Фонд «Справедливость для журналистов» призвал освободить всех арестованных медиаработников

Фонд «Справедливость для журналистов» (Justice for Journalists Foundation) и его партнеры по мониторингу атак на медиаработников на постсоветском пространстве обратились к международным организациям и правительствам всех стран приложить максимальные усилия для скорейшего освобождения всех арестованных журналистов и добиться прекращения варварских нарушений их прав в заключении.

📌 @JFJfund and its Risk Map experts call on governments of all countries to do their utmost to secure the early release of all incarcerated media workers and to end the barbaric violations of their rights: https://t.co/unMy8cl9qe — Justice for Journalists Foundation (@JFJfund) June 8, 2021

По данным экспертов Фонда, на сегодняшний день не менее 84 медиаработников из Азербайджана, Беларуси, Крыма, России, Туркменистана и Узбекистана ожидают суда в местах лишения свободы или под домашним арестом, либо уже приговорены к лишению свободы на длительные сроки и содержатся в лагерях и тюрьмах.



Фонд подчёркивает:

«Такие действия государств являются недемократичными и нарушают сразу две фундаментальных свободы человека – право на свободу (статья 3 Всеобщей декларация прав человека) и право на справедливые и благоприятные условия труда (статья 23 Всеобщей декларация прав человека)».

Также в сообщении приводится неутешительная статистика преследований работников СМИ в разных странах, в том числе — России и Беларуси.



«По данным Белорусской ассоциации журналистов, в стране в заключении сегодня находятся 33 медиаработника. На территории России и Крыма лишены свободы не менее 42 российских и крымских профессиональных и гражданских журналистов. Все эти журналисты, как и девять арестованных медиаработников в Азербайджане, Туркменистане и Узбекистане, оказались в неволе лишь за то, что выполняли свои профессиональные обязанности – объективно и независимо информировали общественность о происходящем», — сообщает Justice for Journalists Foundation.

Полная информация об атаках на журналистов, блогеров и работников СМИ доступна в Карте медиарисков, а также в Базе инцидентов Фонда «Справедливость для журналистов».