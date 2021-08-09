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9 August 2021

Работников образования переведут на российские мессенджеры и приложения для видеоконференций

В Правительстве заявили, что такие сервисы уже существуют, и они будут использоваться для общения преподавателей со школьниками, родителями и студентами, начиная со следующего года.

К декабрю 2021 года Минцифры подготовит нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и бюджетных организаций на госплатформу «поддержки рабочих коммуникаций: почты, мессенджеров, сервисов видео-конференц-связи». Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на план мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий».

 

 

Согласно документу, к февралю 2022 года Минобразования и Минпросвещения разработают рекомендации, по которым преподаватели школ и вузов должны будут общаться с родителями, школьниками и студентами только при помощи российских сервисов.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко «Ъ» сообщили, что эти инициативы уже одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию. В проект входит требование о переводе на российские мессенджеры, электронную почту, приложения для аудио и видеоконференций, электронного документооборота, управления задачами и поручениями.

В Правительстве отметили, что сервисы уже существуют, но не назвали их. В Минпросвещения также сообщили, что в сфере образования уже применяются отечественные решения.

В апреле американская компания Zoom Video Communications запретила своим партнерам продавать государственным учреждениям и госкомпаниям в России корпоративную подписку на сервис онлайн-конференций Zoom. Позже компания сообщила, что будет напрямую продавать чиновникам доступ к сервису.

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