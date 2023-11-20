В России выросло количество авторов и контента в YouTube и Telegram

Telegram и YouTube в октябре 2023 года существенно нарастили число авторов, сообщает «Ъ», ссылаясь на данные Brand Analytics. При этом количество авторов YouTube увеличилось впервые с октября 2021 года.

В исследовании представлены суммарные данные по активной аудитории в социальных медиа России, которые включают социальные сети, блоги, форумы, геосервисы, отзовики, маркетплейсы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям.

В октябре 2023 года число активных авторов в социальных медиа в России составило 64,6 млн. Авторы написали 1,55 млрд публичных сообщений — постов, репостов и комментариев.

Лидирует по количеству авторов и объему создаваемого контента соцсеть «ВКонтакте». «Одноклассники» сохраняют вторую позицию по объему контента, хотя этот показатель в соцсети ниже в шесть раз по сравнению с «ВКонтакте».

Instagram занимает вторую позицию по активным авторам и третью по числу сообщений. Авторы исследования обращают внимание на то, как изменились показатели запрещённой в России соцсети:

«Можно отметить Instagram, у которого обозначился переломный тренд — число авторов перестало снижаться — в заблокированную соцсеть стали возвращаться авторы. На горизонте в полгода наблюдается рост и авторов TikTok».

YouTube получает третье место по авторам и четвертое по контенту.

Самые лучшие показатели по росту показывают Telegram и YouTube. Количество авторов в Telegram за год увеличилось на 33% и составило 14 млн авторов. Число авторов YouTube выросло до 7,1 млн, что на 18% больше, чем год назад. Также на 22% увеличился объем контента (до 29,5 млн сообщений), а активность авторов выросла на 4%.

Во «ВКонтакте» число авторов наоборот уменьшилось на 8%, до 25,6 млн. Объём публикуемого контента также сократился, но при этом соцсеть остается лидером по этим показателям.

Доля авторов на площадках с отзывами (геосервисы, маркетплейсы, отзовики) составила в октябре 2023 года 8% от всех авторов соцмедиа. Это пятое место в общей структуре соцмедиа России после ВКонтакте, Instagram, Telegram и Youtube.

«Площадки с отзывами — новая точка роста социальных медиа в России», – говорится в исследовании.

Участники рынка считают, что активность авторов на YouTube возросла в том числе благодаря формату Shorts, который используется для продвижения и привлечения аудитории. Также YouTube и Telegram для многих пользователей выступают в качестве новостных медиа, и резонансные события, вроде военных конфликтов, вызывают к ним повышенный интерес.