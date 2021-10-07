В школах Екатеринбурга установят систему для прослушки учеников

В школах Екатеринбурга внедрят нейросеть, которая станет прослушивать учеников, определять заданные слова и звуки и передавать сигнал группе быстрого реагирования. Об этом «Комсомольской правде» рассказал заместитель начальника Департамента образования администрации Екатеринбурга Михаил Ладейщиков. Он назвал это «дистанционной тревожной кнопкой»:

«При наступлении любого из этих событий сигнал будет незамедлительно передаваться группе быстрого реагирования, которая, подключившись к камере, будет видеть происходящие события и принимать решение о выезде».

Систему запланировали установить в двух школах города. В каких именно, пока не уточняют. Если проект будет успешным, к нейросети подключат и другие образовательные учреждения. Кроме того, в них может быть установлена и система видеоаналитики, которая станет считывать резкие агрессивные движения, драки, опасные предметы в руках и курение.

В школах Екатеринбурга установят камеры, которые будут прослушивать учеников.



Нейросеть будет расшифровывать звуки и слова вроде «ударю, взорву, застрелю, бомба» и передавать сигнал группе быстрого реагированияhttps://t.co/gD6fnBP0JT — TJ (@tjournal) October 7, 2021

Нейросеть в школах Екатеринбурга решили использовать после стрельбы в казанской гимназии и Пермском университете.