На OpenAI подали в суд за незаконное использование персональных данных

Юридическая компания Clarkson обратилась с коллективным иском против OpenAI, компании-разработчика бота ChatGPT.

Истцы, чьи имена не называются, считают, что OpenAI нарушила законодательство о персональных данных (ПД), собрав большое количество информации в интернете, в том числе ПД людей, которые не давали согласия на их сбор. Полученные данные использовались для обучения языковых моделей, лежащих в основе ИИ-алгоритмов.

Заявители оценили общий ущерб в 3 млрд долларов, а число пострадавших — в несколько миллионов.

Среди ответчиков в иске указана корпорация Microsoft, состоящая в партнерских отношениях с OpenAI. Сообщалось, что Microsoft готовы вложить в проект до 10 млрд долларов в течение следующих нескольких лет.