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25 August 2021

МВД использует ИИ для раскрытия серийных преступлений

Ведомство заказало исследование применимости искусственного интеллекта для выявления признаков серийности уголовных и административных правонарушений.

Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД заказало исследование применимости машинного обучения и анализа данных в раскрытии серийных преступлений. Соответствующий тендер заметили в CNews. Объектом исследования, согласно техзаданию, являются различные источники информации и их цифровые образы. Речь идёи о материалах административных и уголовных дел, заключениях экспертов, судебных решениях, заявлениях граждан, оперативных сводках и аудиоматериалах

Исследование под шифром «Серия» включает в себя анализ того, применимы ли технологии распознавания речи и оптическое распознавание, в том числе с использованием нейронных сетей, для печатных и рукописных текстов, говорится в тендерной документации.

В ходе анализа нужно будет выявлять в тексте упоминания информации о физлицах (ФИО, дата рождения, место рождения, пол, родство и др.), их национальности, особых приметах, а также о юрлицах, их адресах и телефонах. 
Отдельно ещё идёт изучение упоминания наркотиков, даты и времени, орудий совершения преступления и их характеристики, способ совершения преступления, интернет-сайты, станции метро, автомобили и пр.

Будущий исполнитель также должен будет взять интервью у сотрудников, непосредственно занимающихся расследованием уголовных дел, и на основании сформировать датасеты для нейронной сети.

 

Проект по внедрению ИИ для выявления серийных преступлений и определения внешности преступника МВД представило ещё в ноябре прошлого года. Пока возможные связи между серийными преступлениями устанавливаются вручную, однако ПО с использованием искусственного интеллекта позволит делать анализ автоматически, пояснили тогда в ведомстве. Там запланировали провести научно-исследовательские работы по теме в 2021–2022 годах и приступить к «опытно-конструкторским работам» в 2023-м.

 

Заявки на текущий тендер принимаются до 13 сентября. Цена контракта составит 23,1 млн руб. 

 
 

 

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