В школах Екатеринбурга установят систему для прослушки учеников

В школах Екатеринбурга внедрят нейросеть, которая станет прослушивать учеников, определять заданные слова и звуки и передавать сигнал группе быстрого реагирования. Об этом «Комсомольской правде» рассказал заместитель начальника Департамента образования администрации Екатеринбурга Михаил Ладейщиков. Он назвал это «дистанционной тревожной кнопкой»:
«При наступлении любого из этих событий сигнал будет незамедлительно передаваться группе быстрого реагирования, которая, подключившись к камере, будет видеть происходящие события и принимать решение о выезде».
Систему запланировали установить в двух школах города. В каких именно, пока не уточняют. Если проект будет успешным, к нейросети подключат и другие образовательные учреждения. Кроме того, в них может быть установлена и система видеоаналитики, которая станет считывать резкие агрессивные движения, драки, опасные предметы в руках и курение.
В школах Екатеринбурга установят камеры, которые будут прослушивать учеников.— TJ (@tjournal) October 7, 2021
Нейросеть будет расшифровывать звуки и слова вроде «ударю, взорву, застрелю, бомба» и передавать сигнал группе быстрого реагированияhttps://t.co/gD6fnBP0JT
Нейросеть в школах Екатеринбурга решили использовать после стрельбы в казанской гимназии и Пермском университете.
В июне этого года стало известно, что одна из школ Московской области будет оснащена системой предиктивной безопасности. В неё войдут умные камеры, способные распознать нетипичное поведение ребенка или опасную ситуацию, такую как бег по коридору или катание по перилам. Помимо этого предполагалось, что нейронная сеть научится определять психоэмоциональное поведение ребёнка путём сравнения заложенной в неё информации об эмоциях и анализа всех факторов, от оценок ученика до его поведения.
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