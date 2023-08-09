Июльский дайджест преследований за слова: знаменитости и блогеры

Продолжаем публиковать июньский дайджест преследований россиян за слова. Во второй части мы расскажем о людях творческих профессий: артистах, музыкантах, блогерах и других известных людях.

Администранивные наказания

На детского психолога Людмилу Петрановскую написал донос в прокуратуру «активист» Виталий Бородин. Он заявил, что Петрановская якобы поддерживала Украину с 2014 года, говорила, что там нет угроз русскому языку и осудила «спецоперацию». Он попросил проверить психолога на статью о дискредитации армии.



Также Бородин считает, что Петрановская получала финансирование от британского фонда Charity и американской фирмы AMWAY. Эти компании помогали адаптировать сирот в новых приемных семьях и получить финансовую независимость женщинам с детьми.



Сама психолог прокомментировала публичный донос в своем телеграм-канале. Она рассказала, что консультирует семьи с приемными детьми и из России, и из Украины:



«Это люди, чьих детей я знаю по именам. Я помню, как они родились или пришли в семью. Это люди, которые первыми читали мои книги для приемных родителей. <…> Это родные мне, близкие по ценностям люди, которые сейчас оплакивают погибших, которые сами спасались с детьми из-под обстрелов, которые были вынуждены оставить свои дома, жить в разлуке с близкими. Как я могу к этому относиться?»



После доносов Бородина издание «Проект» было признано «нежелательной» организацией, пятерых его корреспондентов записали в «иноагенты». Также после его «обращений» на территории РФ заблокировали СМИ, связанные с Михаилом Ходорковским («Открытые медиа» и «МБХ медиа»).

Магаданский городской суд оштрафовал на две тысячи рублей по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование символики экстремистской организации) Евгения Лебедева. Он разместил на своем YouTube-канале «SEROGA I ZHENA» короткий видеоролик «ттр передаёт привет RU игрокам», в котором звучал лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Суд решил, что это лозунг запрещенной Украинской повстанческой армии (УПА) и украинских националистов в целом.

По всей видимости, речь шла об отрывке из видео основателя онлайн-казино TTR Андрея Николаева. Жителя Магадана оштрафовали также по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация использования российской армии), общая сумма штрафов составила более 60 тысяч рублей. Лебедева и его жену также привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию) в связи с тем, что их дочь два года не ходила в школу; девочку изъяли из семьи, а родителей поставили на учет.

В Саратовской области возбудили уголовное дело о распространении «ложной информации» об армии России. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Речь о статье 207.1 УК РФ. По версии следствия, житель Саратова разместил в Twitter публикацию об использовании ВС РФ. При этом следователи назвали Twitter «запрещенной» на территории России соцсетью (Twitter в РФ только заблокирован). В СУ СКР отметили, что расследование уголовного дела продолжается.

Предположительно речь идёт о блогере «Житель Саратова», который перестал публиковать посты в Twitter с конца мая текущего года.

Журналист из Екатеринбурга Александр Романенко получил штраф по статье о «дискредитации» ВС РФ. Поводом для протокола стало видео, которое он снял в городском автобусе. Александр прокомментировал плакат с буквой Z и надписью «СвоихНеБросаем».



Видео журналиста опубликовали в телеграм-канале «Труха Украина». Полиция и суд нашли в словах Романенкова «дискредитацию» армии. Александр сообщил, что его оштрафовали на 45 тыс. рублей.



«Первый суд они без меня втихаря провели. 45 тысяч штрафа присудили. Но, дело не в штрафе. Вы же понимаете, что, если снова — уголовка. Буду кусаться», — написал в своем телеграм-канале Романенков.

СКР проверит рэпера Лигалайза из-за <антиспецоперационного> клипа. Евгения Пригожина и солдат там показали орками, а Владимира Соловьёва — вампиром.

В заявлении на Андрея Меньшикова (Лигалайза) Генпрокуратуре говорится, что въезд в страну музыканту открыт, иноагентом он не признан, а значит, продолжает зарабатывать на русскоязычных фанатах «как ни в чём не бывало».



Доносчику не понравилось, что в недавнем интервью у Дудя рэпер осуждал «спецоперацию», «оскорблял президента и в таком духе». В расследовании также намерены учесть один из его <антиспецоперационных> клипов на песню «МИР!! ВАШЕМУ!! ДОМУ!!».



Уточняется, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин передал материалы по исполнителю силовикам с требованием «запретить клипы, признать экстремистом и ограничить въезд».

МВД возбудило против рэпера Kizaru административное дело за пропаганду наркотиков. Проверка исполнителя началась после обращения в ведомство Екатерины Мизулиной.

Рэпера Пашу Техника арестовали на 13 суток по ч. 1 ст. 20.3 КоАП за посты в телеграм-канале из кровати и ванной. Там были видны татуировки Паши с нацистской символикой.



Павел Ивлев (настоящее имя музыканта) сам явился в полицию. Поводом стали его «кружочки» из телеграм-канала, где были видны его татуировки — птица с железным крестом и Карлсон со свастикой вместо пропеллера.



На Техника составили протокол о публичной демонстрации нацистской символики. Тверской суд арестовал Ивлева на 13 суток. Это уже не первый срок рэпера — ранее он сидел по статье о хранении наркотиков и за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения.

На екатеринбургское общество «Мемориал» составили ещё один протокол по статье о «дискредитации». Председатель общества Алексей Мосин рассказал, что сотрудники ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу нашли нарушение в публикации на сайте «Уральский Мемориал» от 14 мая 2023 года, посвящённой Международному дню сознательных отказчиков от военной службы, отмечающемуся 15 мая.

Суд в Воронеже назначил блогеру Павлу Сычёву штраф в размере 30 тыс. руб. за «дискредитацию» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Поводом стал опрос об отношении воронежцев к выдаче ордера на арест Владимира Путина.



Сычёв сообщил, что силовики услышали на первых секундах видео фразу «Путин — вор». В действительности её не было в ролике. Сотрудникам центра «Э» также не понравилась фраза Сычёва: «Все горячо поддерживают Владимира Путина, к сожалению, это так, но не отчаиваемся».



Силовики опросили четырех свидетелей. Они дали показания, что блогер выключил камеру и стал «неистово дискредитировать вооруженные силы РФ». Сычёв планировал написать заявление в прокуратуру о ложном доносе. Однако, как сообщил блогер корреспонденту «7х7», полицейские не предупредили свидетелей об ответственности за ложные показания и опросили несовершеннолетних без представителей опеки:

«Мы могли предъявить им иск только за показания в суде. Сейчас оснований нет, потому что материалы допросов были неправильно оформлены и их нельзя было прикреплять к материалам дела».

Блогер обжалует решение.

Блогера Артура Бабича проверят на «дискредитацию» армии (ст.280.3 УК РФ). Донос на тиктокера украинского происхождения написал «активист» Виталий Бородин, известный своими жалобами на медийных людей.



Сообщается, что Артур Бабич уезжал в США, но вернулся в Россию. Доносчик собрал «проукраинские высказывания» Бабича, нашел его фото в желто-синих цветах и отправил в надзорные органы. Бородин надеется, что блогера депортируют из страны.



Примечательно, что на родине к тиктокеру не все относятся с одобрением по причине того, что он не делал никаких публичных заявлений о «спецоперации».

На блогера и историка Александра Штефанова написали донос в полицию из-за фильма «Обыкновенная денацификация», в котором блогер рассказывает о жизни на контролируемых российскими властями территориях Украины.



Анонимный гражданин просит полицию обратить внимание на деятельность Штефанова и проверить его на предмет «дискредитации армии», «фейков об армии», а также терроризма и экстремизма. По мнению анонима, блогер занимается «вражеской деятельностью».



Ранее власти «ДНР» и доносчик Александр Ионов угрожали блогеру проблемами для местного волонтерского движения, которое занимается вывозом животных с оккупированных территорий. Поводом послужил фильм «Москва-Белгород-Мариуполь. 16-й месяц <спецоперации>», в котором Штефанов назвал данные жителя Мариуполя, Охременко Алексея Алексеевича 1989 года рождения, которого власти «ДНР» удерживают в плену, вероятно, из-за того, что семь лет назад он проходил срочную службу в украинской армии.



Штефанов обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием расследовать похищения гражданских лиц в «Донецкой народной республике».

Недавно блогеру были заблокированы счета в банке. Обычно такое происходит, когда Росфинмониторинг вносит граждан в перечеть террористов и экстремистов.

Видеоблогера из Екатеринбурга повторно оштрафовали за пост с критикой буквы «Z». Верх-Исетский суд назначил автору канала «Реальная журналистика» Александру Романенкову штраф в размере 45 тысяч рублей по статье о «дискредитации армии».



В мае Романенкова уже штрафовали на ту же сумму за тот же пост. Позже ему удалось отменить решение суда, но его административное дело решили рассмотреть заново. Блогер планирует снова оспаривать штраф.

Вахитовский районный суд Казани отменил постановление о штрафе ЛГБТ-блогера Гелы Гогишвили. В мае его оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде ЛГБТ и смены пола среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП).

На музыканта Андрея Макаревича составили протокол из‑за отсутствия маркировки «иностранного агента».



В Симоновский районный суд Москвы поступили материалы административного дела в отношении Андрея Макаревича, внимание на это обратила «Медиазона».



На музыканта составили протокол из‑за отсутствия маркировки «иностранного агента» в публикациях (часть 4 статьи 19.34 КоАП).



Минюст объявил Макаревича «иностранным агентом» в начале сентября 2022 года. Суд оклонил его иск об оспаривании статуса.

Силовики начали проверку певицы Алёны Швец на «пропаганду ЛГБТ» после доноса, который написал житель Челябинска. Мужчина потребовал проверить творчество исполнительницы на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» и привлечь её к ответственности.



Ранее к преследованию исполнительницы также призывал ряд провластных организаций. В начале июля отменили концерт Швец в концертном зале Milo Concert Hall в Нижнем Новгороде.



Екатерина Мизулина сообщала, что одну из песен Швец внесли в реестр запрещенных сайтов на YouTube, VK и платформе Мой мир, в список запрещенных также попало видео с концерта на YouTube.

Уголовное преследование

Октябрьский районный суд Новосибирска огласил приговор Ирине Толмачёвой по ч.1 ст.207.3 УК. Ранее прокурор просил приговорить её к 10 месяцам исправительных работ.



Уголовное дело в отношении школьного психолога возбудили после публикации в ночь с 3 на 4 марта 2022 года комментария «Весь спецназ там умер» под постом бывшего координатора организации Алексея Навального в Новосибирске Сергея Бойко.

Ирина Толмачёва — бывшая участница «Альянса учителей». Сейчас она ведёт блог в Instagram, где рассказывает в том числе о расстройствах пищевого поведения.

Теле- и кинопродюсера, одного из создателей популярного ТВ-канала «СТС» Александра Роднянского обвинили в распространении «фейков» об армии (ч.2 ст.207.3 УК) из-за трёх постов в Instagram и одного поста в Telegram.



В мае этого года Роднянский был заочно арестован по решению того же Басманного суда Москвы. В октябре 2022 года Минюст России признал его «иностранным агентом».

Специализирующийся на ЛГБТ-тематике видеоблогер Карен Шаинян включён в перечень «экстремистов и террористов». Ранее об уголовном деле против Шаиняна известно не было. Весной 2022 года Шаиняна также объявили «иноагентом».

Блогера из города Петрозаводска Сергея Другова приговорили к двум годам принудительных работ по статье о реабилитации нацизма за репост о 9 мая в Telegram.



Согласно приговору, в 2022 году Другов поделился публикацией под заголовком «9 мая: День Беды, Смертный полк, Парад на крови». Суд счёл репост распространением «неуважительных сведений о днях воинской славы России» в интернете. Максимальное наказание за это — пять лет лишения свободы.



Свой telegram-канал, где был размещён пост, Другов удалил в том же 2022 году. На заседании суда он признал вину и назвал репост ошибкой. Помимо принудительных работ, Другову запретили администрировать интернет-ресурсы в течение трёх лет. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.

1-й Восточный окружной военный суд назначил штраф в 400 тыс. рублей владивостокскому тикток-блогеру Александру Неменоку (Петя Бензобаков) из-за роликов против российских властей и «спецоперации». Мужчину признали виновным по статье о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК).



Изначально блогеру грозил срок до 7 лет лишения свободы, однако усилиями назначенного адвоката Дмитрия Соснина удалось добиться штрафа.



Преследование блогера началось в мае 2022 года: после обыска и допроса, по словам мужчины, его отпустили, изъяв технику и карты с деньгами. По словам Неменока, следствие им могло заинтересоваться из-за видео о Путине, которое набрало 11 млн просмотров.

23-летняя Алена Агафонова из Самары сняла на видео, как «щекочет» грудь монументу «Родина-мать зовет» в Волгограде. Ролик она выложила в Instagram. Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали поступок девушки.



На блогерку возбудили уголовное дело за осквернение мест захоронения (часть 1 статьи 244 УК РФ). Как сообщили в прокуратуре, девушка совершила на Мамаевом кургане «циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия». Агафонова извинилась за ролик.

ФСБ России возбудила уголовное дело по статье об «оправдании терроризма» в отношении политолога, преподавателя Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Бориса Кагарлицкого.



Социлог был задержан силовиками, затем отправлен в Сыктывкар, где городской суд по ходатайству следствия отправил его до 24 сентября в СИЗО.

«При избрании меры пресечения судом была учтена характеристика личности обвиняемого, а также обстоятельства совершения инкриминируемого ему преступления. Иная мера пресечения, на первоначальной стадии расследования уголовного дела, по мнению суда, не сможет быть надежной гарантией правопослушного и надлежащего поведения обвиняемого», — говорится в постановлении суда.

В пресс-службе напомнили, что Кагарлицкому вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — «Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета», речь идет о публикации видеоролика. Максимальное наказание по указанной части статьи составляет семь лет лишения свободы.



В октябре прошшлого года в Telegram-канале Кагарлицкого появился пост, в котором содержались рассуждения о политических и экономических последствиях взрыва на Крымском мосту.

Против украинской журналистки Янины Соколовской, проживающей в Москве, возбуждено уголовное дело о распространении «фейков» в отношении российской армии.



По данным следствия, с марта по май 2022 года Соколовская распространяла в Telegram-канале «под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины».



В публичном поле Соколовская обычно выступает с пророссийской позиции, с февраля 2019 года она участвовала в видеооблоге Ольги Скабеевой на YouTube-канале «России-24».

Музыканта из Владивостока хотят поместить в психиатрический стационар по делу о повторной дискредитации за твитты о войне. Против него возбудили уголовное дело по статье о «повторной дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) из-за твитов. Какие именно публикации стали поводом, неизвестно. Изначально на музыканта завели пять уголовных дел по статье о повторной "дискредитации" армии, которые впоследствии объединили в одно.



В мае мужчину отправили на амбулаторную психиатрическую экспертизу. В августе его собираются поместить в психиатрический стационар.



Ранее, июне 2022 года, музыканта оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье (20.3.3 КоАП): причиной послужили картинки и комментарии во «ВКонтакте», где, была критика символов Z и V, а также информация о трагедии в Буче.

Владимирского блогера Дениса Иванова обвинили в клевете на депутата-единоросса регионального парламента Олега Чижова. Уголовное дело по статье 128 ч. 5 УК РФ — клевета, прокуратура передала мировому судье.



Иванов уверен, что Чижов, будучи директором строительной компании «Монострой», занимался подделкой документов и уходом от налогов.



По словам Иванова, судья не стала рассматривать документы, подтверждающие слова блогера. По этой статье Иванову грозит до пяти лет лишения свободы. При этом в 2022 году в офисах компании Чижова прошли обыски.

Суд оставил в СИЗО режиссёра Евгению Беркович и сценариста Светлану Петрийчук по делу об "оправдании терроризма".

Хамовнический районный суд Москвы продлил арест Беркович и Петрийчук до 10 сентября. Заключены под стражу они были 5 мая. При избрании им меры пресечения в мае следователь заявил, что режиссер и сценарист могут скрыться от следствия, а также оказывать давление на свидетелей.



Показывать видеотрансляцию апелляции на арест суд показывать отказался.

Иные методы давления

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский подал иск к Минюсту РФ с требованием исключить его из перечня иностранных агентов. 1 августа суд рассмотрел жалобу и отказали в удовлетворении иска.

В Екатеринбурге во второй раз отменили концерт рэпера Big Baby Tape. Выступление должно было пройти 16 июля в «Свобода концерт холл», но накануне организаторы и владельцы площадки получили предостережение от МВД. Новая дата концерта неизвестна.



Предыдущее выступление Big Baby Tape в июне отменили после доноса руководителя «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Теперь полиция, прокуратура и СК проверяют музыканта на пропаганду наркотиков.

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Как и в случае с предыдущим дайджестом, здесь тоже красной линией проходит армейская тема и также заметно увеличилось количество уголовных дел.