Иностранные хостинг-провайдеры смогут работать в России без заключения договоров

Минцифры готовит дополнения к правилам идентификации клиентов хостингов в России, пишет «Ъ». Нерезиденты смогут работать с российскими компаниями без заключения договоров (текущая версия правил требует присутствия хостера в РФ).

Хостеры также должны будут сотрудничать с ФСБ и Роскомнадзором по вопросам оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), устанавливать оборудование технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) и использовать национальную систему доменных имен (НСДИ). Помимо этого Роскомнадзор добивается, чтобы крупные хостинг-провайдеры, такие как Amazon Web Services и GoDaddy, открыли в России свои представительства.

Регулирование хостинг-провайдеров в России ужесточается согласно поправкам в федеральные законы «О связи» и «Об информации», подписанным президентом Владимиром Путиным 31 июля. Они предусматривают создание реестра хостеров и обязывают последних взаимодействовать с силовыми структурами, а также регистрировать пользователей без использования электронной почты или номера телефона от российской компании.

«До сих пор нет ясности, что делать провайдерам хостинга, которые уже в реестре ОРИ. Очевидно, что реестр хостеров и реестр ОРИ во многом дублируют друг друга, создавая overcompliance. РКН вроде говорил, что в случае включения в реестр хостеров можно будет исключиться из реестра ОРИ. Но нормативки пока нет, как и каких-либо официальных разъяснений», — отметил глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Ранее Роскомнадзор принял решение о применении в отношении 12 иностранных провайдеров хостинга «мер понуждения». Это означает, что теперь российские поисковые системы начнут информировать пользователей о нарушении этими компаниями российского законодательства.

Проект Правил идентификации лиц, обратившихся к провайдеру хостинга, в данный момент проходит процедуру общественного обсуждения, дата окончания которого — 28 сентября. Если у вас есть замечания или пожелания, вы можете оставить их на странице документа.