Обзор наказаний за слова: в январе сохранены «дискредитационные» традиции

Дав себе буквально несколько дней на новогоднюю передышку, российские суды и силовые органы с достаточно высоким рвением снова приступили к любимому делу — привлечению граждан к ответственности за высказывания в интернете.

Приморский районный суд Архангельска изменил меру пресечения студентке Северного (Арктического) университета (САФУ) Олесе Кривцовой с запрета определенных действий на домашний арест.

В конце декабря девушке избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий, однако в начале января текущего года девушку задержали на улице из-за того, что на её имя якобы куплены билеты «в сторону границы России». Студентка и её близкие отрицают, что она покупала билеты: в ходе заседания выяснилось, что у Кривцовой порван паспорт, из-за чего её вряд ли пустили бы на поезд и самолёт. Несмотря на ходатайство защиты, суд отказался направить запрос в РЖД о том, когда и откуда были куплены билеты на имя Олеси, поскольку, по мнению суда, это «затянет уголовный процесс». В личном разговоре с подозреваемой вчера следователь «между строк» сказал, что «понимает, что её [Олесю] подставили» из-за огласки дела в медиа.



19-летнюю студентку из Архангельска подозревают по уголовным статьям о «дискредитации ВС РФ» (из-за поста во «ВКонтакте») и об «оправдании терроризма» (из-за Instagram-сторис про Крымский мост). В доносительстве на девушку, предположительно, участвовали студенты-«патриоты» с истфака САФУ и известный петербургский гомофоб Тимур Булатов.

Через неделю после помещения под домашний арест Кривцову внесли в перечеть экстремистов и террористов. Попадание в перечень влечет за собой блокировку всех банковских счетов. Кривцова сможет тратить до 10 тысяч рублей на себя и на каждого члена семьи, не имеющего дохода, в месяц. Все операции, включая получение зарплаты, сверх этой суммы будут приостановлены на 5 рабочих дней. Также Кривцовой запрещено вступать в наследство, получать страховые выплаты.

Позже стало известно, что руководство САФУ отказало девушке в академическом отпуске. Мать девушки Наталья Кривцова пояснила 29.RU, что причиной вуз назвал долги по учебе. Она считает, что дело может идти к отчислению дочери из университета.

Студентка из Архангельска Олеся Кривцова открыто выступала против войны, а однокурсники грозились написать на нее донос.



В конце декабря к Олесе пришли с обыском, а потом увезли в ИВС. Теперь ей грозит до 10 лет колонии.



Вот в чем ее обвиняют:https://t.co/3VN0jYH3dx pic.twitter.com/Bp4lvzbTAl — Холод (@holodmedia) January 13, 2023

Бывший муниципальный депутат Донского района Москвы Владимир Залищак сообщил о своей эмиграции. 29 декабря у него дома прошел обыск по делу о «фейках об армии» в отношении Ильи Пономарева.

Опергруппа пришла в квартиру Залищака в 5 утра, однако сами следственные действия начались только в 7 часов и закончились уже после обеда. Силовики изъяли мобильный телефон бывшего мундепа и некие документы, а также посмотрели его личную переписку.

Залищак рассказал, что покинул Россию уже на следующий день — отправился в Минск, откуда отправился в Стамбул. Сейчас он находится в Алании и живет у журналиста Сергея Куока.

В Челябинске оштрафовали местную экоактивистку Надежду Вертяховскую по делу об административном правонарушении. По мнению обвинения, Вертяховская якобы совершила «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан» (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ).

Заседание проходило в Центральном районном суде города Челябинска.

На Вертяховскую был наложен штраф в 40 000 рублей. Донос на активистку в правоохранительные органы написал один из представителей регионального казачества.

Полицейские подали 11 исков в суд на уфимскую активистку Ольгу Комлеву, чтобы взыскать деньги за работу на митингах Навального



Всего МВД решило отсудить у неё 5,2 млн руб. Последние три иска подали полицейские Бирского, Благовещенского и Кушнаренковского районов. Они хотят взыскать деньги за работу на акции в поддержку Алексея Навального в Уфе 31 января 2021 года.



«Эта ситуация не отравляет меня так, как на то надеется МВД. Иногда незнакомые люди подходят ко мне, и говорят, что поддерживают меня. Клиенты не отказываются работать со мной, хотя и знают о всей этой ситуации», — написала Комлева в соцсетях.



В июне Росгвардия попросила суд взыскать с Комлевой больше 114 тыс. руб. за работу на этом митинге. В августе МВД Уфимского района потребовало 147 тыс. руб. от активисток Комлевой и Лилии Чанышевой, Ильгама Янбердина.

На жителя Казани составили три протокола о дискредитации за три дня. 3 января Александра Фомичева задержали на площади Свободы с плакатом, в котором увидели подрыв авторитета ВС РФ и доверия к ним. 6 января его также задержали из-за пикета у стен казанского Кремля, и сотрудники Центра «Э» составили на активиста уже два протокола — один за пикет, а второй за комментарий в VK.

Житель Пскова Николай Кузьмин получил постановление об окончании проверки по статье 280.3 УК и отказе в возбуждении уголовного дела за «повторную дискредитацию госорганов за пределами территории России».



СКР подтвердил, что в момент публикации видеоролика Кузьмин не считался привлеченным к административной ответственности по ст.20.3.3 КоАП, а следовательно в его действиях отсутствует состав преступления по ст. 280.3 УК.



В рамках уголовного производства моментом совершения запрещенного деяния однозначно является дата размещения публикации на интернет-сайте. Такая позиция основана на положениях части 2 статьи 9 УК, а также закреплена в Постановлении Пленума Верховного Суда от 28 июня 2011 года.



Также в ходе проверки следователь обращался к экспертам двух учреждений — Калининградской лаборатории Минюста и Некоммерческого партнерства «Южный экспертный центр», однако ни те, ни другие не усмотрели признаков дискредитации в видеоролике Кузьмина «100 дней».

МВД объявило в федеральный розыск бизнесмена и благотворителя Бориса Зимина, «Медиазона» нашла его карточку в базе розыска. В сентябре Минюст внёс Зимина в реестр «иностранных агентов».

И на Бориса Зимина уголовка: https://t.co/SUZ72ZlQ6d — Смирнов (@sssmirnov) January 9, 2023

Популяный певец Валерий Меладзе заявил, что уже 10 месяцев живёт с «с ощущением тяжести и горя», поскольку его «горячо любимые народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди». Ранее сообщалось, что на одном из концертов певец выкрикнул украинский лозунг, что сразу же разошлось по соцсетям.

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Андрей Луговой направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям певца Валерия Меладзе.

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев пообещал обратиться в российский Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актёра Артура Смольянинова.



Уехавший из России после вторжения в Украину актёр в интервью «Новой газете.Европа» сказал, помимо прочего, что в случае, если бы ему пришлось участвовать в нынешней войне, он воевал бы на стороне Украины.



Смольянинов и раньше выступал против «спецоперации» и в поддержку Украины. Хамзаев назвал Смольянинова «предателем» и заявил, что обратится в Следственный комитет РФ. По какой статье он будет просить возбудить дело, российский депутат не сообщил.

Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что против актёра будет заведено уголовное дело.

В середине января Смольянинова объявили «иностранным агентом». Вместе с ним в этот список попали музыкальный критик Артемий Троицкий, автор видеоблога «Клирик» Сергей Кирсанов, юрист и предприниматель Анатолий Фурсов, экс-глава пермского штаба Навального (организация «Штабы Навального» признана в России экстремистской) Сергей Ухов и украинский ведущий и блогер Александр Шелест.





Суды приступают к заочному рассмотрению уголовных дел о «военных фейках», сообщает проект «Сетевые свободы». Журналиста Александра Невзорова обвиняют в распространении информации об обстреле мариупольского роддома в марте 2022 года. Композитора Прохора Протасова обвиняют в распространении сообщений о возможной причастности российских солдат к убийствам мирных жителей в Буче и Кременчуге.

Завьяловский районный суд Удмуртской Республики отложил рассмотрение дела президента Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, который сейчас находится под стражей с 29 июня 2022 года по делу о так называемом «распространении фейков об армии».



Талантову вменяют три эпизода по пункту д ч. 2 ст. 207.3 (распространение фейков по мотивам политической ненависти или вражды) и два эпизода по пункту б ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды лицом с использованием служебного положения). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.



Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» признал Дмитрия Талантова политическим заключённым.

В конце января Совет адвокатской палаты Удмуртии неожиданно избрал нового президента – это стало возможно только после изменения процедуры выборов, сообщил из СИЗО сам Дмитрий Талантов. По его словам, некоторые члены совета в знак протеста покинули заседание, а сама эта ситуация «затронула его чувства».

Полицейские составили на депутата «Яблока» Эмилию Слабунову протокол о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). По ее словам, донос написал депутат от «Единой России» из-за ее выступлений в Заксобрании и постов в телеграм-канале против мобилизации. Как утверждает Слабунова, в выступлениях она не упоминала армию, а просила построить новые школы и нанять психологов для учеников из-за военных действий.



Канал From Karelia with freedom опубликовал копию заявления в прокуратуру на Слабунову. Предположительно, его написал единоросс Леонид Лиминчук. Он привел цитату из выступления женщины:

«Важно, чтобы строились школы, и на те налоги, которые зарабатывают их родители, и они поступают в бюджет. Чтобы эти налоги тратились не на военные операции там специальные, не специальные и всякие разные, а на строительство школ. Чтобы детям не приходилось учиться в две смены, а в некоторых регионах в три».

Как сообщает псковский «яблочник» Лев Шлосберг, также по доносу дело возбудили против его обнопартийца, депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского.

В отношении блогерки из Москвы Полины Моругиной (Полины Фейс) возбудили уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Карточка дела появилась в базе Мосгорсуда, обратило внимание издание «Медиазона».

Поводом для возбуждения дела стало фото, на котором Моругина без одежды и в туфлях стоит на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Ранее стало известно, что полиция начала проверку из-за этого снимка. По статье об оскорблении чувств верующих девушке грозит до одного года колонии. В январе 2022 года из-за этого же фото на Моругину составили протокол по статье о публичном осквернении предметов религиозного почитания. Однако в итоге суд вернул административное дело в полицию для устранения ошибок.

Блогер Полина Моругина, которая наиболее известна в соцсетях как «Полина фейс», выставила обнаженное фото на фоне храма:https://t.co/rbq3lRbfp7 pic.twitter.com/ibVD36jXy6 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) January 11, 2022

Росфинмониторинг внёс защитника Куштау, активиста из Ишимбая Фарита Рахматуллова в перечень лиц, причастных к «экстремистской и террористической деятельности».



В октябре 2022 года в доме у Рахматуллова прошёл обыск. Как рассказывала супруга Рахматуллова, в отношении него могли возбудить уголовное дело по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») из-за того, что в марте 2022 года он сделал репост видеоролика, где некий гражданин рассуждал о «богоизбранности еврейского народа». Активист, размещая ролик, полемизировал с указанным гражданином, и также заявлял силовикам, что он с такими утверждениями не согласен.



Супруга Рахматуллова также рассказала, что силовики внимательно осмотрели все имевшиеся дома книги, «искали еврейскую литературу», но поскольку такую не нашли, стали проверять, «не являются ли запрещенными стоявшие на полках мусульманские книги». У всех членов семьи были изъяты мобильные телефоны. Самого активиста увезли на допрос в Ишимбай и отпустили лишь поздно вечером.

Это не первое дело против защитников Куштау. После того, как экоактивистам удалось отстоять сохранение известного шихана, позже многих из них начали преследовать по делам, не связанным с протестами 2020 года.

Кармаскалинский межрайонный суд Башкортостана назначил условные сроки троим задержанным, обвиняемым в участии в массовом конфликте. Задержанные в 2020 году участвовали в защите горы Куштау от компании, которая ранее уничтожила другой шихан.https://t.co/rLbEIu6yEK pic.twitter.com/g0iX73MCKi — Журнал DOXA 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@doxa_journal) January 10, 2023

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело Ричарда Роуза по ч.2 ст.207.3 УК, которое передали из Кирова. Об этом сообщают «Сетевые Свободы».

14 апреля 2022 года Роуз задержан и находится под стражей по обвинению в распространении недостоверной информации «о причастности российских военнослужащих к убийствам мирных граждан в населенном пункте Буча». В качестве критерия истины обвинение ссылается на посты в Telegram-канале Министерства Обороны РФ и заметки РИА «Новости».

До задержания Роуз работал водителем автобуса и несколько лет активно выражал свою общественную позицию в социальных сетях и на публичных мероприятиях. Десятки раз обращался в администрацию города Кирова за разрешениями на проведение митингов в поддержку Алексея Навального.

Передача дела в Екатеринбург на рассмотрение военного суда вызвана предъявлением Роузу нового обвинения о призыве к террористической деятельности по ч.2 ст.205.2 УК за пост в социальной сети с упоминанием Президента РФ.

Ричард Роуз не признает вину во вменяемых преступлениях, защищает его адвокат Алексей Бушмаков.

Супруга Ричарда — Мария Роуз, также обвиняемая в распространении военных фейков, которыми следствие называет сообщения во «Вконтакте» о предполагаемых военных преступлениях российской армии в Буче, ранее покинула территорию России.

Очередное заседание по делу Роуза назначено на 15 февраля текущего года.

Нижегородский оппозиционер Илья Мясковский стал фигурантом еще четырех уголовных дел о дискредитации Вооруженных сил РФ, возбужденных по ст. 280.3 УК РФ. Ранее его обвинили в публикации фото антивоенных граффити и одиночных пикетов, сообщает «Ъ». Новые эпизоды возбуждены по итогам комплексной экспертизы постов в паблике «Нижегородское гражданское движение», сделанной в рамках первого уголовного дела. Эксперты сочли публикации Ильи Мясковского антиконституционными, он через своего адвоката сообщил, что рад статусу «особо опасного рецидивиста» — в его расследовании теперь пять эпизодов дискредитации армии.

Как сообщил нижегородским СМИ сам Мясковский, в данный момент следствие по его делу закончено, он занят ознакомлением с материалами.

В Первоуральске по административной статье за дискредитацию российской армии осудили преподавателя математики из металлургического колледжа. После начала спецоперации Артем Изгагин разместил в социальных сетях несколько постов на эту тему. На него наложили штраф в 40 000 рублей.

В суде адвокат Изгагина настаивала на том, что ни в одном посте не упоминаются Вооруженные Силы или армия, а сам педагог сделал публикации еще до того, как закон о дискредитации армии вступил в силу. Кроме того, все посты были опубликованы в закрытом телеграм-канале.

Суд в Благовещенске назначил 3 года лишения свободы политзаключенному Владиславу Никитенко. Ему вменяют повторную «дискредитацию армии РФ», а также 5 эпизодов оскорблений судей. Как сообщил «Соте» адвокат Никитенко Роман Боков, прокурор запрашивал 3 года и 2 месяца.

Ранее Никитенко из Благовещенска обратился к посольству Латвии с просьбой обменять его или петербургскую художницу Александру Скочиленко на Марата Касема – задержанного в Латвии главного редактора российского издания «Спутник». Об этом «Соте» сообщил его знакомый, который ведёт с ним переписку.



Помимо этого, Никитенко обращался в посольство Китая с просьбой признать его политзаключенным, а также поднять на Совбезе ООН вопрос о выводе всех войск из Крыма и других занятых российской армией территорий Украины, ввести туда миротворцев ООН на 5 лет, после чего провести референдум, с кем хотят оставаться жители – с Россией или Украиной.



Сейчас, как стало известно «Соте», следствие по делу Никитенко окончено, дело передано в суд.



Владислав Никитенко в первые дни «спецоперации» в Украине подал заявления во все военные прокуратуры и следкомы России. Он просил провести проверку и возбудить уголовные дела за акты международного терроризма, развязывание агрессивной <спецоперации> против Владимира Путина и всех остальных членов Совбеза РФ. Ни одно из его заявлений не было зарегистрировано, и каждый отказ в регистрации он обжаловал в суде.



За одно из заявлений его оштрафовали на 45 000 рублей за «дискредитацию ВС РФ», после чего дважды отправляли под арест за «демонстрацию нацистской символики» в социальных сетях 5- и 6-летней давности. Сразу после освобождения из-под второго ареста его задержали и предъявили обвинение уже по уголовному делу о «дискредитации ВС РФ». В настоящее время правозащитник находится в СИЗО.

Ранее Никитенко прославился систематическим троллингом российских властей, в том числе — через российские же суды и надзорные органы.

Журналист Аркадий Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов) объявлен в розыск, следует из данных базы МВД РФ. «Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке. МВД не уточняет, о какой именно статье идет речь. Бабченко — бывший военный корреспондент «Московского комсомольца» и «Новой газеты».

В 2017 г. переехал в Украину, сейчас живёт в одной из стран ЕС. В своих постах он достаточно жёстко критикует как российские власти, так и в целом государство.

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции московскому активисту Михаилу Кригеру, которому вменяют несколько постов и комментариев про российских силовиков. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков.



В итоге активисту предъявили три состава преступления: дважды по статье о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и один эпизод по статье о возбуждении ненависти или вражды с угрозой применения насилия (п. «а», ч. 2 ст. 282 УК). В скором времени дело Кригера должны передать в суд.



Оправдание терроризма Кригеру вменили из-за поста, опубликованного «не позднее декабря 2020 года», в котором он якобы оправдал действия, совершенные «в 2018 году в городе Архангельске и в 2019 году на территории Москвы». В первом случае речь, вероятно, идет о самоподрыве Михаила Жлобицкого в архангельском здании УФСБ, во втором, предположительно, — о Евгении Манюрове, открывшем стрельбу у здания ФСБ в Москве. В начале именно из-за этого поста задержали Кригера.



Позднее активисту ужесточили обвинение, добавив статью о возбуждении ненависти или вражды. Поводом стал еще один пост активиста, в котором содержались слова: «Ни от кого не скрываю свою лютую ненависть к режиму, чекистам, его установившим и лично к Путину В. В. И поверьте мне, когда и если я доживу до повешения этой ГБшной гниды, то изо всех сил буду бороться за право участвовать в этом духоподъёмном мероприятии».



«Михаил просит вас не отчаиваться, не унывать и не опускать руки. Все вы помните, что на воле Михаил всегда занимался организацией помощи политзаключенным, и сейчас он просит помнить, что помощь политзаключенным практически единственное, что может сегодня сделать свободный человек в России», — написал Бирюков в своем посте.

На недавнем заседании в Черёмушкинском суде Кригеру продлили арест до 4 марта 2023 года.

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 300 тыс. рублей экс-руководителя компании ЮКОС Михаила Ходорковского за нарушение правил маркировки физлица-иноагента, сообщили в пресс-службе суда.



Глава международной «Агоры» Павел Чиков напомнил, что федеральный закон от 29.12.2022 N 622-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» признал статью 19.7.5-4 КоАП утратившей силу. Закон вступил в силу со дня его официального опубликования 29 декабря 2022 г.



В карточке дела Ходорковского на сайте суде указано, что протокол составлен по части 2 статьи 19.7.5 КоАП и поступил в суд в ноябре, то есть до принятия поправок в КоАП. Санкция предполагала ответственность от 10 000 до 30 000 рублей.



С 29 декабря действует единая ответственность для всех иностранных агентов по статье 19.34 КоАП. Она предполагает штрафы для граждан в размере до 50 000 рублей.



«Каким образом суд назначил Ходорковскому штраф в 300 000 рублей, неизвестно. Такую сумму можно назначить только должностному лицу организации либо незарегистрированного объединения, включенного в реестр иностранных агентов», – отмечает Чиков.

Басманный суд Москвы арестовал имущество блогера Вероники Белоцерковской, обвиняемой в публичном распространении «фейков» про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом, как пишет ТАСС, заявила адвокат Эльвира Кашигина в ходе первого судебного заседания по существу дела.



У Белоцерковской арестовано имущество в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму 153 млн рублей. Ранее «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу суда сообщала об аресте у блогера квартиры и парковочного места в Москве, двух жилых домов, квартиры и земельного участка в Санкт-Петербурге.



Процесс по делу начался в январе текущегогода, а в мае прошлого Белоцерковскую заочно арестовали. Она стала одной из первых фигурантов дела о распространении ложной информации про деятельность вооруженных сил России. В своем инстаграме она высказалась против действий российских властей.

Народного артиста России Дмитрия Назарова уволили из МХТ им. Чехова, а также удалили его страницу с сайта театра. Причина — публичные высказывания артиста, а также критика «спецоперации». Часто Назаров постил в своих соцсетях басни и стихи, посвящённые данной теме.

На своё увольнение артист также отреагировал стихами в ролике на YouTube.

Прекращено дело о слове «фронт» в комментарии якутского журналиста «Дождю». В ноябре суд оштрафовал замредактора издания «Якутия.Инфо» Тимофея Ефремова на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии (статья 20.3.3 КоАП РФ). Поводом послужил комментарий журналиста телеканалу «Дождь» во время эфира о протестах против мобилизации в Якутии. Ефремов сказал слово «фронт».

В декабре суд отменил штраф и решил пересмотреть дело, а в январе закрыл дело из-за нарушений сроков рассмотрения.

Следственный комитет РФ проверяет председателя правления международного общества «Мемориал» Яна Рачинского по статье о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК). Информацию Радио Свобода подтвердил правозащитник Александр Черкасов. Основанием для проверки, по данным телеграм-канала Baza, стала жалоба на опубликованный в январе 2021 года пост Рачинского в фейсбуке, где он написал, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит как на Адольфе Гитлере, так и на Иосифе Сталине. По словам Черкасова, официального подтверждения от СК у Рачинского пока нет. Максимальное наказание по статье о реабилитации нацизма – пять лет лишения свободы.

Петербургский комик Данила Поперечный переехал в США. Отъезд он объяснил тем, что лишился возможности выступать с концертами в России из-за давления властей на площадки, а также прямым давлением силовиков из-за его «антиспецоперационной» позиции.

✈️ Данила Поперечный переехал в США из-за опасений за свою деятельность в России.



Пока комик поживёт в Лос-Анджелесе вместе с женой. Отъезд он называет временным, так как любит место, где вырос. Но в последнее время там он ощущал «опасность, а не просто параноидальный страх» pic.twitter.com/BWjwfkuHNo — Лента.ру (@lentaruofficial) January 15, 2023

Центральный районный суд Оренбурга оштрафовал на 100 тысяч местного жителя по уголовному делу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК) из-за сорванных с двери наклеек в поддержку армии.



У осужденного также конфисковали ноутбук с зарядкой, экшн-камеру и держатель, с помощью которого она крепится на голову. Как уточняет издание «Оренбург медиа», речь идет о Константине Пчелинцеве. Суд вынес решение по его делу 13 января.



По версии следствия, в июле прошлого года мужчина в общественном месте сорвал с двери наклейки с буквой Z, на одной из них также была надпись «Своих не бросаем». Кроме того, Пчелинцев, как считает СК, опубликовал во «ВКонтакте» и на YouTube видео, «содержащие негативное отношение к проведению специальной военной операции».

Силовики задержали в Воронеже 34-летнего мужчину, который негативно высказывался в прямом эфире о россиянах и армии РФ. В Следственном комитете завели уголовное дело на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области. Мужчине вменяют статью о возбуждении ненависти или вражды с использованием интернета, с угрозой применения насилия (п. «а» ч.2 ст. 282 УК РФ).



По данным СК, в январе 2023 года воронежец разместил в Сети видео, на котором унижал и оскорблял русский народ, а также негативно высказывался об армии РФ. Мужчина уверял, что он ничего не боится. Видео стало резонансным.



В пресс-службе регионального СК рассказали, что горожанина задержали 18 января. Он признал вину в совершении преступления. У него дома силовики провели обыск и изъяли компьютерную технику. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

На диджея кафе в Тульской области возбудили административку за «неправильный трек». Он включил песню группы «Потап и Настя Каменских» во время новогоднего поздравления Путина.



По данным следствия, акт дискредитации российской армии произошёл в новомосковском кафе «Флагман» в новогоднюю ночь. Во время речи президента 19-летний студент местного колледжа, работавший в тот вечер в кафе диджеем, включил трек украинской группы.



Позже видео из кафе стало ходить по чатам и попало в руки сотрудникам полиции. Парень был доставлен в отдел, на него составили протокол по статье 20.3.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации).



Как пишет Baza, досталось и гражданину, выложившему видео в сеть. На 30-летнего Станислава Е. также был составлен протокол за то, что он распространил этот контент.

Верховный суд РФ утвердил приговор в виде пяти лет колонии для 16-летнего Никиты Уварова. Юношу обвинили в обучении террористической деятельности за попытку взрыва здания ФСБ в игре Minecraft. Уголовная ответственность по указанной статье наступает с 14 лет. На заседании Верховного суда Никита Уваров заявил, что он «не опасен для общества» и что пять лет тюремного заключения слишком жестокое наказание. Молодой человек также утверждал, что раскаялся и не намерен больше нарушать закон.

Минюст признал «иностранными агентами» певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову), основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина и депутатку Мосгордумы Дарью Беседину. В единый реестр также внесли ведущего «Навальный LIVE» Антона Устимова (Антона Пикули), черкесского активиста и конезаводчика Ибрагима Яганова и кубанского блогера, автора ютуб-канала «Личное мнение» с 415 тысячами подписчиков Вадима Харченко.

В отношении 48-летнего жителя Керчи возбудили уголовное дело из-за призывов к убийству российских военных, которые он публиковал на своей странице в «Одноклассниках». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по городу Севастополю и Республике Крым.



«Следственным отделом УФСБ Российской Федерации по городу Севастополю и Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Керчи. 48-летний житель обвиняется в совершении публичных призывов к экстремистской деятельности, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационной сети интернет», – сказано в сообщении.



Уточняется, что в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас расследование дела продолжается.

Жительницу Читы Нелли Лосеву оштрафовали на 30 тыс. рублей за лайк к картинке в «Одноклассниках», в которой говорилось о гибели мобилизованных в «спецоперации», передает Сибирь.Реалии со ссылкой на Центральный райсуд города. Ее признали виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ).



На одной из вменяемых Лосевой картинок говорилось про сведения о гибели мобилизованных, которых «будет все больше и больше», а также о том, что «они не защищают Родину» и «гибнут просто так», пишет издание.



На женщину также составили протокол ч. 3 ст. 20.1 КоАП («неуважение» к государственным символам или органам власти РФ). Поводом для него стал лайк к картинке с оскорблением Путина. Суд рассмотрит дело 1 февраля.



В декабре сына Лосевой Ивана суд оштрафовал на 30 тыс. рублей за пересказ сна с участием президента Украины Владимира Зеленского по той же статье о «дискредитации» армии.

Против 62-летнего жителя Москвы Михаила Симонова возбудили дело по статье о «фейках» про российскую армию из-за двух комментариев во «ВКонтакте». Об этом сообщают «Сетевые свободы».



По версии следствия, 19 и 20 марта 2022 года Симонов, «имея пренебрежительное, недружелюбное и агрессивно-враждебное отношение к органам власти России и неприязнь к их действиям по нормализации общественно-политической обстановки на территории Украины», опубликовал два комментария о бомбардировках Киева и Мариуполя.



Тем самым, утверждает следствие, Симонов «ввел читателей в заблуждение относительно правомерности действий российских вооруженных сил», а также «подоровал их авторитет» и «дискредитировал» армию.



В деле, по данным «Сетевых свобод», есть показания двух свидетельниц, которые заявили, что обнаружили на странице Симонова указанные комментарии и «немедленно» обратились на горячую линию МВД, «поскольку их содержание противоречило сводкам Минобороны».



«Сетевые свободы», которые защищают обвиняемого, отмечают, что летом и осенью следователь дважды отказывался возбуждать уголовное дело, однако в ноябре позиция СК изменилась.



В последние годы Симонов жил в Беларуси, где работал директором вагона-ресторана в поездах дальнего следования. В ноябре приехал он по делам в Москву, где в тот же день его задержали.



В конце декабря защита просила изменить Симонову меру пресечения на домашний арест, так как пенсионер сообщил о плохом состоянии здоровья, проблемах со зрением и слухом. Однако суд продлил ему арест до 30 мая.

Спортивного блогера и экс-владельца клуба «КраСава» Евгения Савина обвинили в дискредитации российской армии. Дело в отношении бывшего футболиста и телеведущего будет рассматривать Тверской суд Москвы. Сам Савин еще прошлой весной уехал из России.

Против спортивного блогера и автора канала «Красава» Евгения Савина возбудили дело о дискредитации армии



Материалы административного дела поступили в Тверской суд. Донос на журналиста еще прошлым летом написал депутат Госдумы единоросс Роман Терюшков pic.twitter.com/gWxHkpACAd — SOTA (@Sota_Vision) January 24, 2023

1-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Приморского края Александра Полетаева к двум годам лишения свободы в колонии общего режима по статьям о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) и терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за комментариев во «ВКонтакте». Об этом ОВД-Инфо сообщила группа волонтеров, которые поддерживают политзаключенных.



Уголовное дело возбудили в апреле 2022 года из-за комментариев, которые Полетаев оставил в чате публичной группы во «ВКонтакте» 24 февраля — в день, когда Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. Молодой человек дал признательные показания, однако указал, что оставил эти комментарии, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии, поскольку он переживал за знакомых, которые живут в Украине.



Изначально Полетаев находился под домашним арестом, позднее ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Моркинский районный суд Республики Марий Эл оштрафовал на тысячу рублей местного жителя Андрея Короткова. Его признали виновным по ст. 20.29 КоАП (массовое распространение экстремистских материалов) из-за ролика «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002», признанного экстремистским.



По версии правоохранителей, Коротков опубликовал видеозапись на своей странице во «ВКонтакте» 12 декабря 2012 года, сопроводив ее призывом распространять ролик. 28 декабря 2022 года на него составили протокол по 20.29 КоАП.

Полицейские задержали 20-летнего жителя Белгородской области в Москве. На странице в соцсети он опубликовал фото в женской одежде и с макияжем. В видео были ролики «неприличных действий» с другими мужчинами. Это первый в России случай, когда жителя региона проверят по новой уголовной статье о пропаганде ЛГБТ.

Следственный комитет России объявил в международный розыск IT-специалиста из Екатеринбурга, основателя «Общества защиты интернета» Михаила Климарева. Ранее против него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Поводом для этого стал пост в телеграм-канале, который силовики приписывают Климареву. Также он был признан иноагентом.

«Во-первых, я не скрываюсь. А во-вторых — я в Берлине!», — прокомментировал это событие объявленный в розыск Михаил Климаревhttps://t.co/Z5pGlt09kK — ОВД-Инфо (@OvdInfo) December 3, 2022

Суд в Коми прекратил дело о фейке против бывшего школьного учителя Никиты Тушканова в связи с отсутствием состава правонарушения.

На блогеров-трансгендеров Дашу Корейку и Хилми Форкс завели дело по статье КоАП 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола». «Проводится административное расследование», — сказали в МВД.



Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась в РКН и Генпрокуратуру с просьбой проверить блогеров на ЛГБТ-пропаганду. Она обратилась в ведомства после жалобы 17-летнего жителя Петербурга Дмитрия Назарова.



В своем заявлении Лантратова отметила, что на странице блогеров подросток усмотрел «порнографию, пропаганду нетрадиционных отношений и трансгендерных операций, рекламу наркотиков».



В ближайшее время соцсети Даши Корейки и Хилми Форкс будут заблокированы и внесены в реестр запрещенных сайтов, заявила Яна Лантратова. Вскоре стало известно об эмиграции Форкс в Армению.

Концерты Валерия Меладзе, публично высказавшегося в соцсетях против так называемой «спецоперации», отменяют по всей России



Выступления певца не состоятся в Красноярске, Новосибирске и Иркутске. Кроме того, отменили и концерт Меладзе 8 марта в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village» — исполнителя решили заменить Владимиром Пресняковым.

Вместо Валерия Меладзе в Барвихе выступит Владимир Пресняков, отменили также концерт артиста в Иркутске. В начале января по Сети распространилось видео, где Меладзе отвечает на фразу зрителя «Слава Украине»https://t.co/nDjwJfxRCx — РБК (@ru_rbc) January 25, 2023

Государственный обвинитель потребовал четыре года за кружок в Telegram, сообщают «Сетевые Свободы». В Центральном районом суде Тюмени выступил прокурор и предложил назначить Кириллу Мартюшеву четыре года лишения свободы по ч.2 ст. 280 УК.

Призывом к экстремистским действиям обвинение посчитало предположение о том, что применяющим насилие против граждан силовикам место на электрическом стуле. Мартюшев не признает вину, его защищает адвокат Павел Руснаков.

Суд признал депутата Красноярского горсовета от «Справедливой России» Константина Сенченко виновным в дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Сенченко высказался на своей странице в Facebook против «спецоперации». За это депутата оштрафовали на 30 тыс. руб., сообщили в суде.



Сенченко предположил, что заявление в Генпрокуратуру на него якобы написал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.



В декабре комиссия горсовета Красноярска по депутатской этике признала поведение Сенченко «недопустимым». Сам он назвал заседание «товарищеским судом».

В России могут возбудить уголовное дело в отношении артиста и продюсера Семена Слепакова из-за его песни «Колыбельная» о погибшем российском солдате. Фонд защиты национального исторического наследия попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина провести доследственную проверку на предмет нарушения статьи о «дискредитации» армии, сообщили российские СМИ со ссылкой на директора фонда Александра Карабанова.



Кроме того, тот же фонд обратился в Минюст РФ, попросив внести Слепакова в реестр «иностранных агентов». По его мнению, песня в исполнении артиста дискредитирует российские вооруженные силы и «иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнью».



В данный момент Семен Слепаков находится вне России.

Я одного не понимаю у этих чокнутых путинистов. Слепаков спел их нарративы. То, что они кричат каждый день по зомбоящику. Чего они вдруг так возбудились-то? Или поняли, как по-идиотски они выглядят? pic.twitter.com/9z50XD8onD — Геннадий Гудков (@gudkov_g) January 27, 2023

Екатеринбургская полиция возбудила сразу два административных дела по статье 20.3.3 КоАП – на художника Станислава Шминке и ООО «Интеллектуальные бизнес-решения», директором которого является Шминке.



Какая именно публикация вменяется в качестве правонарушения, неизвестно. В августе 2022 года депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских обращался в прокуратуру для блокировки сайта «Уралнаш», основателем которого является Шминке. Тогда в ответе депутату за подписью областного прокурора Бориса Крылова было указано, что на сайте были обнаружены материалы, «направленные на дискредитацию деятельности вооружённых сил РФ».

Руководство колледжа Санкт-Петербургского аграрного университета требует от одной из его студенток отчислиться из-за регистрации на сайте «Умного голосования». Согласно аудиозаписи разговора студентки с руководством, опубликованной петербургским «Молодежным Яблоком», списки зарегистрировавшихся в вуз прислала ФСБ. Директор колледжа Таисия Челей, завуч Елена Домогатская и психолог Мария Николаева ставят девушку перед выбором в виде добровольного или принудительного отчисления, последнее, по их словам, неким образом будет осуществлять ФСБ, взявшая девушку «в разработку». Каким образом ФСБ получила базу УГ, неизвестно.

Хабаровский гарнизонный военный суд начал рассмотрение дела, возбужденного в отношении участника СВО Даниила Фролкина. Его обвиняют в «распространении фейков» о российской армии организованной группой и из корыстных побуждений (пункты «б» и «г» ч. 2 ст. 207.3). Летом прошлого года Фролкин признался изданию «Важные истории» (признано в России нежелательной организацией и иноагентом) в убийстве мирного жителя в Украине и рассказал о деталях своей службы в зоне проведения СВО. Это видеоинтервью стало лидером по просмотрам в сети.

Защитница Шиеса Анна Степанова с семьей и домашними животными в августе переехала в Грузию. Из-за угроз со стороны неизвестных ей пришлось закрыть свою студию груминга в архангельском городе Мирный, а ее зоогостиница в Плесецке сгорела. Полиция составила на Степанову три протокола о дискредитации армии из-за ее постов с критикой военных действий в Украине (20.3.3 КоАП РФ). Суд оштрафовал ее суммарно на 60 тыс. руб.



После этого Анна Степанова смогла упрощенно получить национальную визу в Германию для граждан, которым угрожает преследование российских властей за правозащитную и антивоенную деятельность (параграф 22 Закона о пребывании). Экоактивистка рассказала «7х7», что в конце января их с сыном, дочерью и мужем разместили в общежитии немецкого города Леверкузен.



Это один из первых известных случаев получения такой визы россиянами с антивоенной позицией.

Подписчиков телеграм-канала Росштраф (проект помощи сбора средств оштрафованным по "политическим" статьям) начали обзванивать полицейские



«Подписчиков нашего канала стала обзванивать полиция по вопросу одного из сборов. На данный момент они просто опрашивает тех, кто делал пожертвования», – указано в канале проекта.



Причины, по которым сотрудники полиции звонят, неизвестны, в Росштрафе советуют обращаться к правозащитникам в случае таких звонков.

Популярный в народе православный «старец» ранее схимонах Сергий, а ныне гражданин Николай Романов, получил семь лет колонии за экстремизм. Его помощник Всеволод Могучев осужден на пять лет колонии.

Управление Следственного комитета по Москве проводит проверку на предмет размещения призывов к террористической деятельности в телеграм-канале Nexta Live. C 12 по 16 марта прошлого года в телеграм-канале появилось сообщение, которое следователи расценили как призыв к террористической деятельности. Следствие считает, что сообщение опубликовал владелец канала. Сотрудники СК также проверяют на причастность к деятельности Nexta Live жителя Москвы Олега Селиверова.

Смоленскую экс-депутатку обвинили в оскорблении главы города «политической проституткой». Ранее она не позволила повысить ему зарплату, сообщает 7x7.



Бывший депутат горсовета Вера Пряжкина назвала так главу Ярцево в своем видео на YouTube. Николай Новоселов участвовал в выборах главы от КПРФ. А когда выиграл конкурентов-единороссов, вышел из фракции коммунистов. Пряжкина сказала, что ей было бы «стыдно быть в партии, где находится вот эта политическая проститутка Новоселов».



Глава города пожаловался на нее в прокуратуру. Прокурор назвал выражение «разновидностью психического насилия». На Пряжнику возбудили дело об административном правонарушении за оскорбление.

Российская рок-группа «ДДТ» перенесла на неопределенный срок концерты в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге «по независящим от группы и организаторов причинам».



«ДДТ» уже в третий раз переносит свои концерты. Изначально выступления должны были состояться в 2020 году, позже их перенесли на 2022 год, а потом на февраль 2023-го.



В августе 2022-го фронтмена Юрия Шевчука оштрафовали за выступление против российской спецоперации на территории Украины, сделанное в мае на концерте в Уфе. Там же вокалист «ДДТ» высказался о своем понимании родины.



В июле «Фонтанка» сообщила о списке «нежелательных» в России артистов, в котором оказался и Шевчук.



Новости о том, что отменяются гастроили или концерты позволяющих себе критиковать власти артистов, уже практически не уходят из информационного поля России. Как мы уже писали выше, за некоторые песни людей штрафуют или увольняют, а конценртные площадки, развлекательные заведения составляют списки запрещённых к исполнению артистов, где есть и Шевчук, и Гырдымова, и Валерий Меладзе, и «Каста», и недавно ставший иноагентом Илья Прусикин из Little Big, и ещё много популярных артистов.

Посетителю караоке отказались ставить песни из «черного списка» заведения — Baza



Две недели назад хозяин бара «Milky» составил список запрещенных к исполнению артистов. Туда вошли «Порнофильмы», «Noize MC», певица Монеточка, Валерий Меладзе и другие. pic.twitter.com/c3xwDGGWsk — SVTV NEWS (@svtv_news) January 28, 2023

Бывает и такое: в Рязанской области за призывы к свержению власти задержали мужчину, который устроил из своей квартиры мусорку.



По предварительным данным, мужчина месяцами не выходил из дома, потому что боялся задержания за свою позицию.

Управление Следственного комитета по Северной Осетии на основании материалов ФСБ возбудило уголовное дело по статье 280.3 УК (повторная дискредитация использования вооруженных сил России за рубежом) против жительницы Владикавказа 1990 года рождения.



По версии следствия, жительница Владикавказа, которая проходит по делу в статусе подозреваемой, публиковала во «ВКонтакте» и Telegram информацию, дискредитирующую вооруженные силы России и проводимую в стране мобилизацию.



Ранее подозреваемую привлекали к ответственности по административной статье о дискредитации вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) — по информации портала «15-й регион», в мае Советский районный суд Владикавказа оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

Двух москвичей проверяют на дискредитацию армии РФ после участия в стрит-токе на тему войны. Опрос проводил Deutsche Welle. Людям задавали вопрос об отношении к усилению военной помощи Украине от западных стран. После публикации видео попало к полицейским, силовики начали проверку, пишет «Осторожно, Москва». Один из подозреваемых заявил, что желает Украине победы.

Набережночелнинский городской суд начал рассматривать дело о «военных фейках», которое завели на веб-разработчика Руслана Ганеева из-за двух комментариев во «ВКонтакте», опубликованных в начале войны. Об этом сообщают «Сетевые свободы».



Как уточнили правозащитники, Ганеева обвиняют в распространении сведений о российской армии «под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации» (часть 1 статьи 207.3 УК). По этой части статьи максимальное наказание — три года колонии.



Поводом для дела стали два комментария. В первом из них говорилось, что, «по сведениям разведки, НАТО российская армия начинает отходить Киева». Также Ганеев задался вопросом: «А для чего все это нужно было?». Во втором комментарии мужчина выразил мнение о количестве погибших российских военных, которое не совпадало с цифрами, оглашенными Минобороны в начале «спецоперации».

ФСБ задержала трех подростков, повредивших Ж/Д пути в Подмосковье «по заданию из мессенджера Telegram».



По данным спецслужб, ученики восьмого класса вступили в контакт с неизвестными, которые предложили им за деньги повредить транспортную инфраструктуру. Поскольку ни в официальных СМИ, ни в соцсетях нет более подробной информации об этом деле, многим журналистам и общественникам это намопнило дело канских подростков, которые «планировали построить и взорвать здание ФСБ в Minecraft».

Три года лишения свободы за кружок в Telegram, – пишут «Сетевые Свободы» со ссылкой на Центральный районный суд Тюмени, который огласил приговор Кириллу Мартюшеву по ч.2 ст. 280 УК.



Суд счёл призывом к экстремизму "кружок" в Telegram с рассуждением о необходимости применения наказания в виде смертной казни для применяющих насилие против граждан сотрудников полиции или Росгвардии.



Также суд запретил Мартюшеву администрировать интернет-сайты в течение двух лет.



Адвокат Мартюшева Павел Руснаков обжалует приговор, поскольку его подзащитный вину признавать отказался и настаивает на оправдании.

Тюменцу Кириллу Мартюшеву назначили три года лишения свободы по делу о видео про полицейиских в телеграм-канале.



В видео Мартюшев высказал мнение, что применяющие насилие против протестующих силовики должны оказаться на электрическом стуле https://t.co/fvciUps8lU — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 30, 2023

Стало известно о новом уголовном деле по статье о «фейках» про российскую армию (ст. 207.3 УК). Дело против 55-летней жительницы Петрозаводска Елены Щелупановой поступило во Второй западный окружной военный суд. Помимо статьи о распространении «фейков» по мотивам ненависти или вражды, Щелупановой также вменяют статью о публичном оправдании терроризма в интернете. В сентябре 2022 года ее внесли в Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В апреле 2021 года ее арестовывали на 5 суток из-за публикации об акции в поддержку Навального.

На казанского социолога и колумниста Искандера Ясавеева составили административный протокол по статье о возбуждении ненависти или вражды из-за его колонки в издании «Idel.Реалии» «По-пацански или по-советски: почему Россия <не находится в состоянии мира>?», опубликованной в июне прошлого года.



В колонке социолог рассуждает о решении президента РФ Владимира Путина начать "спецоперацию" в Украине и связях действий президента с культурой уличных группировок в СССР.



Постановление о возбуждении дела Ясавееву вручили в Центре по борьбе с экстремизмом, куда он пришел 30 января по приглашению «эшника», чтобы забрать вещи, изъятые при обыске 17 августа.

Ранее Ясавеев был внесён в реестр иноагентов.

Пятница и новые иноагенты: Дмитрий Глуховский, Искэндэр Ясавеев и Балтатарова Евгения pic.twitter.com/GEuqzwwI44 — Лентач (@oldLentach) October 7, 2022

Гособвинение запросило для журналиста Александра Невзорова 9 лет за «фейки об армии». По мнению прокурора, Невзоров негативно высказывается против армии, негативно оценивает российских военнослужащих, а ссылки на российские источники, подтверждающие информацию, в статьях и ютуб-канале отсутствуют. Особо прокурора возмущают «зооморфизмы» при описании действий Путина.

Апелляционный военный суд во Власихе оставил без изменений приговор смоленскому блогеру Сергею Командирову в 6,5 года колонии.



Командирова обвиняли сразу по нескольким статьям УК:

Ст. 282 ч.2 п(а) – возбуждение ненависти к сотрудникам полиции за пост от 20.07.2019 про задержание мамы с дочкой и цитаты блогера Камикадзе;

Ст. 205.2 ч.2 – оправдание терроризма, за пост от 02.11.2020 про борьбу с диктатурой в цитате Аркадия Бабченко;

Ст. 205.2 ч.2 – за пост от 19.04.2021 про митинг 21 апреля в Смоленске и «право на восстание»;

Ст. 319 – оскорбление представителя власти, за пост от 22.04.2021 про арест Натальи Мицюк;

Ст. 354 ч.4 – реабилитация нацизма, за пост 07.05.2021 про «политическую педофилию, Путина и победобесие»;

Ст. 205.2 ч.2 – за пост от 30.05.2021 про видео «Судья Грэмм».

В России вынесен первый заочный приговор по делу о «военных фейках»: Басманный суд приговорил бывшего майора полиции Олега Кашинцева к 8 годам колонии общего режима. Но осуждённый уже успел покинуть Россию.



«Решение открывает тренд на заочные приговоры по статье 207.3 УК», - считает глава «Агоры» Павел Чиков.

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Судя по всему, тенденция преследований россиян за несогласие с теми или иными действиями властей сохранится и в 2023 году.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, с момента введения в уголовное законодательство РФ статьи 207.3 за распространение заведомо ложной информации о вооружённых силах РФ, в том числе о задействованных в зоне так называемой «специальной военной операции» на территории Украины, в 2022 году было зарегистрировано 187 таких дел.



Эти данные совпадают с теми цифрами, которые озвучивал ранее глава международной «Агоры» Павел Чиков. По его словам, «без декабря было 180 дел в отношении 146 лиц».