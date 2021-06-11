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June 11, 2021, 9:13 a.m.

Фонд «Справедливость для журналистов» призвал освободить всех арестованных медиаработников

На сегодняшний день не менее 84 медиаработников из Азербайджана, Беларуси, Крыма, России, Туркменистана и Узбекистана ожидают суда в местах лишения свободы или под домашним арестом, либо уже приговорены к лишению свободы на длительные сроки и содержатся в лагерях и тюрьмах.

Фонд «Справедливость для журналистов» (Justice for Journalists Foundation) и его партнеры по мониторингу атак на медиаработников на постсоветском пространстве обратились к международным организациям и правительствам всех стран приложить максимальные усилия для скорейшего освобождения всех арестованных журналистов и добиться прекращения варварских нарушений их прав в заключении. 

 

По данным экспертов Фонда, на сегодняшний день не менее 84 медиаработников из Азербайджана, Беларуси, Крыма, России, Туркменистана и Узбекистана ожидают суда в местах лишения свободы или под домашним арестом, либо уже приговорены к лишению свободы на длительные сроки и содержатся в лагерях и тюрьмах.

Фонд подчёркивает:

«Такие действия государств являются недемократичными и нарушают сразу две фундаментальных свободы человека – право на свободу (статья 3 Всеобщей декларация прав человека) и право на справедливые и благоприятные условия труда (статья 23 Всеобщей декларация прав человека)». 

Также в сообщении приводится неутешительная статистика преследований работников СМИ в разных странах, в том числе — России и Беларуси.

«По данным Белорусской ассоциации журналистов, в стране в заключении сегодня находятся 33 медиаработника. На территории России и Крыма лишены свободы не менее 42 российских и крымских профессиональных и гражданских журналистов. Все эти журналисты, как и девять арестованных медиаработников в Азербайджане, Туркменистане и Узбекистане, оказались в неволе лишь за то, что выполняли свои профессиональные обязанности – объективно и независимо информировали общественность о происходящем»,  — сообщает Justice for Journalists Foundation.

Полная информация об атаках на журналистов, блогеров и работников СМИ доступна в Карте медиарисков, а также в Базе инцидентов Фонда «Справедливость для журналистов».

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