Нужна юр.помощь?
Новости
5 April 2022

Минцифры запустит суверенный маркетплейс ПО

В данный момент министерство принимает заявки на размещение отечественных программ, опубликовав на «Госуслугах» форму для авторизации правообладателей.

«Маркетплейс российского программного обеспечения (ПО) начнет работу уже в апреле текущего года, и правообладатели могут подать заявку на размещение в нем своих продуктов на портале Госуслуг», – сообщает пресс-служба Минцифры.

Для подачи заявок была создана соответствующая форма, которую министерство выложило на сайте государственных услуг. «Для заполнения необходима авторизация в качестве юридического лица», – отмечается в пресс-релизе.

В ведомстве также заявили о намерении сделать маркетплейс удобной площадкой для взаимодействия правообладателей и заказчиков российского программного обеспечения. Страница продукта будет содержать данные о его функционале, стоимости, сферах применения и совместимости с операционными системами, а также информацию о том, какое зарубежное решение он может заменить.

В марте текущего года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в мае начнет работу первая торговая интернет-площадка с российским софтом. «Сейчас мы уже начали пересборку нашего реестра российского ПО, делаем из него полноценный маркетплейс. Надеемся, что в мае мы сможем первую версию такого маркетплейса запустить», — пояснил тогда министр, отметив, что импортозамещение специализированного софта «вызывает самую большую тревогу». Речь идет о программах для нефтегазового сектора, инженерном софте для сложного проектирования, а также о графическом программном обеспечении для простых пользователей.

«Не взлетит», – считает исполнительный директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарёв. По его словам, из сообщения Минцифры вообще непонятно, что это за маркетплейс, для кого он и что будет там продаваться:

«Это уже само по себе фейл, но вообще-то есть куча всяких разных торговцев ПО. И, что, получается, что министрество будет с ними конкурировать? Это, мягко говоря, странно».

«Главное в маркетплейсе — это наличие продавцов и покупателей, – заключает Климарёв. – Которые не возникают сами по себе из „рукойводящих дукументов“. Маркетплейсы возникают из некоторой возможности для обеих сторон заключения сделок. Google создавал свой Play десятилетие и даже больше. И там много чего есть внутри, под капотом. От заготовленной системы модерации (проверка на вирусы, например), системы рекламы и оплаты, до очень тонких технологически сложных штук, например, Firebase Cloud Messaging. Но, кажется, министерство ничего этого просто не понимает…»

Минцифры импортозамещение приложения Госуслуги маркетплейс

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Россия внедряет отечественный корневой TLS-сертификат
Госдума обязала предустанавливать российское ПО на компьютеры и гаджеты
Минцифры прогнозирует убыточность IT-сферы и предлагает льготы для российского ПО
ФАС разработает требования к предустановке российского софта
Интернет вещей заставят импортозаместиться
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности