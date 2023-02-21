В США рассмотрят иски об ответственности IT-компаний за работу их алгоритмов

В Верховном суде США сегодня пройдут первые слушания по делу Гонсалеса против Google, обратил внимание «Ъ». Рейнальдо Гонсалес, отец погибшей 13 ноября 2015 года в результате теракта американской студентки Ноэми Гонсалес, судится против Twitter, Facebook и Google, поскольку эти компании, по его мнению, сознательно позволяют членам террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) использовать свои платформы.

В Google в ответ ранее заявили, что, если крупные интернет-платформы будут нести полную ответственность за модерацию, это приведёт к цензуре и бОльшему распространению оскорбительного контента. По мнению компании, крупные платформы в таком случае станут блокировать всю спорную информацию, а небольшие, напротив, в принципе откажутся от фильтров во избежание ответственности, которая может возникнуть при попытках проверить информацию. То есть результат окажется прямо противоположен тому, чего добиваются истцы.

Кроме того, корпорация ссылается на раздел 230-го закона США об этике в сфере коммуникации от 1996 года, где говорится, что «ни провайдер, ни пользователь интерактивного компьютерного сервиса не должны рассматриваться судом как письменный или устный поставщик любой информации, которая была предоставлена другим поставщиком информационной продукции».

Именно на основании этого раздела все нижестоящие судебные инстанции приняли сторону Google в споре с Гонсалесом. Однако истец настаивает, что данный закон не должен распространяться на алгоритмы, поскольку они создаются компаниями, а не пользователями.

Завтра судьи начнут рассмотрение аналогичного иска против Twitter, поданного семьей другой жертвы теракта.