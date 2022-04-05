Минцифры запустит суверенный маркетплейс ПО

«Маркетплейс российского программного обеспечения (ПО) начнет работу уже в апреле текущего года, и правообладатели могут подать заявку на размещение в нем своих продуктов на портале Госуслуг», – сообщает пресс-служба Минцифры.

Для подачи заявок была создана соответствующая форма, которую министерство выложило на сайте государственных услуг. «Для заполнения необходима авторизация в качестве юридического лица», – отмечается в пресс-релизе.

В ведомстве также заявили о намерении сделать маркетплейс удобной площадкой для взаимодействия правообладателей и заказчиков российского программного обеспечения. Страница продукта будет содержать данные о его функционале, стоимости, сферах применения и совместимости с операционными системами, а также информацию о том, какое зарубежное решение он может заменить.

В марте текущего года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в мае начнет работу первая торговая интернет-площадка с российским софтом. «Сейчас мы уже начали пересборку нашего реестра российского ПО, делаем из него полноценный маркетплейс. Надеемся, что в мае мы сможем первую версию такого маркетплейса запустить», — пояснил тогда министр, отметив, что импортозамещение специализированного софта «вызывает самую большую тревогу». Речь идет о программах для нефтегазового сектора, инженерном софте для сложного проектирования, а также о графическом программном обеспечении для простых пользователей.

«Не взлетит», – считает исполнительный директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарёв. По его словам, из сообщения Минцифры вообще непонятно, что это за маркетплейс, для кого он и что будет там продаваться:

«Это уже само по себе фейл, но вообще-то есть куча всяких разных торговцев ПО. И, что, получается, что министрество будет с ними конкурировать? Это, мягко говоря, странно».

«Главное в маркетплейсе — это наличие продавцов и покупателей, – заключает Климарёв. – Которые не возникают сами по себе из „рукойводящих дукументов“. Маркетплейсы возникают из некоторой возможности для обеих сторон заключения сделок. Google создавал свой Play десятилетие и даже больше. И там много чего есть внутри, под капотом. От заготовленной системы модерации (проверка на вирусы, например), системы рекламы и оплаты, до очень тонких технологически сложных штук, например, Firebase Cloud Messaging. Но, кажется, министерство ничего этого просто не понимает…»