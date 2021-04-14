Главу МВД попросили провести интернет-рейд по блогерам

В Общественной палате (ОП) Ленинградской области предложили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву провести всероссийский интернет-рейд по выявлению нарушающих УК, ПДД и другие законы блогеров. Об этом сообщает «РИА Новости».

Главу МВД попросили устроить всероссийский интернет-рейд

https://t.co/5QPO8ercYq — Ридус (@RidusNews) April 14, 2021

По мнению первого зампреда ОП Владимира Петрова, «многие блогеры, имеющие огромную аудиторию и влияние на молодежную среду, ради «красивых» кадров и скандального контента буквально балансируют на грани нарушения Уголовного кодекса, подвергая свои жизни и жизни добропорядочных граждан смертельной опасности». В качестве примера он привел видеоблогера Эдварда Била, который стал фигурантом дела о резонансном ДТП в центре Москвы.

Петров считает, что в интернете зародился и укрепился «целый жанр полузаконных похождений потенциальных преступников с видеокамерами» и вокруг этого «мирка» прочно утвердился «финансовый кластер» всевозможных криминальных и мошеннических схем. Злоумышленники зарабатывают на разрастающейся аудитории, привлекаемой «треш-контентом», говорит Петров.

«В данной связи прошу вас оценить идею проведения всероссийского интернет-рейда по выявлению и блокировке блогеров и аккаунтов, ведущих свою деятельность с нарушением Уголовного кодекса, Правил дорожного движения, демонстрирующих явное неуважение к традициям и культуре народов Российской Федерации, призывающих к осуществлению оскорбительных и хулиганских действий», — предложил зампред ОП.

Он попросил Колокольцева «поспособствовать к примерному наказанию виртуальных экстремалов».