнадзор VPN 90-ФЗ 276-ФЗ ТСПУ суд Hidemyname

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