Работников образования переведут на российские мессенджеры и приложения для видеоконференций

К декабрю 2021 года Минцифры подготовит нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и бюджетных организаций на госплатформу «поддержки рабочих коммуникаций: почты, мессенджеров, сервисов видео-конференц-связи». Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на план мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий».

Правительство планирует принудительно перевести чиновников и преподавателей на российские мессенджеры, приложения для видеоконференций и почту. Об этом пишет "Коммерсант"https://t.co/1L4lwS3Wwo — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 9, 2021

Согласно документу, к февралю 2022 года Минобразования и Минпросвещения разработают рекомендации, по которым преподаватели школ и вузов должны будут общаться с родителями, школьниками и студентами только при помощи российских сервисов.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко «Ъ» сообщили, что эти инициативы уже одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию. В проект входит требование о переводе на российские мессенджеры, электронную почту, приложения для аудио и видеоконференций, электронного документооборота, управления задачами и поручениями.

В Правительстве отметили, что сервисы уже существуют, но не назвали их. В Минпросвещения также сообщили, что в сфере образования уже применяются отечественные решения.

В апреле американская компания Zoom Video Communications запретила своим партнерам продавать государственным учреждениям и госкомпаниям в России корпоративную подписку на сервис онлайн-конференций Zoom. Позже компания сообщила, что будет напрямую продавать чиновникам доступ к сервису.