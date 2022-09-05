Итоги августа'2022: Экстремизм становится «богемным», а военная цензура не сдаёт позиций

Августовский дайджест преследований граждан за высказывания в интернете показал, что внимание властей заметно сдвинулось от простых граждан в сторону знаменитостей, чья деятельность не связана с политикой или активизмом. Поводами для заведения дел (чаще всего — пока административных) становятся посты в Instagram, критические высказывания в других соцсетях, в интервью, а также собственно само их творчество.

Как и несколькими месяцами ранее, на первом месте снова стоит «дискредитация армии», часто встречаются случаи наказаний за «экстремистскую символику», перепосты внесённого в реестр Минюста медиаконтента, ну и активизм также не остаётся в стороне — наказывается государством самыми разными способами.

В самом начале месяца из-за публикаций о «спецоперации» была заблокирована страница депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского во «ВКонтакте». Когда он попытался получить разъяснение, Роскомнадзор сослался на требование Генпрокуратуры, но в самой Генпрокуратуре заявили, что блокировку совершил Роскомнадзор, и рекомендовали обратиться туда.

ФСИН попросила продлить на один месяц испытательный срок муниципальной депутатке Юлии Галяминой. В декабре 2020 года ее приговорили к двум годам лишения свободы условно по так называемой «дадинской» статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов, и 23 декабря 2022 года административный надзор с неё должны были снять. Кроме этого, ей назначили курс психокоррекции. По данным Галяминой, суд пройдёт 5 сентября.

Бывшему футболисту Евгению Савину грозит уголовная ответственность за «дискредитацию Вооруженных сил РФ» в ролике с украинскими футболистами, сообщил депутат Госдумы РФ Роман Терюшков.

Весной блогер Савин на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором украинские футболисты выразили мнение о военной спецоперации России на Украине. Вскоре после этого Савин сообщил, что покинул Россию, а футбольный клуб «Красава», президентом которого он является, зарегистрировал на Кипре.

Бывшему футболисту Евгению Савину, известному как блогер КраСава, грозит уголовная ответственность за фейки и дискредитацию ВС РФ.



Весной Савин опубликовал у себя на YouTube видео, в котором украинские футболисты высказались о СВО. Затем блогер сообщил, что покинул Россию. pic.twitter.com/Zt146PF3Ah — Mash (@mash_breaking) August 2, 2022

Фигурантом дела по статье 280.3 УК РФ о повторной «дискредитации» армии, как сообщает информационно-аналитический центр «Сова», стал 38-летний житель Тулы Андрей Павлов. Дело возбуждено из-за публикаций Павлова в интернете, каких — не уточняется.

Ранее Павлова оштрафовали на 40 тысяч рублей по административному делу о «дискредитации» за то, что он прикрепил к куртке флаг Украины, бирку с антивоенным высказыванием и красно-черный флаг.

Создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова приговорили к пяти годам заключения. Его лишили звания майор полиции и запретили ему на 10 лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и иных ресурсов в интернете.

Проект «Омбудсмен полиции», который создал Воронцов, посвящен защите прав полицейских. Он в неформальном ключе рассказывал о проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов в России.

Мосгорсуд отказался менять меру пресечения адвокату Дмитрию Талантову, оставив его в СИЗО. Ему грозит от 5 до 10 лет колонии за пост с критикой «спецоперации» в Украине. В следственном изоляторе он содержится в плохих условиях — например, в первые дни ему предлагали спать на полу, потому что СИЗО оказался переполнен. После жалоб адвокатов и огласки в СМИ дополнительную кровать всё-таки предоставили.

Международная ассоциация юристов осудила его арест. Президент ассоциации Стернфорд Мойо призывает освободить Дмитрия Талантова и снять с него все обвинения.

Недавно Черёмушкинский районный суд Москвы продлил содержание известного адвоката в СИЗО до 23 сентября.

В начале августа в колонии, где содержится Иван Любшин, состоялась дисциплинарная комиссия по его делу. «Недавно присел на кровать в перерыве между раздачей пищи. Отрядник снял на регистратор, потребовал объяснительную. Это всё после визита из Ярославского ОНК по его просьбе», – рассказал нам его отец — Виктор Любшин. По итогу заседания Ивану вынесли выговор.

Но по жалобе, в которой осуждённый рассказал о давлении на него, в частности — непредоставлении выходных, ярославская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных заведениях признала за ним право на выходной. Напомним, калужский блогер и активист Иван Любшин был осуждён на 5 лет колонии за комментарий о взрыве в приёмной ФСБ.

Жителя Уфы Василия Кузьменко оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации армии». Дело завели из-за комментария, который мужчина оставил под фотографией погибшего в Украине российского военного.

Замоскворецкий районный суд Москвы признал незаконным решение об отчислении студентки Полины Лысенко из РЭУ Плеханова из-за публикации «антиспецоперационных» сторис. Об этом ОВД-Инфо рассказал руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы (МХГ) Роман Киселев.

В Крыму открыли дело против журналистки «Крым.Реалии» Елены Юрченко за «дискредитацию войск РФ». Подробностей, в чем именно обвиняют Юрченко, в настоящее время нет.

На своей страничке в Facebook она написала:

«Это [дискредитация армии], мягко говоря, абсолютная чушь. Я пишу свои тексты, опираясь исключительно на факты и руководствуюсь в работе журналистскими стандартами. Действия российской армии дискредитирует сама российская армия».

Елена Юрченко — украинская журналистка из Керчи, после событий 2014 года, когда ей стали поступать угрозы, в целях безопасности покинула полуостров и сейчас живёт на территории Украины. С 2014 года работает журналистом, редактором «Крым.Реалии». Является автором статей на политические и экономические темы, а также публикаций о «спецоперации».

Оголившая ягодицы у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Ирина Волкова, признанная виновной в оскорблении чувств верующих, попыталась спасти свой iPhone 12, с котрого снимки выкладывались в Сеть.

Дело в том, что мировой судья не только назначил блогерше наказание в виде исправительных работ, но и приговорил к уничтожению смартфон как вещественное доказательство. Волкова решила побороться за дорогостоящий гаджет в районном суде. Девушка просила телефон не уничтожать, а вернуть ей. Но в итоге отказалась от апелляционной жалобы, суд производство прекратил.

МВД России объявило в федеральный розыск новосибирского депутата Хельгу Пирогову «по статье УК». Такая информация содержится в базе МВД России. Ранее на неё составили протокол о «дискредитации» ВС РФ (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП). По этой статье ей грозит до 50 тысяч рублей штрафа.



Также Пирогову обвиняют в распространении «фейков» про российскую армию (ч. 1 ст. 207.3 УК). Уголовное дело возбудили из-за ее твита про текст «Медиазоны» о погибших добровольцах. В материале приводилась цитата матери одного из военнослужащих, которая отметила, что администрация района устроила «достойные» похороны.



Депутат была вынуждена уехать в Грузию.

Суд в Новосибирске закрыл административное дело независимого депутата горсовета Хельги Пироговой по статье о «дискредитации ВС РФ». Причиной стало возбужденное против нее уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УКhttps://t.co/iwoaVHFtvm pic.twitter.com/hxHBzRmiye — Тайга.инфо (@taygainfo) August 15, 2022

Также в розыск по «статье УК» объявили помощников Пироговой Владимира Аржанова и Екатерину Александрову. Они уехали из России еще раньше на фоне массовых преследований активистов «Весны» после 24 февраля.

В середине августа в квартирах Хельги Пироговой и родителей её мужа прошли обыски, которые могут быть связаны с делом ФБК.

Журналистка госканала предложила лишить чувашского коммуниста гражданства. Он опубликовал обращения военных, которым не заплатили за участие в «спецоперации».

Продюсерка программ на национальном телевидении «Чăваш Ен» Татьяна Молокова написала, что Юрий Шакеев решил «пропиариться на горячей теме». Она обвинила его в том, что он «опубличил» персональные данные бойцов батальона «Атал». Кроме того, Молокова обратилась к реготделению КПРФ и сообщила, что Шакеев идет против политики партии, потому что «раскачивает лодку в сложной ситуации».

В России нашёлся полицейский, который отказывался заводить дела за «фейки» и «дискредитацию» армии РФ — 24-летний Кирилл Белоусов. За это его уже уволили из ЦПЭ МВД в Нижнем Новгороде, сообщает Astra.

Андрея Пивоварова, осуждённого по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией» до апелляции на приговор этапировали в ФКУ «Исправительная колония №11 УФСИН России по Краснодарскому краю». В июле суд в Краснодаре дал ему 4 года реального срока.

💌 Открытка с благодарностями за ваши письма от Андрея Пивоварова



«Спасибо огромное за такие теплые письма от друзей, теперь уже по всему миру :) Очень рад был их прочесть!

У меня все в порядке, сохраняю бодрость духа и с оптимизмом смотрю в будущее. pic.twitter.com/i8TnUP0E7q — Андрей Пивоваров (@brewerov) September 1, 2022

ГСУ СК РФ предъявило обвинение томскому журналисту Игорю Кузнецову по ч.1.1 ст. 212 УК РФ (вовлечение лица в организацию массовых беспорядков) и по п. в ч.2 ст. 282 УК (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично с использованием интернета организованной группой).

Помимо вышеуказанного обвинения, СС УФСБ по Москве и Московской области ранее предъявило Кузнецову обвинение за участие в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) - сообщили его адвокаты Сергей Бадамшин и Анри Цискаришвили По делу, возбужденному ГСУ СК РФ Кузнецову вменяется, что он в 2021 г. администрировал чаты движения «Что Делать!».

По делу возбужденному в СС УФСБ По Москве и Московской области Кузнецову вменяется, что он в 2019 году вступил в возглавляемое Дарьей Полюдовой экстремистское сообщество «Левое сопротивление» где занимался организацией публичных мероприятий, направленных на дискредитацию органов власти и был администратором соцсетей сообщества.

Кандидату в муниципальные депутаты по району Текстильщики Елене Славинской вменяют статью о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП) из-за поста во «ВКонтакте» от 25 января 2018 года. Полицейские обнаружили там ссылку на видео Алексея Навального и символику Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Следственный комитет не спешит возвратить вещи и деньги, изъятые при обыске у Михаила Иосилевича, сообщает Telegram-канал, созданный в поддержку нижегородского пастафарианина. По приговору суда они должны быть переданы представителю Михаила, но следователи не выходят на связь и не отвечают на звонки. Всё изъятое остается в СК.



Также стало известно, что Ярослав Грач, которому Иосилевич якобы угрожал, требует в срочном порядке от судебных приставов, чтоб они взыскали с находящегося в колонии активиста присуждённую ему судом компенсацию.

Защита осуждённого Сергея Командирова получила из Минюста информацию, что проводивший лингвистическую экспертизу в делах смоленских активистов специалист Данил Михеев не имеет высшего лингвистического (филологического) образования. Как рассказали правозащитники, Данил Михеев в последние три года стал ведущим экспертом-лингвистом по политически мотивированным делам, которые он делает по запросу СКР. Он же проводил экспертизу в деле Владимира Завьялова, которого за замену ценников в магазинах обвиняют в фейках по уголовной статье. Активисты отказались предоставлять документ из Минюста. Они собираются опубликовать его после подачи апелляции на приговор Сергею Командирову. Его осудили на 6,5 лет за репосты в соцсетях.

Командиров также пожаловался на неоказание ему медицинской помощи:

в течение 7 месяцев он не может добиться консультации невролога из-за тиннитуса (навязчивого звона в ушах);

в течение 4 месяцев не получает помощи стоматолога;

в течение 2 месяцев нет приема у окулиста (необходим после операции на роговице).

Поддерживающая Командирова активистка просит обращаться в различные инстанции с требованием оказания ему необходимой помощи.

Тимирязевский районный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело против автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова. Дело против Иванова возбудили по статье о распространении «фейков» об армии РФ по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Иванов находится в СИЗО «Матросская тишина». В середине августа суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 февраля 2023 года.

Муниципального депутата «Смольнинского» в Санкт-Петербурге Дмитрия Балтрукова пригласили к участковому после мониторинга его страниц в соцсетях Центром «Э». Во «ВКонтакте» у депутата обнаружили пост от 24 февраля, в котором он сообщал, что подал уведомление об организации пацифистского митинга. На депутата составили протокол по статье 20.3.3 о «дискредитации армии РФ».

У Евгения Каракашева, политзаключённого и анархиста, конфискуют все письма, отправленные ему в последнее время, из-за якобы «дискредитации армии» в них. У анархиста забирают даже письма со специальной рассылкой от «Новой Газеты. Европа» для политзаключённых — в ней нет ничего про войну или армию. Евгений Каракашев в 2019 году был приговорён к 6 годам заключения по статье о призывах к терроризму, которые по мнению суда содержались в ролике, опубликованном якобы Каракашевым на странице в VK. «Мемориал» заявлял о политической мотивированности дела.

Бывший политзаключенный Иван Асташин объявил сбор средств на адвоката для Каракашева.

В начале августа в одном из ночных клубов Екатеринбурга травести-артист Бомба КиберСиси (настоящее имя — Сергей Нечаев) исполнил гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. На видео с его номером почти молниеносно отреагировали провластные спикеры — от сторонников Владимира Соловьева до Виталия Милонова. Затем патриотическое движение «Зов народа» написало жалобу в Следственный комитет с требованием привлечь Нечаева к ответственности по ст. 17.10 Кодекса об административных правонарушениях – «Нарушение порядка официального использования государственных символов».



Сам артист заявил, что хотел таким образом поддержать государство:

«Я бывший участник военных действий в Чечне и представитель ЛГБТ-сообщества. Я хотел продемонстрировать поддержку государства. Я патриот, я за Россию и горжусь тем, что я являюсь ее гражданином!»

Позже его заставили на камеру извиниться, а силовики возбудили против него административное производство.

Мосгорсуд отклонил жалобу на меру пресечения для политика Ильи Яшина. Он остаётся в СИЗО по делу о «фейках» про российскую армию. Прямо на заседании суда Яшин провёл импровизированный пикет.

Вышел на свободу коломенский активист Вячеслав Егоров. Он отбывал наказание по «митинговой» статье 212.1 УК РФ за то, что критиковал «мусорную политику» властей в родной Коломне, приведшей в итоге к инциденту с выбросом мусорных газов, из-за чего местные жители начали перекрывать дорогу мусоровозам.

❕ Экоактивист из Коломны Вячеслав Егоров вышел на свободу



Год и три месяца он провёл в орловской колонии по «дадинской» статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов



Котёнок на фото раньше жил в колонии, но теперь активист повезёт его в Москву pic.twitter.com/H9Me9ETHIY — Поддержка политзеков. Мемориал (@pzk_memorial) August 8, 2022

Бывшую сотрудницу «Первого Канала» Марину Овсянникову оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии — это ее третий штраф с марта. Вскоре после этого у неё дома прошёл обыск в рамках уже уголовного дела, и Басманный суд отправил её под домашний арест — об этом попросило следствие, сославшись на то, что якобы не все данные по уголовному делу были собраны до конца.

«В 6.00 утра, когда я ещё спала, ко мне в дом вломились десять сотрудников из Следственного комитета и полиции, – написала она в Telegram. – Предъявили ордер на обыск. Напугали маленькую дочь. Сейчас меня везут в Следственный комитет. Против меня возбудили уголовное дело якобы за фейки. Поводом стал мой протест на Софийской набережной».

Басманный суд закрыл заседание по делу Владимира Кара-Мурзы в связи с «защитой охраняемой законом тайны». Основание — тайна частной жизни родственников Кара-Мурзы, в т.ч. его несовершеннолетних детей. В материалах дела есть их фотографии.



Адвокаты считают, что закрытие процесса — процессуальное нарушение, потому что следователь заявил ходатайство слишком поздно. Решение суда Кара-Мурза назвал «басманным правосудием» и заявил, что «все будет хорошо».



В итоге суд продлил политику арест до 12 октября. Кара-Мурзу обвиняют всё в той же «дискредитации армии».

Суд заочно арестовал депутата омского горсовета, обвиняемого в фейках о российской армии. В суде сообщили, что депутат от КПРФ Дмитрий Петренко не явился на предварительные слушания 8 и 9 августа. С марта он находится под запретом определенных действий. Где сейчас Петренко — неизвестно, его Telegram-канал не обновлялся с марта.

В Екатеринбурге задержали депутата гордумы Алексея Холодарева. Об этом It's My City рассказал его адвокат Алексей Бушмаков. «В отношении него составлен протокол за то, что он в 2017 году разместил на своей странице во „ВКонтакте“ фильм „Он вам не Димон“, который посмотрели 20 человек, понравилось это 10 людям. За это ему грозит до 15 суток ареста», — говорит адвокат. Холодарев задержан до заседания суда. Ранее депутата дважды штрафовали на 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации армии» за антивоенные высказывания в соцсетях.

Экс-священнику Иоанну Курмоярову предъявили окончательное обвинение по делу о «военных фейках». Ознакомить фигуранта дела и его адвоката Леонида Крикуна с окончательной версией обвинения следователю удалось лишь с седьмой попытки — этому мешали различные обстоятельства (например, суд по продлению меры пресечения). Защитник священника добавил:

«Никаких комментариев я теперь дать не могу: с меня взяли подписку о неразглашении».

В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд. В данный момент экс-священник находится в питерском СИЗО.

Позже Курмояров признал вину. «Следствие закончено. Я вину свою признал. Дальше не собираюсь продолжать эту деятельность, поскольку это отяготит мое положение», – цитирует его заявление в суде ЗАКС.ру.

Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил Виталия Мишина к пяти годам условного срока с испытательным сроком два года по делу о «фейках» о российской армии. Об этом «Медиазоне» сообщили в пресс-службе суда.

Мишин — человек с инвалидностью, у него нет одной ноги, пишет телеграм-канал «Политзеки-Инфо». Поводом для уголовного дела стал комментарий в социальной сети, какой именно — не уточняется. Как отмечает телеграм-канал, суд не счел смягчающим обстоятельством тот факт, что Мишин — ветеран войны в Чечне.

Из карточки дела следует, что Мишина признали виновным в распространении «фейков» об армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Приговор вынесли 10 августа, он пока не вступил в силу.

Суд разрешил жительнице Челябинска оплатить штраф за дискредитацию армии в рассрочку. По данным «ОВД-Инфо», суд назначил Галине Гориной штраф в 50 тыс. руб. за публикацию во «ВКонтакте» ролика «Нет [Роскомнадзор]. Путин — это не Россия. Выходим 6 марта». Во время апелляции Горина попросила заменить ей наказание административным арестом, но суд оставил штраф в силе.

Она должна до 5 сентября заплатить 15 тыс. руб., еще столько же до 5 октября и 20 тыс. руб. до 5 ноября. Судья пояснила, что при необходимости к 5 ноября женщина может снова подать ходатайство о рассрочке.

Лидера панк-рок группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова проверят на экстремизм. Заявление в полицию поступило от некоего мужчины, посчитавшего, что признаки экстремизма могут быть в высказываниях музыканта в соцсетях.

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 40 тысяч рублей бывшего замдиректора по воспитательной работе лицея №12 за то, что ученики учреждения в конце мая исполнили танец «с элементами тверка и чирлидинга» в портупеях.

Смоленская учительница Александра Коротаева из деревни Шестаково уехала в Бишкек вместе с детьми. Как рассказал координатор профсоюза «Альянс учителей» Данил Кен, они помогли учительнице эвакуироваться после того, как началась доследственная проверка по уголовной статье о фейках.



В середине мая суд назначил Александре Коротаевой штраф 30 тыс. руб. из-за аватарки «Нет [Роскомнадзор]» за дискредитацию армии РФ. Даже после этого она не сменила юзерпик. В итоге «ВКонтакте» заблокировал ее страницу по требованию Генпрокуратуры.

МВД России объявило в розыск адвокатку Марию Архипову (Баст), председательницу Ассоциации адвокатов России за права человека. Детали ее уголовного преследования неизвестны, сообщила сама Баст.



На сайте ассоциации Архипову описывают как адвокатку по «Болотному» и «Манежному» делам, защитницу Эдуарда Лимонова, коренных народов России, курдов, женщин, чеченцев и прав ЛГБТ. Также она защищала интересы единственного проголосовавшего против включения Крыма в состав РФ депутата Госдумы Ильи Пономарёва — в 2015 году его обвинили в хищении 22 миллионов рублей у фонда «Сколково». К тому моменту он уже покинул Россию.



Мария Баст ранее была известна как адвокат Евгений Архипов. В 2013 году он принял решение совершить трансгендерный переход.



После начала «спецоперации» Архипова выпустила обращение к Президентам Украины и России «начать мирные переговоры между государствами в Новгороде-Северском для подписания Новгород-Северского мира». Судя по ее посту во «ВКонтакте», Архипова считает именно это причиной преследования.

Против журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника возбудили уголовное дело о вымогательстве (ст. 163 УК). Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии» со ссылкой на постановление Следственного комитета по Первомайскому району города о привлечении журналиста в качестве обвиняемого. Следствие считает, что Резник причастен к вымогательству денег у директора Нахичеванского рынка Романа Геворкяна.

По версии обвинения, в июне 2021 года журналист вместе с «неустановленными лицами» написал в телеграм-канале «Зам всех управлений» ложную информацию о Геворкяне. После этого Резник якобы позвонил сыну бизнесмена и потребовал перевести ему 60 тысяч рублей, что тот и сделал, утверждают в СК. Журналист в разговоре с изданием заявил, что считает дело сфальсифицированным и предложил силовикам пройти полиграф. По его словам, он никогда не общался с сыном Геворкяна.

Это уже третье уголовное против Резника за последнее время. Несколько лет назад он уехал из России.

В Краснодаре прекращено дело о «дискредитации» российской армии против адвоката Михаила Беньяша. Суд прекратил дело из-за истечения срока давности. По версии полицейских, Беньяш «дискредитировал» армию своим призывом к коллегам выступить против «спецоперации» в Украине. Он заявил, что будет обжаловать постановление и добиваться оправдательного постановления.

На 25-летнего продавца из Керчи возбудили уголовное дело о «фейках об армии РФ» за одну публикацию в Instagram. Илья Ганцевский разместил в своей социальной сети пост об атаке на ЖД вокзал в Краматорске. На странице Instagram молодого человека — 227 подписчиков. 11 августа в отношении молодого человека из-за этой публикации возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 270.3 УК РФ. Пост о трагедии в Краматорске его уже заставили удалить. В отношении молодого человека избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

СМИ выяснили, что в прошлом он был активистом кремлевской «Молодой Гвардии» и ЛДПР.

Суд в Москве арестовал мундепа Сергея Цукасова на 15 суток за демонстрацию символики экстремистской организации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Речь идёт о посте об «Умном голосовании», опубликованном в его Telegram в 2021 году.



Полиция задержала Цукасова поздно вечером 11 августа во время встречи с жителями Останкино, организованной в рамках муниципальной предвыборной кампании. Сам депутат не имеет права баллотироваться на новый срок, поскольку на три года лишен пассивного избирательного права как лицо, «причастное к деятельности экстремистской организации». Доказательством суд посчитал посты Цукасова в соцсетях и его участие в прошлогоднем митинге в поддержку Алексея Навального.

Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск Владимира Кара-Мурзы об исключении его из реестра иностранных агентов. Кара-Мурза участвовал в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО, где находится по обвинению в распространении «фейков об армии».

Спасибо за ваши письма! Написать можно двумя способами:

1. ФСИН-Письмо (https://t.co/mXVESOGznH…)

— СИЗО-5 УФСИН по г. Москва

— Кара-Мурза Владимир Владимирович, 1981 г.р.

2. Почтой

— 125130, Москва, ул. Выборгская, д. 20, ФКУ СИЗО-5

— Кара-Мурза Владимир Владимирович, 1981 г.р. https://t.co/LYhZ4fUWZn — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) August 26, 2022

Житель Красноярска в одном из пабликов «ВКонтакте» вступил в полемику с другим пользователем и в пылу спора заявил, что «не посещает гей парады, поскольку в принципе не ходит на съезды «Единой России» и парад 9 мая».

Прошло некоторое время, прежде чем его высказываниями заинтересовались правоохранительные органы. Комментарий был передан на психолого-лингвистическое исследование — специалисты пришли к выводу, что мужчина неприлично и негативно высказался о Параде Победы. Теперь ему грозит крупный штраф или даже несколько лет колонии.

Волгоградского художника, работающего под псевдонимом Philippenzo, третий раз оштрафовали по протоколу о «дискредитации» армии. Судья Ворошиловского районного суда Волгограда Екатерина Никитина признала художника виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП и назначила ему штраф 45 тысяч рублей.

Как пишет «Кавказский узел», сотрудник городского отдела полиции №5 сказал на заседании 11 августа, что информацию о «спецоперации» в Украине и рисунок с российским солдатом Philippenzo опубликовал на странице во «ВКонтакте». Однако адвокат Роман Зайцев не смог найти эту информацию в материалах дела.

При этом, как писал художник, в документах была его фотография с политиком Алексеем Навальным. «Видимо, приложили к делу в качестве доказательства моей порядочности и верных морально-нравственных ориентиров», — сказал Philippenzo.

То, что страница во «ВКонтакте» принадлежит именно художнику, установили «эксперты, которые не раскрыли всех деталей своей работы сотрудникам отдела полиции», пояснил полицейский в суде. Он добавил, что правонарушение 27 мая обнаружили сотрудники Центра «Э» «при проведении мониторинга сети Интернет».

Волгоградского художника Philippenzo снова оштрафовали на 45 тысяч рублей за «дискредитацию ВС РФ».



Художник дискредитировал армию тем, что запостил пару картинок в соцсети.



Вчера также рассмотрели апелляцию на один из его предыдущих двух штрафов. Решение суда оставили в силе. pic.twitter.com/lnjBQjIz09 — Дозор в Волгограде | ❌ Нет войне! ⬛️ (@vashdozor) August 12, 2022

Советский районный суд города Уфы рассмотрел дело против лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, признав его виновным в «дискредитации вооружённых сил РФ» и наложив на него штраф в размере 50 000 рублей. Правонарушение полиция обнаружила в его речи, произнесённой перед пришедшими на концерт в Уфе поклонниками.

Позже суд обнародовал мотивировочную часть решения. Там, в частности, говорится, что в высказывании господина Шевчука на концерте в Уфе 18 мая содержится негативная оценка решения президента о проведении специальной военной операции на Украине, выраженная в неявной форме. Юрий Шевчук призывает зрителей «давать оценку событиям, происходящим на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения Вооруженных Сил РФ при осуществлении СВО», заявила судья Юлия Егорова. Непризнание музыкантом вины она расценила как способ ухода от ответственности.

Защита Шевчука подала жалобу на решение Советского районного суда Уфы.

По просьбе лидера ДДТ Юрия Шевчука адвокат огласил его позицию по делу о «дискредитации» российской армии. Музыкант заявил, что всегда был против войн, в любой стране и в любые времена.



Судья удалился на решение.



Фото: правозащитник Павел Чиков pic.twitter.com/hJLchYxdaG — Новая газета. Европа (@novayagazeta_eu) August 16, 2022

«Где принималось решение — не знаю, свечку не держал. А вообще для меня есть один суд — Божий. Остальное всё рок’н’ролл! Добра и Мира», – прокомментировал журналистам решение судьи Егоровой Шевчук.

Архангельский областной суд отказался заменить экс-главе штаба Навального Андрею Боровикову оставшуюся часть срока за «распространение порнографии» на наказание, не связанное с лишением свободы. Напомним, Боровиков был осуждён на 2 года и 3 месяца за публикацию клипа Pussy группы Rammstein.

В Нижнем Новгороде у активиста Алексея Оношкина прошел обыск по делу о «фейках». Оношкину вменяют публикацию во «ВКонтакте», в которой говорится об уничтожении драмтеатра в Мариуполе.

Советский районный суд Нижнего Новгорода на два месяца отправил нижегородца в СИЗО.

На своей странице во «ВКонтакте» Алексей Оношкин неоднократно высказывался против действий вооруженных сил РФ на территории Украины, а 2 марта его задержали на антивоенной акции. Ранее ему назначили 40 тысяч рублей штрафа по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

В апреле Оношкина принудительно доставили на психиатрическое освидетельствование. Затем в июне его поместили в психиатрическую больницу. Основанием для этого стало заявление некоего гражданина о суицидальных наклонностях активиста из-за видео, в котором он говорит, что власти России доводят его до самоубийства.

В Удмуртии пресечена деятельность местного жителя, причастного к призывам к насилию и физической расправе в отношении представителей правоохранительных органов. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, мужчина в интернете опубликовал соответствующие материалы, доступные для неограниченного круга лиц. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Савёловский суд Москвы рассмотрел протокол Роскомнадзора об отсутствии плашки инагента в постах публициста и историка Бориса Кагарлицкого. Судья признал его виновным в нарушении части 1 статьи 19.34.1 КоАП и назначил штраф в размере 10,000 рублей. Об этом из зала суда сообщил адвокат Ильнур Шарапов. 6 мая 2022 гда Минюст включил Бориса Кагарлицкого в реестр СМИ-иностранных агентов.

На активиста Петра Трофимова составили протокол по «митинговой» статье за пост во «ВКонтакте» с анонсом митинга в Петербурге акцию провело движение «Весна», а Трофимов просто опубликовал о нем сообщение, но силовики все равно почему-то посчитали, что ее организовал активист, живущий в Финляндии с 2020 года.

Суд в Архангельске оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего пресс-секретаря регионального МЧС, майора в отставке Дмитрия Чистякова за посты «ВКонтакте» о «спецоперации». На своей странице Чистяков отметил, что на заседании не признал себя виновным. «Юрию Шевчуку на днях 50 дали. В такой компании, согласитесь, быть не стыдно», – написал майор в отставке.

Центральный районный суд Воронежа приговорил к двум годам колонии-поселения активиста Григория Северина по делу о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК). Мужчине также запретили в течение двух лет администрировать сайты. Северин не признал своей вины и намерен обжаловать приговор. Однако жена активиста рассказала «ОВД-Инфо», что не знает, где сейчас находится ее муж.



Обвинение просило для подсудимого два с половиной года колонии общего режима.



Об уголовном деле против Северина стало известно в феврале 2021 года. Ему вменяли перепост на страницу «ВКонтакте» новости о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке, которую устроил житель Подольска Евгений Манюров, с жёстким комментарием в адрес силовиков.

«Одноклассники» удалили страницу петербургского оппозиционера Павла Чупрунова без права восстановления — за «возбуждающую ненависть агитацию». По его словам, он пытался посредством своей странички доносить до своих родственников правдивую информацию про «спецоперацию».

Активист после блокипровки обратился в поддержку соцсети, где ему ответили, что он нарушил пункт 7.4.3 правил сайта. Он запрещает «осуществлять пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду войны, социального, расового, национального или языкового превосходства». На вопрос Чупрунова о том, в чем выражалось нарушение, ему не ответили.

Павел Чупрунов покинул Россию после задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года и последующего визита сотрудников Центра «Э». «Ъ» писал, что Чупрунову грозило дело о насилии над представителем власти. В июле этого года стало известно, что он получил политическое убежище в Швеции.

Правозащитница и журналистка Елена Шукаева объявила голодовку в спецприемнике. «Это протест против произвола полиции, против извращения смыслов и потакания судьями любым фантазиям полиции», — написала Шукаева в заявлении начальнику спецприемника.



Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал правозащитницу на 14 дней по делу о демонстрации запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП) за публикации роликов Алексея Навального пятилетней давности (в частности, за фильм «Он вам не Димон»).



В мае Ленинский районный суд оштрафовал Шукаеву на 200 тысяч рублей по пяти протоколам по делу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Суд в Екатеринбурге признал законным арест журналистки Елены Шукаевой на 14 суток из-за фильма «Он вам не Димон». Ранее она объявила голодовку в знак несогласия с арестом



https://t.co/zbbbBM0QDH — ОВД-Инфо (@OvdInfo) August 19, 2022

Шукаевой неравнодушные граждане буквально за несколько часов собрали деньги на штраф за дискредитацию ВС РФ.

Руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин пожаловался в прокуратуру на супругу главного тренера ФК «Ростов» и сборной России Валерия Карпина — Дарью Карпину. Бородину не понравилась позиция Дарьи Карпиной касательно ситуации с демонтажем танка-памятника Т-34 в Нарве. По словам женщины, он ассоциируется у неё исключительно с «агрессией».

В заявлении на имя генпрокурора Игоря Краснова он просит проверить высказывания Карпиной на предмет нарушения статьи о реабилитации нацизма. В случае, если факты подтвердятся, то он требует возбудить в отношении Карпиной уголовное дело.

Дарья Карпина родилась и долгие годы прожила в Нарве. Она является гражданкой Эстонии. Ранее Дарья Карпина уже призывала россиян перестать верить телевизору, где говорят о том, что русских в Эстонии ненавидят. Поводом стало сообщение подписчика, который заявил, что боится ехать в Таллин.

В Приморском крае на авторов сатирического шоу составили административный протокол за съемку актеров в форме полиции и использование служебного авто в кадре. Главный герой — вымышленный депутат Виталий Наливкин — в последнем ролике спасает жителей Владивостока, в том числе полицейских, от жары при помощи шланга с водой.



На съемочную команду ютьюб-канала BARAKudа составили протокол по административной статье 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов). Эпизод под названием «Виталий Наливкин спасает полицию» посмотрели более 483 000 раз.



Напомним, на авторов шоу о вымышленном чиновнике в конце прошлого года завели уголовное дело из-за съемки эпизода с «противотанковым гранатометом», из которого случайно «попали» в рекламный щит с агитацией «ЕР».



В апреле создатели сериала опубликовали новую серию, в которой уссурийский борец с беззаконием с помощью «ручного противотанкового гранатомета» топит яхту попавшего в санкционный список Андрейченко (маломерное судно «Белочка»).

В Приморье на авторов ютуб-шоу про вымышленного чиновника Виталия Наливкина составили протокол из-за видео, на котором он поливает полицейских водой из шланга https://t.co/hluEQQSN1S pic.twitter.com/MTdvYDCMVN — Медиазона (@mediazzzona) August 19, 2022

Муниципального псковского депутата от «Яблока» Николая Кузьмина вызвали в полицию на составление второго протокола о «дискредитации войск РФ»: на этот раз за видео о ста днях «спецоперации».

«Пока не совсем понятно, будет ли этот протокол де-юре второй или „второй первый“: рапорт был составлен до того, как первая административка вступила в силу», – отмечает издание «Псковская губерния».

Трое москвичей перевели деньги украинскому фонду «Вернись живым» 25 и 26 февраля. За это им теперь грозят уголовкой о «госизмене» (ст. 275 УК), предусматривающей до 20 лет тюрьмы.

Вместе с пресс-релизом фсбшники опубликовали ролик, как они вламываются к ним в масках и с автоматами. В кадре — девушка и два парня, один из них говорит:

«Я осознаю, что совершил неправильные вещи, и раскаиваюсь в этом, что это подвергает опасности нашу страну».

Лайк, порочащий честь сотрудника МВД. В полиции прошла чистка сотрудников, которые лайкали антивоенные посты. Неправильные реакции полицейских ищут сотрудники Центра «Э». Ищут не специально, а просто находят во время обычного мониторинга интернета. Но если на рядовых граждан после этого заводят административные и уголовные дела, то с полицейскими обычно поступают погуманнее. По информации «Базы», непатриотичных полицейских просто увольняют из органов. Для этого находят какую-то другую причину — опоздание, прошлые штрафы или выговоры.

Дочь члена Совета Федерации Эдуарда Исакова Диана опубликовала в Instagram сториз с критикой «спецоперации». Свою запись она разместила перед вылетом за границу.

Это вызвало большой скандал, а сам сенатор заявил, что прекратил общаться с дочерью, так как считает, что она «продала своего отца, семью, Родину и покинула Россию». Также он назвал свою дочь «предателем».

Петербургский активист Дмитрий Черныш, неоднократно задерживавшийся полицией на протестных акциях, эмигрировал в Литву, где запросил политическое убежище. О своем решении он сообщил «Соте», объяснив, что не захотел дожидаться преследования после обещания одного из представителей политической полиции (центра «Э»), что тот «с него не слезет». Активист опасался уголовных дел как по «дадинской» статье, так и из-за финансирования ФБК и высказываний против «спецоперации» в Сети.

МВД объявило в федеральный розыск бывшую активистку штаба Навального в Архангельске Ольгу Школину. Ранее Росфинмониторинг внёс активистку в список террористов и экстремистов. В России у нее заблокированы все банковские счета, из-за чего стало невозможно получать пенсию по инвалидности, назначенную ее дочери-подростку. В июле она уехала из России.



В марте у активистки и нескольких журналистов Sota прошли обыски, после которых их отвезли на допросы. В апреле Школиной предъявили обвинение по делам об участии в деятельности экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 282.1 УК) и некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК).

Певица Манижа, которая в этом году станет хедлайнером фестиваля казачьей культуры «Александровская крепость», должна была быть на обложке сентябрьского номера краснодарской версии журнала Собака.Ru. 15 августа журнал ушел в типографию, а через день обложку и интервью с Манижей сняли с печати, сославшись на «запрещенные списки», в которые попала певица. Об этом сообщил организатор фестиваля, фонд бизнесмена Олега Дерипаски «Вольное дело».



Фестиваль «Александровская крепость» проходит с 2020 года. Его цель, как рассказали в фонде, — сохранение традиционного фольклора. В 2021 году Манижа представляла Россию на «Евровидении», она исполнила песню Russian Woman.



Известно, что Манижа не поддерживает действия российской армии в Украине. Свои высказывания она публиковала в Instagram.

Или она или войско



Кубанское казачье войско выступило с заявлением, что казаки не будет участвовать в фестивале казачьей культуры «Александровская крепость», если там выступит певица Манижа. Причиной демарша войско называет высказывания певицы о спецоперации на Украине. pic.twitter.com/wYuy2GfWwD — Новые Известия (@newizvestia) August 26, 2022

Суд оштрафовал сотрудника полиции на 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации ВС РФ» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Речь идет о полицейском роты ППС ОМВД России по Крымскому району. Полицейский свою вину признал и раскаялся, уточнили в суде. Постановление в законную силу не вступило. Какие именно действия совершил сотрудник полиции, неизвестно.

В московском метро по камерам распознавания лиц задержали несколько человек, которые ранее принимали участие в митингах или каким-то другим способом проявили свой активизм. Предположительно это связано с Днём Флага. Большинство из задержанных отпустили из отделов полиции без протоколов.

Суд в Буйнакске (Дагестан) оштрафовал местного жителя Расула Лукманова на 1000 рублей из-за публикации запрещенного ролика «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002». Его признали виновным в распространении экстремистских материалов.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали участника арт-группы «Явь» Александра Воронина, помощника Николая Стекольникова и оператора Станислава. Художники делали работу «Гулаг». По мнению полицейских, она явяется «политической». Позже из отпустили из отдела полиции со штрафами за мелкое хулиганство по ч.1 ст.20.1 КоАП.

Художники хотели нарисовать на стене слово «Goolag», стилизованное под логотип поисковика Google, а в «строчке запроса» написать «Как выбраться?». До задержания они успели нанести только трафарет.

Арт-группа создаёт социальные, политические и другого рода арт-объекты, которые выкладывает потом в интернет, и если в офлайне такие объекты закрашивают, то в Сети они остаются и даже расходятся на мемы.

В Петербурге задержали уличных художников



Двух участников арт-группы «Явь» и двух операторов задержали во время создания работы «Goolag». Со слов полиции, художников везут в 77 отдел полиции.



«Явь» известна яркими работами на социальные и политические темы. pic.twitter.com/M3Hu1mQITk — Вот Так (@vottak_tv) August 23, 2022

Никулинский районный суд оштрафовал богослова и сверхштатного протодиакона храма Архангела Михаила в Тропареве Андрея Кураева по обвинению в «дискредитации» российских военных. Об этом сообщил сам Кураев. Причиной для штрафа стала статья в «Живом журнале», в которой Кураев рассуждал о событиях в Украине и Гражданской войне в России.

По словам богослова, он не знает, что именно суд «счел преступным» в его статье, так как мотивировочная часть решения не зачитывалась. Штраф составил 30 тысяч рублей. Кураев заявил, что «будет благодарен», если его читатели помогут со сбором средств. «Только очень прошу не слать мне ни копейки из-за границ РФ, чтобы не оказаться «иностранным агентом», — подчеркнул он.

Юрист Ольга Садовская и оппозиционное чеченское движение 1ADAT подтвердили гибель модератора оппозиционного Telegram-канала Салмана Тепсуркаева в 2020 году. Какое-то время его соратники надеялись, что он жив, но после сбора всех сведений установили — молодой человек был убит. История с похищением Тепсуркаева приобрела в своё время большой резонанс, особенно после того, как неизвестными было выложено видео с издевательствами над ним.

В Екатеринбурге был задержан экс-мэр города, общественник и меценат Евгений Ройзман. Его обвинили в повторной дискредитации армии (280.3 УК). В его квартире, офисе, гараже и Музее Невьянской иконы прошли обыски. На следующий день состоялся суд, который избрал ему в качестве меры пресечения запрет определённых действий: нельзя посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом.

Евгений Ройзман обратился к екатеринбуржцам и всем, кто поддерживал его во время вчерашнего суда. pic.twitter.com/NS8VB2YWjm — It's My City (@itsmycityekb) August 26, 2022

Врачу-инфекционисту из Сочи назначено наказание в виде штрафа 3.000.000 рублей. В прениях государственный обвинитель запросил для подсудимого наказание в виде реального лишения свободы сроком на 6 лет. Уголовное дело по ч.2 ст.207.3 УК возбудил Следственный комитет после изучения мартовских комментариев в Facebook о потерях российской армии, а также о формировании «заградотрядов» из чеченских военнослужащих.

Хамовнический районный суд Москвы на пять суток арестовал кандидата в муниципальные депутаты Николая Касьяна из-за поста со ссылкой на расследование «Он вам не Димон» Алексея Навального. Касьяна, задержанного накануне на выходе из территориальной избирательной комиссии, признали виновным по протоколу о демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП).

Самарский областной суд прекратил очередное дело о дискредитации армии во «ВКонтакте». В июне Автозаводский суд Тольятти оштрафовал Алексея Дыдочкина на 31 000 рублей по ст.20.3.3 КоАП. Сегодня областной суд указал, что полиции не удалось доказать обстоятельства, послужившие основанием для привлечения его к административной ответственности, и прекратил производство по делу.

Адвокат муниципального депутата Алексея Горинова, осуждённого на семь лет за «дискредитацию армии», сообщила, что он заболел, но его не обследуют должным образом. Катерина Тертухина также рассказала, что он сильно похудел и его мучает постоянный кашель, а условия содержания в камере оказывают только пагубное влияние на его здоровье. Поэтому она обратилась ко всем пользователям Рунета, в первую очередь — журналистам и правозащитникам — с просьбой предать огласке ситуацию с Гориновым. Друзья и знакомые осужденного просят членов ОНК навестить Алексея и поднять вопрос о состоянии его здоровья, а уполномоченных по правам человека в России и в г. Москве — обратить внимание на ситуацию.

.@amnesty признала узниками совести Алексея Горинова, Илью Яшина, Марину Овсянникову, Викторию Петрову, Марию Пономаренко, Дмитрия Иванова, Иоанна Курмоярова, Александру Скочиленко, Владимира Кара-Мурзу, Дмитрия Талантлива. Их преследуют по статье о фейках https://t.co/dbnaExC2FQ — Олег Козловский (@kozlovsky) September 3, 2022

В Петербурге СК прекратил уголовное преследование Марии Малышевой по уголовному делу о телефонном терроризме, пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на активистку и правозащитницу. По словам Малышевой, преследование прекращено за отсутствием доказательств причастности. При этом постановление следователя датировано еще 2 июля, но самой активистке об этом стало известно лишь недавно. Малышеву по делу о лжеминировании задержали 5 марта и отпустили только спустя два дня. Как уточняет «ОВД-Инфо», Ленинский районный суд признал задержание незаконным, но прокуратура обжалует это решение.

Октябрьский районный суд Барнаула продлил срок в СИЗО журналистке RusNews Марии Пономаренко, арестованной по делу о «фейках» (ст.207.3 УК), до 29 октября, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Дмитрия Шитова.

Прошёл обыск по месту прописки экс-координатора штаба Навального в Липецке Ильи Данилова. Следователи СК изъяли телефон мамы Ильи. Активист сообщает, что обыск проходил в рамках уголовного дела о дискредитации российской армии.

Петербургский учитель Геннадий Тычина, уволенный за критику «спецоперации» в Украине, добился восстановления на работе и отсудил у школы 139 000 за пять месяцев простоя.

Следователи провели обыск и задержали жителя Петрозаводска Рубена Погосяна по подозрению в совершении преступления по ст.207.3 УК за несколько апрельских репостов во «ВКонтакте» о событиях в Буче, Мариуполе и Краматорске.



Петрозаводский городской суд республики Карелия назначил ему запрет определённых действий (пользоваться интернетом и другими средствами связи, посещать массовые мероприятия, покидать Петрозаводск и общаться с другими участниками уголовного дела, кроме следствия и защиты). Суд отказал следователю в требовании ограничить время выхода подозреваемого из дома.



Ранее Погосян стал известен после раскрытия информации о злоупотреблениях сотрудников ИК-9 в Петрозаводске. Позднее СКР отказал сотрудникам колонии в возбуждении дела о клевете. Сотрудники колонии позднее сами стали обвиняемыми по делу об избиении заключенных.

В Москве задержали ученого-физика, журналиста и сооснователя проекта «Диссернет» Андрея Заякина.

Как сообщила «Новая газета. Европа», Заякин был задержан накануне, его квартиру обыскали, а его самого отправили на ночь в изолятор. Ему предъявлено обвинение в финансировании «экстремистской деятельности» (часть 1 статьи 282.3 УК РФ).

Адвокат обвиняемого Михаил Бирюков рассказал «Медузе», что Заякин сам не хотел огласки до заседания суда по мере пресечения, поэтому о его деле стало известно только на следующий день после задержания. Заякину вменяют в вину перевод тысячи рублей в адрес ФБК Алексея Навального. Адвокат Бирюков сообщил «Медузе», что речь идет о пожертвовании, которое Заякин сделал 5 августа 2021 года. «Доказательства — выписка с его банковского счета в Сбербанке», — рассказал Бирюков. Уголовное дело на Заякина завели 8 августа 2022 года. По словам адвоката, Заякин об этом не знал. «Медиазона» пишет, что это первое дело за пожертвование в адрес ФБК. Фонд, как и другие структуры Навального, был объявлен «экстремистской организацией» в июне 2021-го, решение суда вступило в силу в августе того же года.

Заякин пока что отказывается давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, говорит его адвокат Михаил Бирюков. Суд назначил журналисту запрет определенных действий.

Андрей Заякин в Басманном суде.



Видео: специально для «Новой. Европа» pic.twitter.com/2NL8sJJ3Wi — Новая газета. Европа (@novayagazeta_eu) August 29, 2022

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток политика и публициста Леонида Гозмана по административной статье о публичном отождествлении действий руководства СССР с действиями руководства нацистской Германии. Это максимальное наказание по статье, принятой весной этого года.

«Гозману назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», – сообщили в пресс-службе суда.

Политик сравнивал Гитлера со Сталиным, а СС — с НКВД, утверждая, что Сталин и НКВД были «еще хуже», потому что "коммунисты объявили тотальную войну своему собственному народу". Телеграм-канал SOTA писал, что это пост двухлетней давности.

Ранее его уже несколько раз за это лето задерживали правоохранители, причём использована для этого была система распознавания лиц.

Житель Челябинской области Петр Боровинских, обвиняемый в распространении фейков об армии РФ (ст. 207.3 УК РФ), стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердил адвокат Андрей Лепехин. По его словам, дело в отношении активиста завели еще 8 июля, однако уведомили подозреваемого об этом только совсем недавно.

Новое обвинение Петру Боровинских собирается предъявить Следственный комитет по новой (2021 года) части 4 статьи 354.1 УК "распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенные в сети интернет" за антивоенные публикации во ВКонтакте 9-10 мая 2022 года. Следователи обнаружили в них "видеоматериалы, искажающие проведение ежегодного торжественного парада на Красной площади". Оскорбление парада грозит активисту наказанием до пяти лет лишения свободы.

Московская прокуратура попросила признать экстремистскими материалами песню «Последний звонок» рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Фёдоров), а сам он в деле проходит административным ответчиком.

Центр «Э» занялся поисками администраторов «Википедии» после обращения депутата Госдумы Андрея Альшевских. «Пока не очень понятно, кого именно они будут считать администраторами: владельцев серверов, участников с расширенными правами или же вообще всех, кто вносил правки в статьи о войне», – комментирует ситуацию Тг-канал «Википедия. Неофициально».

Актрису Кристину Асмус обвинили в «дискредитации» армии. Соответствующее дело зарегистрировано на сайте Тверского райсуда Москвы. Поводом для этого стали её посты в Instagram, где она в конце февраля написала:

«Страх и боль. Молю, остановите всё это. Нет <спецоперации>!!!!!».

Асмус стала известна благодаря участию в телесериале «Интерны», затем она снялась в ещё двадцати шести фильмах и сериалах, в числе которых — новая экранизация «А зори здесь тихие».

Административное дело было заведено также на актрису Татьяну Рудину. Её карточка была зарегистрирована в тот же период, что и у Асмус. О каких высказываниях Рудиной в соцсетях идет речь, в суде не уточнили. Протоколы обеих актрис рассмотрят в один день в Тверском суде — 6 сентября.

Татьяна Рудина — дочь актера Рудольфа Рудина. Актриса снималась в фильмах «Выйти замуж за капитана», «Дом, который построил Свифт», «Дети солнца», «По главной улице с оркестром», «Муж и дочь Тамары Александровны», в сериале «Таксистка» и других проектах.

Российская журналистка, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Ларина по поводу дела против Рудиной написала:

«На актрису Татьяну Рудину завели дело по статье о дискредитации армии. По сути — за ее анти<спецоперационную> позицию. Копались, копались и докопались. Видимо, у них там одна из стратегий запугивания общества — преследовать и унижать известных людей, дабы простым смертным неповадно было.



Таня Рудина — заслуженная артистка России, много лет проработала в Театре Ленинского Космсомола, в Ленкоме, вместе со своим мужем, блестящим актёром Александром Сириным.



Таня Рудина — глубоко порядочный и совестливый человек, неравнодушный человек. Татьяна и Александр — люди, которым чужды проявления малодушия и конформизма, они привыкли жить, не прячась за мерзкие формулы «не все так однозначно» и «мы вне политики».



Я хочу выразить моим друзьям поддержку и уважение. А российские жандармы так и останутся в истории трусливыми, полуграмотными псами режима».

Активистка из Уфы Ольга Комлева написала, что суд взыскал деньги за работу полиции на акция 23 и 31 января 2021 года с нее, экоактивиста Ильгама Янбердина и экс-координаторки штаба Навального Лилии Чанышевой. Это уже шестой подобный иск от уфимской полиции, который удовлетворил суд. Ильгам Янбердин и Ольга Комлева находятся на свободе, Лилия Чанышева — в СИЗО. Ее обвиняют в создании и руководстве экстремистской организацией. Лилии Чанышевой уже десятый месяц запрещают свидания с родителями и мужем и звонки им.

Подобные случаи уже были во многих регионах, когда со сторонников Навального требовали возместить затраты на «внеурочную» работу полиции. Иногда это касалось тех, кто постил в своих соцсетях сообщения о предстоящих акциях протеста, иногда — тех, кого задержали на митинге или до его начала и посчитали организатором.

В конце августа популярный комик Александр Гудков выпустил клип-пародию «Я узкий». Вскоре Следственный комитет попросили возбудить уголовное дело против Гудкова из‑за этого клипа.

Автор жалобы — председатель генсовета «Гражданского комитета России» Артур Шлыков. В своём запросе к главе ведомства Александру Бастрыкину Шлыков просит привлечь Гудкова к уголовной ответственности по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По ней грозит штраф до полумиллиона рублей либо заключение от двух до пяти лет. Члены и эксперты «Гражданского комитета России» полагают, что в свою пародию Гудков мог заложить «умысел унижения по национальному признаку, непосредственного унижения достоинства людей, относящих себя к русским патриотам».

В разговоре с Shot Шлыков назвал творчество комика «не юмором, а маргинальной субкультурой, которая оскорбляет людей».

«Я узкий» появился на ютьюб-канале «Чикен Карри» несколько дней назад и собрал более 1,1 млн просмотров. Это пародию на ютьюб-хит «Я русский» Ярослава Дронова (он же — Shaman). В оригинальном ролике облаченный в белую рубашку Дронов исполняет свою композицию в поле среди колосьев. В пародийном видео воспроизведены те же образ и мизансцена, но в глитчевой абсурдной трехмерной графике. Певец поет о русских, а комик рассказывает о преимуществах человека с узким телосложением.

Московский городской суд принял решение о ликвидации организации правозащитника Льва Пономарева «Горячая линия», занимающейся защитой прав человека в различных сферах жизни.



«Будем обжаловать решение. Посмотрим, что скажет судья», — отметил адвокат Сергей Андропов. Валерий Шухардин добавил: «Оснований для ликвидации в общем-то не было, юридических оснований не было, поэтому, конечно же, посмотрим, что напишет судья в своем решении, каким образом он мотивирует необходимость ликвидации, законную необходимость. Конечно, это все будет предметом обжалования».



«К сожалению, основания столь же глупые и антиконституционные какие были при ликвидации движения "За права человека" и "Мемориала"», — сказал в разговоре с «Медиазоной» Лев Пономарев.

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Как и в предыдущие месяцы, одним из основных поводов для привлечения россиян к ответственности за высказывания в Сети является несогласие с так называемой «спецоперацией».

Согласно данным «ОВД-Инфо», за полгода с момента начала боевых действий было произведено порядка 16,5 тысяч задержаний. В это число, помимо уличных задержаний, входят 138 задержания за «антиспецоперационные» посты в соцсетях, 118 задержаний — за соответствующую символику и 62 задержания после акций протеста.

Кроме задержаний на акциях и после них, власти также практикуют «превентивные» задержания, используя систему распознавания лиц. Эта система использовалась и в День флага, 22 августа. Тогда в Москве задержали не менее 33 человек (в других городах нам не сообщали о таких задержаниях).

Известно о 189 случаях недопуска защитников в отделы полиции. На основании данных и недопусков «ОВД-Инфо» отправил обращение в ООН о преследовании юристов и правозащитников на антивоенных протестах. А также о ситуации с адвокатом Алексеем Калугиным, которого избили в отделе полиции, когда он пытался попасть в отдел к подзащитному, задержанному на мирной акции. На вопрос о преследовании правозащитников Россия сказала, что якобы Калугин виноват во всем сам, а по делу (которого нет) проводится проверка. Вопросы о преследовании антивоенных активистов проигнорировали, зато две страницы посвятили тому, что ОВД-Инфо — «иноагент», а сайт проекта заблокирован.

За это время Госдумой было принято 16 новых репрессивных законов или поправок в уже существующие документы.

Уголовных дел за это время было заведено как минимум 224, из которых:

По данным «Медиазоны», за полгода было заведено 3807 дел по статье 20.3.3 КоАП:

С начала «спецоперации» появилось 74 «иноагента», 15 организаций стали «нежелательными» (3 — за один только август).

По данным «Роскомсвободы» блокировке по соображениям военной цензуры подверглось более 7000 сайтов.

Судя по тому, как часто стали привлекать к ответственности людей творческих профессий и спортсменов, экстремизм начал принимать «богемный уклон». Видимо, власти уже окончательно перешагнули через тот моральный барьер, когда «звёзд» и селебритиз предпочитали не трогать из-за возможного нежелательного резонанса, чаще привлекая к ответственности политиков, общественников, блогеров и т.п. Конец августа демонстрирует — теперь под ударом может оказаться каждый.

Посты с «экстремистскими материалами», к которым относят символику, связанную с Навальным и ФБК, а также их фильмы-расследования, тоже постоянно попадают в поле зрения властей. Как правило, такие «нарушения» используются в качестве повода для снятия с выборов оппозиционных кандидатов в депутаты. Проект «Земский съезд» насчитал 61 независимого муниципального депутата, который подвергся преследованиям, в том числе и за онлайн-деятельность.