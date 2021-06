Фонд «Справедливость для журналистов» призвал освободить всех арестованных медиаработников

Фонд «Справедливость для журналистов» (Justice for Journalists Foundation) и его партнеры по мониторингу атак на медиаработников на постсоветском пространстве обратились к международным организациям и правительствам всех стран приложить максимальные усилия для скорейшего освобождения всех арестованных журналистов и добиться прекращения варварских нарушений их прав в заключении.

📌 @JFJfund and its Risk Map experts call on governments of all countries to do their utmost to secure the early release of all incarcerated media workers and to end the barbaric violations of their rights: https://t.co/unMy8cl9qe