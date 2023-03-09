Российский кабмин требует полной интеграции RuStore в Android

Минцифры опубликовало проект постановления Правительства РФ, описывающий правила предустановки отечественного магазина приложений RuStore от VK на мобильные телефоны. Как сообщает «Ъ», ознакомившийся с документом, RuStore должен быть интегрирован с операционной системой в неменьшей степени, чем магазин от самого производителя телефона или ОС.



Так, экран входа в RuStore должен появляться при первом включении телефона, а значок для запуска приложения должен открываться с тем же количеством шагов, что и другие магазины. Производитель также должен обеспечить его полноценную работу: поддержку фоновых сервисов для отправки push-уведомлений и платежей.



По проекту Минцифры, вендоры не смогут отказаться от предустановки RuStore, сославшись на условия правообладателя ОС. Производители должны устанавливать RuStore в память телефона. Пользователь будет иметь возможность отключать российский магазин приложений, но фоновые сервисы должны продолжать работать.



В VK пояснили, что ведут переговоры с вендорами по поводу предустановки RuStore, не раскрыв детали.



Опрошенные изданием эксперты считают, что такая инициатива может навредить российскому рынку смартфонов: легально действующие в России компании окажутся в неравных условиях, что может спровоцировать и их уход.

RuStore вошел в перечень программ, обязательных к предустановке на продающиеся в РФ телефоны, с 1 января 2023 года. Однако на практике требование не работает: многие иностранные производители, которые раньше исполняли закон о предустановке, прекратили ввоз телефонов в РФ из-за военных действий на Украине. Техника попадает в страну параллельным импортом. Пользователь может вручную установить RuStore на телефон с ОС Android (версии для iOS нет, да и Apple не позволяет ставить сторонние магазины), но придется вручную подтверждать установку и обновление каждого скачанного приложения.

«Это вполне ожидаемый шаг, – считает глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. – Так российские власти отвечают на удаление приложений российских банков их магазинов Apple и Google. А ВК, тем временем, пользуясь трендом импортозамещения, пытается получить контроль над оборотом мобильных приложений в Рунете».

Эксперт также отмечает:

«Пока еще подразумевается право обеспечить потребителю возможность отключения единого магазина приложений, но, думаю, уже в самом ближайшем будущем последует обновление этого правила, которое запретит удаление предустановленного единого магазина приложений с тщательно отобранными российской цензурой «приложухами».



Среди них не будет Meduza, VPN, Instagram, а также всех тех, кто, по мнению российских властей, нарушает закон (не локализуют данные, не реализует "закон Яровой" и т.д.). В долгосрочной перспективе Роскомнадзор получит еще больше полномочий по контролю за оборотом контента в Сети — если ты владелец приложения и не удаляешь контент по запросу РКН, значит сам будешь удалён из магазина приложений».

«В краткосрочной же перспективе новые правила ударят по дистрибьюторам мобильников, которые сейчас в условиях параллельного импорта пытаются насытить рынок корейскими и китайскими трубками. Если они не смогут или не захотят справляться с предустановкой на все устройства RuStore, российские потребители почувствуют уменьшение предложения на рынке и повышение стоимости на гаджеты», – подытоживает Саркис Дарбинян.