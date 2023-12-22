В России создадут единую базу данных IP-адресов

Как следует из утверждённой Правительством РФ «Стратегии развития отрасли связи на период до 2035 года», в России будет создана информационная система страновой принадлежности IP-адресов (гео-IP-локация) с целью «формирования доверенной базы данных, необходимой для организации защиты цифрового периметра страны от внешнего деструктивного воздействия».



Ранее о начале создания такой системы объявлял Роскомнадзор: она должна будет заменить иностранные базы данных о принадлежности IP-адресов, которые используют устаревшую и неточную информацию (например, о принадлежности IP-адресов из Крыма и «новых территорий»).

Другая инициатива – создание и последующее развитие единой централизованной системы защиты от DDoS-атак как одной из наиболее актуальных угроз, способной привести к массовым сбоям в работе ключевой информационной инфраструктуры. Создание системы также занимается Роскомнадзор, операторы смогут присоединяться к ней на добровольной основе.



Также предполагается внедрить технологии квантового распределения ключей на основе российского оборудования параллельно с внедрением постквантовых методов криптографической защиты информации в сетях связи. Такие технологии являются ответом на «угрозы информационной безопасности от появления квантового компьютера».



Кроме того, для избавления от иностранных средств защиты информации предполагается нормативно закрепить использование российских сертифицированных средств криптографической защиты информации «для защиты перспективных сетей связи», обеспечить поэтапный переход на использование SIM-карт с применением российских криптографических алгоритмов и закрепить в международных стандартах российские криптографические алгоритмы для защиты сетей связи.