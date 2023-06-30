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Новости
30 June 2023

На OpenAI подали в суд за незаконное использование персональных данных

С их помощью создатели ChatGPT обучали свои алгоритмы.

Юридическая компания Clarkson обратилась с коллективным иском против OpenAI, компании-разработчика бота ChatGPT.

Истцы, чьи имена не называются, считают, что OpenAI нарушила законодательство о персональных данных (ПД), собрав большое количество информации в интернете, в том числе ПД людей, которые не давали согласия на их сбор. Полученные данные использовались для обучения языковых моделей, лежащих в основе ИИ-алгоритмов.

Заявители оценили общий ущерб в 3 млрд долларов, а число пострадавших — в несколько миллионов.

Среди ответчиков в иске указана корпорация Microsoft, состоящая в партнерских отношениях с OpenAI. Сообщалось, что Microsoft готовы вложить в проект до 10 млрд долларов в течение следующих нескольких лет. 

Microsoft ИИ Персональные данные ChatGPT OpenAI

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