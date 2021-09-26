МВД впишет цифровой надзор за мигрантами в законодательство

Российское МВД подготовило законопроект об усилении надзора за мигрантами при помощи информационных технологий. Документ подготовлен в рамках мероприятий по реализации в 2020-2022 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы.

МВД планирует усилить контроль за мигрантами в РФ с помощью IT-технологий https://t.co/ZeTpBCZB34 — rgrus (@rgrus) September 26, 2021

Проект предполагает «более широкое внедрение современных информационных технологий в процедуры предоставления государственных услуг и осуществления государственного контроля».

Законопроект, как уточнили в пресс-службе, направлен на повышение контроля за въездом и нахождением в стране мигрантов, получение статусов по целям их въезда и установление миграционных правил. Документ уже прошел публичное обсуждение, направлен в Минэкономразвития России и должен быть внесен в Правительство в декабре.

Накануне в МВД проанонсировали новый закон о миграции — этот документ может вступить в силу в 2024 году. Как ожидается, закон урегулирует все вопросы, связанные с въездом, пребыванием, трудовой деятельностью мигрантов, а также повлечет за собой отмену ряда ныне действующих нормативных актов.

В марте текущего года стало известно, что для иностранцев заведут единую базу цифровых профилей, который содержать информацию о правовом статусе человека, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе. Планируется, что это позволит мигрантам получать госуслуги в электронном виде и пользоваться информационными сервисами, в том числе рассылкой о необходимости вовремя покинуть страну. Кроме того, иностранцы смогут заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать своё обучение, вносить обязательные налоговые и иные платежи. Создание информационной системы включено в план мероприятий по реализации вышеупомянутой концепции государственной миграционной политики в 2020-2022 годах.