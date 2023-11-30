Утверждены правила идентификации клиентов хостинг-провайдеров

Правительство утвердило Правила прохождения идентификации и (или) аутентификации лицами, обратившимися к провайдеру хостинга в целях получения вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Документ предусматривает следующие способы идентификации:

через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС);

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

после предъявления при личном обращении к провайдеру хостинга определённого набора документов;

посредством перевода денежных средств на банковский счёт провайдера хостинга с банковского счёта лица, обратившегося к провайдеру хостинга, открытого в банке РФ в соответствии с требованиями законодательства:

через иную информационную систему, используемую провайдером хостинга и обеспечивающую идентификацию;

с использованием платёжной карты;

с использованием абонентского номера;

с использованием сервиса быстрых платежей (СБП).

Правительство также утвердило правила уведомления хостинг-провайдером о начале деятельности и правила ведения реестра хостинг-провайдеров.

Согласно первым Правилам, провайдеры хостинга уведомляют Роскомнадзор о начале работы за 15 рабочих дней. В уведомлении указывается информация о лице, предоставляющем услуги хостинга, данные о наличии уникального идентификатора совокупности средств связи, о сетевых адресах, о местоположении сетевых мощностей, о точках обмена трафиком, о лицах, отвечающих за инфобезопасность, и лицах, ответственных за организационно-техническое взаимодействие в рамках централизованного управления сетью, и др.

Согласно вторым Правилам, реестр ведёт Роскомнадзор, а реестровая запись содержит сведения, предоставленные в уведомлении хостинг-провайдера. Недостающие сведения должны быть предоставлены в течение 5 рабочих дней после направления соответствующего запроса. Основаниями для исключения из реестра являются:

прекращение деятельности хостинг-провайдера;

неустранение провайдером установленных нарушений.

Постановления вступают в силу с 1 декабря этого года. Документы являются подзаконным актом, поясняющим изменения в законы «Об информации» и «О связи», которые предусматривают создание реестра хостеров и обязывают последних взаимодействовать с силовыми структурами, а также регистрировать пользователей без использования электронной почты или номера телефона от российской компании. С 1 февраля 2024 года деятельность провайдеров хостинга, не включённых в реестр, не допускается, а включённые в реестр провайдеры обязаны предоставлять услуги хостинга только после идентификации пользователей.