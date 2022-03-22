Запрет Meta — где следует проявлять осторожность?

После того, как Тверской районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал компанию Meta «экстремистской организацией», Роскомнадзор разъяснил последствия такого решения. Надзорное ведомство настаивает, что теперь:

российские СМИ не должны демонстрировать логотипы Meta и ее соцсетей — Facebook и Instagram;

российские СМИ должны маркировать Meta как запрещенную в стране организацию;

Facebook и Instagram исключат из реестра соцсетей России;

Meta исключат из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ.

«В соответствии с пояснениями Генеральной прокуратуры иск не направлен на ограничение действий по использованию программных продуктов Meta как физическими, так и юридическими лицами, не принимающими участие в запрещенной законом деятельности», — сообщили в РКН.

Ранее в Генпрокуратуре заявляли, что в случае запрета Meta российских пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок.

Чтобы медиа начали нести ответственность за отсутствие маркировки, Министерство юстиции должно внести организации в перечень. Пока их там нет.

Юристы, правозащитники, журналисты и топовые блогеры поделились своими соображениями относительно сказанного надзорным ведомством, а также обсудили возможные последствия с точки зрения как старого, так и относительно нового российского законодательства.

Руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк задался вопросом, будет ли теперь Роскомнадзор принуждать компанию к «приземлению» (открытию представительства) в России:

«Ведь красиво же было бы: экстремистская организация Meta открыла своё представительство в Российской Федерации и начала организовывать региональную сеть».

«Интересно, а фейсбучный мессенджер — тоже экстремист? Если WhatsApp легален, то можно и чат оставить в покое по той же логике: является средством коммуникации, а не размещения информации», – в свою очередь задаётся вопросом политолог Екатерина Шульман.

Проект «Цифровое Средневековье» порассуждал на тему ограничений, с которыми придётся столкнуться СМИ и пользователям.

«Логотипы. Согласно позиции РКН, нельзя публиковать в СМИ ни логотип компании Meta, ни логотипы Facebook или Instagram. По словам юристов Центра защиты прав СМИ, если запрет будет существовать для СМИ, то по аналогии он должен будет распространяться и на обычных людей. Их также смогут привлечь к ответственности по статье 20.3 КоАП за демонстрацию символики запрещенной организации. На практике часто штрафуют и за публикации, сделанные до запрета организации. Поэтому по всей вероятности, придется чистить весь архив», – отмечает проект.

«Маркировка, – продолжает „Цифровое Средневековье“. – СМИ обязаны ставить при упоминании Meta, Facebook, Instagram пометку о том, что деятельность компании запрещена на территории Российской Федерации, считает РКН. При этом в организации отметили, что ответственность за отсутствие указание на это будет наступать только после того, как Минюст внесет компанию в перечень экстремистских организаций. Мы же отметим, что по статье 13.15 КоАП ответственность может наступить не только за публикацию в зарегистрированном СМИ, но и в социальной сети или в блоге. Правда, таких случаев пока нет».

Использование социальных сетей не запрещено, отмечают правозащитники:

«В РКН заявили, что ограничений нет ни для физических, ни для юридических лиц, не принимающих участие в запрещенном законом деятельности. То есть аккаунты можно не удалять».

«По мнению юристов Центра защиты прав СМИ, при публикации ссылок на посты конкретных пользователей соцсетей (как людей, так и организаций) потенциально могут возникнуть проблемы, – пишет „Цифровое Средневековье“. – С одной стороны, формально записи пользователей не должны считаться материалами запрещенной организации. Однако не исключено, что РКН или прокуратура при желании вполне могут рассматривать ссылки на эти посты как распространение материалов экстремистской организации и использовать это как основание для блокировки по статье 15.3 Закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“. Как будет развиваться практика, предугадать сложно».

Проект «Сетевые свободы» разобрал те же вопросы, плюс ещё один существенный момент — работа и сотрудничество с Meta:

«Маркировка. Писать о том, что Meta (но не Instagram и Facebook) — экстремистская организация, нужно всем гражданам, не только СМИ. Но только после появления информации о запрете деятельности Meta Рlatforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram в реестре на сайте Минюста. Это произойдёт после обжалования решения в апелляционной инстанции. Немаркировка может грозить ответственностью по части 2 статьи 13.15 КоАП».

Логотипы Instagram и Facebook так же нельзя будет использовать после внесения Meta в реестр экстремистских организаций. Это распространяется в том числе на старые посты, уверены юристы, приводя в пример дела по 20.3 и 13.15 КоАП, которые часто возбуждают ретроспективно.

После внесения Meta в реестр покупка рекламы в Instagram и Facebook может квалифицироваться как финансирование экстремистской организации:

«Если вы купили рекламу до внесения — то состава преступления нет. Важна дата списание денег с карты — если до появления Meta в списке экстремистов, то все в порядке, если после — теоретически это финансирование».

Не всё гладко и в вопросе сотрудников компании, которые также могут попасть в список «экстремистов». «Потенциально возможно преследовать айтишников по статье 282.3 УК РФ — участие в деятельности экстремистской организации. То же самое относится к тем, кто владеет акциями Meta. Так было с некоторыми сотрудниками штабов Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены). Но важно понимать, что Meta — коммерческая организация, а не общественно-политическая, и риски программистов значительно ниже рисков сторонников Навального. Но диспозиция уголовной статьи допускает и такое развитие событий. Чтобы понять точнее, нужно будет смотреть на то, как будет складываться судебная практика. Преследовать всех сотрудников и акционеров Meta сложно — если это и случится, это скорее всего будет иметь выборочный характер. Но важно отметить, что преследование по статье 282.3 позволяет объявить в международный розыск — то есть, угроза есть даже для тех, кто живет за рубежом. А ещё можно по уголовному делу можно проводить обыски по месту регистрации с изъятием техники», – подытоживают «Сетевые свободы».

«Кроме того, владение акциями Meta дает право на участие в управлении компанией, в т.ч. в собрании акционеров, – добавляет известный юрист, адвокат Павел Чиков. – Ближайшее собрание акционеров компании состоится в мае этого года. Участие в деятельности экстремистской организации — это тоже состав преступления (часть 2 статьи 282.2 УК РФ)».

Но интересные факты относительно потенциального «сотрудничества с экстремистами» нашёл создатель «Эшер II» Филипп Кулин:

«Есть такой Javascript фреймворк с открытым исходным кодом — React. Предназначен для разработки пользовательских интерфейсов. React разрабатывается и поддерживается Facebook, Instagram (принадлежащих признанной сегодня экстремистской Meta) и сообществом отдельных разработчиков и корпораций. React может использоваться для разработки одностраничных и мобильных приложений. Например, мини-приложения VK (т.е. просто приложения VK) строго на реакте».

«Унесу из закрытой записи в запрещенном Facebook: git commit -m „ДАННЫЙ КОММИТ СОЗДАН С ПОМОЩЬЮ БИБЛИОТЕКИ(ФРЕЙМВОРКА), СОЗДАННОЙ ИЛИ РАСПРОСТРАНËННОЙ ЭКСТРЕМИСТКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ“», – иронизирует он.

Также, по его словам, сайт и портал ЦМУ ССОП (Центр Управления Рунетом по закону о «суверенном Рунете») — тоже на React.

«Российские СМИ не должны демонстрировать логотип организации Meta, Facebook и Instagram — Роскомнадзор. Маркировать компанию Meta отныне нужно будет как запрещенную в РФ организацию. Упустил момент, когда слово „идиотизм“ в отношении происходящего в России стало мало что отражать», – пишет журналист Александр Плющев.

«В признаниии экстремистской Meta существует одна забавная проблема. Дело в том, что поправки в антиэкстремистское законодательство, принятые в том числе для борьбы с Навальным, запрещают тем, кто имел отношение к экстремистской организации в течение года, участвовать в выборах три года. Так вот те, кто хотя бы один раз за последний год писал что-то в экстремистские Фэйсбук и Инстаграм, до 2025 года не смогут участвовать в выборах», – рассуждает зампредседателя «Демократического выбора», блогер Кирилл Шулика, вспомнив, как активно российские власти ранее использовали данные соцсети:

«Стоит ли рассказывать про уже легендарные Инстаграмы губернаторов? Ведь их просто обязывали вести соцсети, добровольно это делать хотели далеко не все. И вот теперь тут, скорее всего, все-таки будет решение, чтобы не считать сторонниками экстремистской организации простых пользователей соцсетей. Потому что, во-первых, миллионы людей держать под страхом наказания идея плохая, а, во-вторых, выборы, которые у ряде регионов уже в сентябре. В их отмену, в том числе и губернаторских, я пока не верю, поскольку вижу стремление власти создать хотя внешнюю обстановку спокойствия».

«Никаких ограничений на использование соцсетей конечными пользователями закон не содержит, – объясняет глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. – Прокурор на вопрос судьи пояснил, что «использование социальных сетей» не для экстремистских целей не должно считаться участием в экстремистской деятельности". Однако, есть нюансы и к заверениям прокурора я бы отнесся с большой осторожностью. Использование браузерной версии социальных сетей будет абсолютно безопасным, но вот использование мобильных приложений пока не так одзнозначно. Напомню, что Минюст ведет не только реестр экстремистских организаций, но и реестр экстремистских материалов. После того как решение вступит в законную силу, Минюст начнет наполнять реестр. Если туда будут добавлены ссылки на приложения для AppStore и Google Play, то допускаю возможность когда правоохранительные органы при обнаружении приложения в мобильнике (а в последнее время требования разлочить устройство для изучения, несмотря на всю их противоправность, предъявляются гражданам все чаще), это может рассматриваться как хранение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП)».

Использование на сайтах кликабельных и некликабельных логотипов соцсетей (для информирования своего присутствия в социальных сетях) может квалифицироваться как административное правонарушение, состав которого предусмотрен ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (для граждан штраф - до 2000 рублей, для компаний - до 50000). А изготовление лендингов, визиток, презентаций и иного, где присутствуют логотипы сервисов Meta, может квалифицироваться по ч.2 этой статьи (для граждан штраф - до 2,5 тыс. рублей, для компаний - до 50 тысяч). Кроме штрафов закон допускает еще административный арест на 15 суток и конфискацию, будь то печатный материал или сервер.

По платежам и финансам, говорит Саркис Дарбинян, ситуация следующая:

«Заказ любых платных услуг у этих сервисов, включая размещение рекламы, а также осуществление каких-либо платежей в пользу Meta.Inc. может рассматриваться как финансирование экстремистской организации. То же самое и с приобретением ценных бумаг этих компаний после вступления решения в силу. Такие действия могут квалифицироваться по ст. 282.3 УК РФ (штраф либо лишение свободы от 3 до 8 лет). Об этом уже есть позиция Верховного суда РФ по аналогичным делам».

«Использование WhatsApp. Прокуратура потребовала запретить только «деятельность по реализации продуктов Facebook и Instagram». Требований в отношении одного из самых популярных мессенджеров нет. Объяснялось это тем, что решение касаются лишь материнской компании, но не дочек. Кроме того, по выраженной позиции прокурора, решение касается лишь сервисов, используемых для публичного размещения информации, а WhatsApp не относится к таким сервисам, и используется для индивидуального общения (сомнительная позиция, но по крайней мере позволяет свободно продолжать юзать WhatsApp)», – поясняет юрист.

Суд постановил, что решение вступает в силу немедленно. Это означает, что Роскомнадзор уже может начать блокировку сервисов. «Напомню, что до этого блокировка осууществлялась по „закону Лугового“ по требованию Генпрокуратуры. Так же в свое время было и с Telegram. Теперь же легитимизировали ранее принятое решение судебным актом). За обход блокировки с помощью VPN, Tor и других инструментов ответственности нет. Пользователи могут это делать законно», – отмечает Саркис Дарбинян.

Вступление в силу будет действовать для властей и пользователей по-разному:

«Суд постановил немедленное исполнение решения. Но такое решение имеет последствия лишь для самих госорганов. То есть можно уже блокировать, опечатывать офисы, но для конечных пользователей оно станет обязательным лишь после апелляции, на которую компании дается 30 дней. И лишь после полного вступления решения в законную силу и добавления организации и ее материалов в экстремистские реестры Минюста все вышеназванные ограничения будут применяться для всех граждан и компаний».

Известный адвокат Калой Ахильгов на основании решения суда даёт следующие рекомендации:

удалить с сайтов иконки и ссылки на запрещенные соцсети, включая плагины для репостов и комментариев;

убрать офлайновые логотипы запрещенной соцсети с витрин, из меню кафе, с наружной рекламы и т.п.

«Посмотрел: НЕ НАДО ПОМЕЧАТЬ ФБ И ИНСТАГРАМ КАК ЭКСТРЕМИСТСКИЕ. ТОЛЬКО МЕТА», – при этом считает юрист.

«Сетевые Свободы» тоже считают, что иконки популярных соцсетей будет безопаснее убрать, поскольку это может стать основанием для привлечение к ответственности за распространение экстремистской символики. «По этой же статье возбуждали тысячи дел о демонстрации свастики», – напоминают правозащитники.

«В 2020 году в статье (часть 1 статьи 20.3 КоАП) появилось примечание, которое требует от полиции доказывать, что публикация содержит пропаганду запрещенной идеологии, но суды предпочитают игнорировать это примечание и привлекают к ответственности по старинке — по факту демонстрации. К сожалению, этот риск касается всех визиток, маек, плакатов, упаковок и постов в интернете. Привлечь всех не привлекут, но выборочно могут», – подытоживают «Сетевые свободы».