Июльский дайджест преследований за слова: непубличные россияне

Третья часть июньского дайджеста о преследовании наших сограждан за онлайн-активность посвящена непубличным людям, о которых редко пишут СМИ.

В первых двух частях мы рассказывали о политиках, активистах, музыкантах, артистах и блогерах.

Административные наказания

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края оштрафовал на тысячу рублей по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики) Дмитрия Батыгина.

Из постановления суда следует, что примерно за полтора года до того, как его привлекли к ответственности, Батыгин опубликовал в «Одноклассниках» изображение со свастикой и эмблемой СС. В суде Батыгин сказал, что взял картинку из книги Эриха Марии Ремарка, в которой осуждается нацизм, и, исходя из примечания к ст. 20.3 КоАП, его нужно освободить от ответственности. Суд с этим аргументом не согласился и назначил штраф.

Ранее Батыгина оштрафовали на 30 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» использования вооруженных сил России) за то, что он отправил в родительский чат в WhatsApp ряд сообщений <антиспецоперационной> направленности.

В Кирово-Чепецке (Кировская область) местную жительницу оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации ВС РФ». Поводом стала публикация в Instagram, в котором полицейские увидели текст, якобы направленный на «дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

Тверской районный суд Москвы на 13 суток арестовал местную жительницу Екатерину Б., признав ее виновной по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики).



Поводом для административного дела стала анкета, которую жительницы Москвы выложила на сайте секс-знакомств. К анкете она прикрепила фотографии, на которых одета в форму, похожую на форму офицера СС, — на одном из фото видна повязка на руку со свастикой. Сотрудники отдела МВД по Тверскому району столицы усмотрели в изображениях нацистскую символику и в марте 2023 года возбудили административное дело.

Ленинский районный суд Севастополя привлёк к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики) Еву Раневскую. На публикации Раневской в соцсетях обратил внимание Telegram-канал «СМЕРШ. Севастополь». В числе прочего, в сторис в Instagram Раневская опубликовала фотографию баннера с символом Z и лозунгом «Работайте, братья!», к которой пририсовала свастику.

Жителя Якутии оштрафовали на 45 тысяч рублей за комментарии в Twitter к публикациям независимых СМИ. Нефонтов Константин в начале мая разместил многочисленные комментарии в социальной сети Twitter к публикациям изданий, выступающих против «спецоперации» в Украине и диктатуры в РФ.



«Никто вам не запрещает пойти, принести цветы, но флаги и ленточки свои засуньте себе в ****», — написал Нефонтов на канале издания «DW на русском» под публикацией о запрете 8 и 9 мая в Берлине георгиевских лент, флагов РФ и Украины.



Силовики установили личность Нефонтова, после чего в отношении него возбудили дело по статье о «дискредитации» ВС РФ. Олекминский районный суд оштрафовал комментатора на 45 тысяч рублей.

Ленинский районный суд Краснодара дважды оштрафовал местного жителя Георгия Белика за посты в «Одноклассниках».



Первый штраф в тысячу рублей мужчина получил за «демонстрацию символики экстремистской организации». Второй штраф Белику присудили из-за картинки с буквой «Z» и подписью «фашисты». Этот протокол ему выписали по статье о «дискредитации» армии.

17-летнюю жительницу Сургута оштрафовали на 101 тысячу рублей. Несовершеннолетнюю признали виновной в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» (часть 3 статьи 6.21 КоАП) и демонстрации запрещенной символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП).



Согласно пресс-релизу МВД, поводом для административных протоколов послужили публикации в личных социальных сетях девушки. Что именно опубликовала девушка — неизвестно.

Судья Ленинского районного суда Новороссийска Оксана Спорчич оштрафовала на 2 тысячи рублей Павла Ткаченко по статье о публичной демонстрации символики экстремистской организации по ч. 1 ст. 20.3 КоАП.



По версии следствия, картинку с изображением флага легиона «Свобода России» Ткаченко разместил в интернете больше года назад, в мае 2022 года.

На петербуржца составили протоколы о «дискредитации» армии из-за постов во «ВКонтакте».



Первый протокол составили из-за фотографии с подписью об обстоятельствах гибели военнослужащего из Бурятии и вине в этом президента Путина, второй связан с инфографикой «Медиазоны».

На калининградца Олега Холоденко составили протокол за комментарии про Путина, которые суд счел оскорблением. 18 июля судья Центрального районного суда Калининграда Диана Стома оштрафовала его на 35 тыс. рублей.



Холоденко рассказал, что эксперты-лингвисты указали на отсутствие правонарушения и не нашли доказательств, что молодой человек причастен к записям. Но суд всё равно решил оштрафовать Холоденко.



Олег подал ходатайства о переносе рассмотрения дела из-за отсутствия адвоката и об отводе судьи. Но оба обращения не удовлетворили. В середине августа суд будет рассматривать ещё один протокол на Холоденко — о «дискредитации» армии.

В Люберцах 43-летний Виталий К. написал донос на старшую сестру Оксану: мужчина забеспокоился, что родственница «находится под влиянием ВСУ и может быть завербована спецслужбами Украины».



«В интернете она лазила по их сайтам. Чтобы повлиять на сестру и припугнуть, я обратился в полицию, это сработало, больше она эти сайты не читает. Также я забрал у неё телефон, компьютер и планшет. Приходили полицейские, составили протокол, с тех пор всё хорошо», — рассказал Виталий.

На москвича Андрея Дранникова-Элингера завели административное дело по статье о «дискредитации» армии (ст. 20.3.3 КоАП) из-за двух <антиспецоперационных> постов в Facebook.

Уголовное преследование

В Ростове-на-Дону мужчину приговорили к двум годам колонии-поселения и штрафу в 500 тысяч рублей за хакерскую атаку в связи с несогласием со «спецоперацией». И. М. Баяндин, как говорится в релизе Железнодорожного районного суда, признал вину по ч. 1 ст. 274.1 УК РФ (использование компьютерной программы и иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, в том числе для блокирования информации, содержащейся в ней).



Баяндин якобы обладал специальной программой, которая позволяла блокировать сайты российских компаний. Поскольку мужчина негативно относился к «спецоперации» в Украине, он якобы использовал эту программу, чтобы осуществить на российские сайты хакерскую атаку, утверждается судом.

В Екатеринбурге сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали Николая Суслова по обвинению в «госизмене». По заявлению силовиков, 39-летний мужчина переводил деньги на покупку оборудования для ВСУ. По информации ФСБ, мужчина родился в Украине и жил за границей. Ему предъявили обвинение по статье о госизмене и отправили в СИЗО.

Как сообщают «Вечерние ведомости», мужчину задержали в аэропорту ещё в мае, обвинив в использовании нецензурной лексики, и судья Октябрьского суда Екатеринбурга Ольга Антонова арестовала его на 5 суток по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Когда Суслов отбыл свой арест, на выходе у спецприёмника его встретили полицейские и вновь обвинили в мелком хулиганстве – на этот раз уже сопряжённым с неповиновением законному требованию представителя власти (часть 2 статьи 20.1 КоАП). Повод тот же — мат в общественных местах. 3 июня судья Чкаловского суда Екатеринбурга Роман Шевченко признал Суслова виновным и арестовал ещё на 10 суток.



После отбытия второго ареста Суслов вновь встретил на выходе полицейских, которые снова обвинили его в нецензурной брани в общественном месте и составили протокол по той же части 2 статьи 20.1 КоАП. 13 июня судья Чкаловского суда Игорь Шенаурин признал Суслова виновным в мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновению законному требованию полицейского и назначил ему 12 суток ареста. После отбытия очередного ареста Суслову не суждено было оказаться на свободе – его встретили уже сотрудники ФСБ и обвинили в госизмене. На следующий день Верх-Исетский суд поместил Николая Суслова на два месяца в СИЗО.

В Ульяновске против уроженца Египта возбудили уголовное дело из-за видео с Кораном. Сайда Абдельразека подозревают в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК) и хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК). По версии следствия, ночью 1 июля, находясь в Ульяновске, он «совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих»: растоптал Коран, полил его алкоголем и затем выбросил в реку.



Все это Абдельразек заснял на камеру и позднее опубликовал в интернете ролик, в котором сопроводил свои действия словами о том, что Коран «грязная книга», которую нужно «кидать под ноги» и «топтать старыми сапогами».

57-летнего жителя жителя Сургута Александра Андреева Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал виновным и оштрафовал на 300 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении Андреева возбудили из-за комментария под видеозаписью «Архангельск. Взрыв здания УФСБ» по статье об «оправдании терроризма». Содержание комментария не уточняют.



Речь идет о взрыве в управлении федеральной службы безопасности в Архангельске в 2018 году. Тогда погиб студент, устроивший теракт, и пострадали три сотрудника ФСБ.

Сыктывкарский городской суд Республики Коми признал виновным 50-летнего сыктывкарца Моисеева А.А. по статье о возбуждении ненависти по профессиональным признакам (20.3.1. КоАП РФ) и приговорил к 2 годам 6 месяцам принудительных работ с лишением права заниматься администрированием сайтов на 2 года 6 месяцев. По версии следствия, фигурант публично призывал в соцсети «ВКонтакте» к насилию в отношении силовиков и врачей.

ФСБ сообщила о задержании уроженца Пермского края, который, по данным службы, переводил деньги Вооруженным силам Украины.



Задержанный — сотрудник одного из российских коммерческих банков. Как говорится в сообщении спецслужбы, он перевел деньги на счет украинской финансовой организации «в целях приобретения для Вооруженных сил Украины беспилотных авиационных систем, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности Российской Федерации».



Против уроженца Пермского края возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В Кемерове следователи отдали в суд уголовное дело против местного жителя Дмитрия Барышева, сообщают связанные с силовиками телеграм-каналы. Его обвиняют по уголовным статьям о «призывах к экстремизму» и о «призывах к терроризму».



По версии следствия, мужчина публиковал посты «с призывами к осуществлению террористической деятельности в отношении должностных лиц Российской Федерации, а также к свержению действующей власти». 40-летнему Барышеву грозит до 7 лет лишения свободы. Его имя внесли в список «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга.



Близкие к силовикам каналы сообщают, что в 2013 году Барышева судили по статье о призывах к экстремистской деятельности. Тогда его оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Сотрудники Центра «Э» задержали петербуржца за комментарии. Против него завели уголовное дело. Мужчина запостил несколько записей в интернете еще в конце 2021 и в начале 2022 года. Эксперты решили, что его посты «содержали высказывания, формирующие у читателя негативное отношение к органам власти в целом и органам правопорядка в частности».



11 июля к мужчине пришли сотрудники Центра «Э» и спецполка. В квартире провели обыски, силовики забрали ноутбук и мобильный телефон. Против мужчины завели уголовное дело о «возбуждении ненависти либо вражды».

На сотрудницу администрации Углича возбуждено дело по статье «Террористический акт». По версии следователей, она передавала представителям ВСУ данные о стратегически важных объектах города.



Девушка родилась в Красноярском крае, но уже давно жила в Угличе. Следователи считают, что после начала «спецоперации» Вероника Н. открыто поддерживала «Азов» (признан экстремистским и запрещён в России), агитировала на оказание помощи украинским военным и даже передавала представителям ВСУ информацию о стратегически важных объектах города.



Теперь на девушку возбуждено уголовное дело по покушению на теракт (совершённый группой лиц по предварительному сговору). Она задержана.

Московский районный суд Нижнего Новгорода приговорил к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка 57-летнего мужчину, чье имя не называется.

Его признали виновным в распространении «фейков» о российской армии. Об этом сообщили региональные управления СК и ФСБ.

Первое дело по статье о «фейках» об армии против мужчины возбудили ещё в прошлом году. Поводом стала опубликованная им ссылка на видео о возможных преступлениях российских военных в Буче. Осенью 2022 года следователь прекратил это дело, так как на момент публикации видео Минобороны еще не обнародовало свою версию событий во время российского присутствия в Буче. Тогда нижегородец стал первым человеком, в отношении которого прекратили уголовное дело о военных «фейках».

Жителя Крыма задержали за пост в Telegram, где он заявил, что «9 мая — псевдопраздник». Донос на 30-летнего Евгения Шведа написали активисты группы «Смерш», преследующие в Крыму всех, кто выступает против «спецоперации». В отношении задержанного уже возбудили уголовное дело о «реабилитации нацизма».



Мать Шведа сообщила, что сейчас он находится в СИЗО-1 Симферополя.

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор местному жителю Александру Сомрякову. Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина опубликовал в соцсети посты о возможном обстреле российскими военными роддома и драмтеатра в Мариуполе, о «массовом забое мирного населения» в Украине и об убийстве «260 человек в маленьком городишке Буча». Сотрудники ФСБ увидели посты и задержали Сомрякова.

Его обвинили по уголовной статье о «фейках об армии». Суд приговорил его к 6 годам колонии.

Двух жителей Крыма силовики заставили извиняться на камеру за видео с последствиями обстрелов. Уточняется, что мужчины находятся до сих пор в КПЗ.



Ролик опубликовал местный z-активист Александр Талипов, который награжден Центром «Э» грамотой «за поддержание общественной безопасности».



Накануне «советник главы администрации» временно оккупированного Крыма Олег Крючков требовал от жителей не публиковать ролики с последствиями атак на объекты и пригрозил в противном случае встречей с силовиками.

В отношении 17-летнего жителя Омска Михаила П. возбудили уголовное дело об оправдании терроризма за комментарий об ударе беспилотников по Кремю с шуткой о «чемоданчике с фекалиями Путина». Полиция посчитала высказывания школьника «побуждением в форме призыва в адрес ВСУ к запускам беспилотных устройств на территории Кремля, а также оправданием идеологии терроризма».

2-й Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор жителю Ярославля. Мужчину признали виновным по уголовной статье о «призывах к терроризму».



В марте связанный с силовиками телеграм-канал «Ярославль Главный» опубликовал видео задержания мужчины. На кадрах он говорит, что называл российских военных «фашистами», и оставлял комментарии во «ВКонтакте» «с призывами подрыва президента РФ Владимира Владимировича Путина, а также против проведения специальной военной операции».



Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 400 тыс. рублей штрафа.

В ФСБ отчитались о задержании в Хакасии 17-летнего подростка.



По версии спецслужбы, парень делал посты в телеграме, где «пропагандировал» и «оправдывал» деятельность украинского полка «Азов». Силовики называют молодого человека членом организации «Этническое национальное объединение». В ФСБ заявляют, что парень был администратором нескольких телеграм-каналов.



Против подростка возбудили уголовное дело о «публичных призывах к террористической деятельности». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Против 74-летней пенсионерки в Омской области возбудили уголовное дело о «реабилитации нацизма» из-за репоста в «Одноклассниках». Она задержана. Поводом для преследования стал репост со страницы «Россия фашизм обновлённый». Силовики увидели в посте признаки «негативного отношения» к Георгиевской ленте.

Дело возбудил Черлакский следственный отдел.

Силовики задержали жителя Котельниковского района Волгоградской области. В ФСБ сообщили, что мужчина якобы распространял в соцсетях «фейки» об армии и призывал к перевороту на территории района. Задержанный, по мнению силовиков, выступал за создание Котельниковской республики с собственной валютой и банковской системой.



Котельниковский район находится на границе Волгоградской области с Калмыкией и Ростовской областью.

Против 16-летнего школьника из поселка Сосьва Свердловской область возбудили дело по статье о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за постов с призывами поджигать военкоматы.



Силовики утверждают, что в январе юноша создал telegram-канала, в котором «расхваливал диверсантов и призывал других школьников осуществлять поджоги военных комиссариатов». После задержания школьника отпустили под подписку о невыезде.



Сообщается, что подросток учится в девятом классе, а задержали его после подписки оперативников на канал. Максимальный срок по статье о призывах составляет до 7 лет лишения свободы.

Против 67-летнего пенсионера из Новосибирска возбудили уголовное дело по трем статьям из-за двух комментариев во «ВКонтакте». Дело о публичных призывах к терроризму и экстремизму в интернете, а также о призывах к массовым беспорядкам, как утверждает новосибирец, завели в феврале (часть 2 статьи 205.2 УК, часть 2 статьи 280 УК и часть 3 статьи 212 УК). По словам пенсионера, его преследуют за «комментарии протестные, очень резкие, по их мнению, против СВО и мобилизации, связанные с поджогом ленинского военкомата».



У мужчины прошло два обыска.

«По полной программе, с взламыванием двери, и допросом до пяти утра, а я такой веселухи уже не выдерживаю, потому как мне 67 лет, я на пенсии давно. Они сначала меня подозревали в поджоге, т.к. истинного поджигателя не нашли, и с меня катали пальчики, брали слюну и образцы бензина на анализ сливали из гаража», — рассказал обвиняемый.

По словам пенсионера, силовики у него дома «потоптали овощи, помидоры и наклеили матерную надпись», а также забрали у него планшет и жесткие диски. Кроме того, ему заблокировали банковскую карту. Сейчас новосибирец находится под подпиской о невыезде.

В Башкортостане возбудили уголовное дело против местного жителя. Сообщается, что 43-летний безработный мужчина опубликовал во «ВКонтакте» посты с призывами «к совершению действий, связанных с насилием, а также причинением иного ущерба представителям власти».



Мужчину задержали, против него возбудили дело по статье о «призывах к терроризму». В ближайшее время ему выберут меру пресечения.

Иные методы воздействия

В Архангельской области СК вызвал 9-летнюю девочку и 10-летнего мальчика на допрос по делу о «дискредитации», которое возбудили против их матери.



Жительница города Мирный Лидия Прудовская рассказала, что в пятницу следователь вручил ей три повестки: ей как подозреваемой по уголовному делу о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) и ее детям Алисии и Евгению как свидетелям.



Что стало поводом для преследования — не уточняется. Согласно сайту Мирнинского суда Архангельской области, в августе прошлого года Прудовскую привлекали по административной статье о «дискредитации» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Тогда причиной стали посты женщины во «ВКонтакте». Ее оштрафовали на 35 тысяч рублей.

Врач общей практики Екатерина Микрюкова рассказала «Медиазоне» о травле и угрозах, которые она и ее близкие получали после переписки в домовом чате района Ховрино.



В конце июля врач отреагировала на сообщение о сборе денег, автор которого призывал «снизить потребление виски и просеко по пятницам», чтобы скинуться на сиделку военному, который «полголовы оставил на той земле». Женщина ответила, что военный «мог не воевать и остаться здоровым».



Микрюкову удалили из чата, скриншоты переписки с её личными данными опубликовали провластные журналисты Владимир Соловьев и Андрей Медведев. Вскоре после этого ей, её сестрам и отцу начали писать с оскорблениями и угрозами. Также врач уволилась из лаборатории «Гемотест», в которую тоже стали поступать жалобы.

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Непубличные люди становятся объектами для преследования так же часто, как политики и активисты, которые всегда на виду у власти и являются своего рода раздражителем для неё. В каком-то роде это тоже можно считать трендом, заложенным в феврале 2022 года, когда репрессии просто не могли уже не стать массовыми.