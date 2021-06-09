Нужна юр.помощь?
Новости
June 9, 2021, 10:10 a.m.

Отныне история СССР будет носить исключительно героический характер

Принят внесённый во исполнение поручения Президента закон о запрете публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Госдума приняла закон «О внесении изменения в Федеральный закон „Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов“», которым запрещается публично отождествлять роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.

Под запрет попадает отождествление цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран «оси». Сюда же подпадает отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Дискутировать на подобные темы нельзя будет в интернете и СМИ.

Законопроект №1166218-7 был внесен во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам заседания Совета при Президенте по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года.

Многие пользователи Сети, историки, общественники сразу увидели в данных поправках желание властей убрать из публичного поля страницы истории, касающиеся периода 1939-1940 годов, прежде всего — так называемые «Пакт Молотова-Риббентропа», «Польский поход РККА» и «Присоединение Прибалтики».

цензура эффект Стрейзанд история ВОв 59-ФЗ ревизионизм

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Отождествлять действия СССР и нацистской Германии запретят
Законопроект о запрете сравнивать СССР с нацистской Германией прошёл I чтение
Путин подписал законы об ужесточении наказаний за высказывания о войне
Надзорные игры с Википедией
Знание истории не освобождает от ответственности — Верховный суд подтвердил приговор жителю Перми
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности