Отечественное ПО обяжут работать на российских процессорах и операционных системах

Требования к включению программ в реестр отечественного ПО могут быть ужесточены: предлагается обязать разработчиков прикладного ПО поддерживать минимум две отечественные ОС и две процессорные архитектуры, а разработчиков ОС – обеспечить совместимость с процессорами «Эльбрус» и «Байкал». Об этом пишет CNews.



По словам издания, дорожная карта «Новое общесистемное ПО», подготовленная VK, «Лабораторией Касперского», «1С» и «Ростелекомом» в рамках соглашения с Правительством, предполагает внесение изменения в Постановление Правительства №1236 от 16 ноября 2015 г., определяющего правиле ведения Единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных (Реестр). Документ был утвержден правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и ведения предпринимательской деятельности.

Для программного обеспечения (ПО) других классов предлагается установить следующие требования: поддержка как минимум двух аппаратных платформ (из трех вышеперечисленных) и совместимость, как минимум, с двумя ОС из Реестра.

Для различных классов ПО предлагается устанавливать следующие крайние сроки подтверждения соответствия: системное ПО – 1 июня 2023 г., прикладное ПО, офисные приложения, средства управления рисками организации, средства обработки и визуализации массивов данных, средства анализа данных – 1 января 2024 г., лингвистическое и промышленное ПО, средства разработки ПО – 1 января 2025 г.

Кроме того, дорожная карта предполагает внести изменения в нормативные акты, обязывающие при государственном заказе и грантовой поддержке на разработку ПО обеспечить совместимость с ОС из Реестра. Также предлагается обязать разработчиков государственных информационных систем (ГИС) обеспечить совместимость с ОС из Реестра, а уже действующие ГИС поэтапно переводить на совместимость с отечественными ОС.

Глава Центра компетенций в сфере ИКТ (ЦИКТ, отвечает за соблюдение интересов российских разработчиков ПО при проведении госзакупок) Илья Массух подтвердил CNews существование таких намерений. По его прогнозу, новые правила будут приняты в II-III кварталах текущего года.

Мнения участников рынка, пишет издание, по данной инициативе разделились. Часть из них считает, что это поможет снизить зависимость от западного софта и укрепить технологический суверенитет РФ, другие говорят, что предлагаемые требования не имеют никакого отношения к «отечественности»: две из трех указанных процессорных архитектур — иностранные. Озвучено также мнение о целесообразности выбора государством одной процессорной архитектуры, лучше — e2k, на которой основаны процессоры «Эльбрус». ARM же — «тупиковая ветвь»: разработчиком данной архитектуры является одноименная британская корпорация, а власти Великобритании ввели санкции против «Байкал Электроникс».