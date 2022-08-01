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1 August 2022

РКН отправляет в прокуратуру, прокуратура — в РКН

Петербургский депутат пытается понять, за что конкретно заблокировали его страницу, — ответа ему не дают.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский пытается получить разъяснение по блокировке его страницы во «ВКонтакте». Роскомнадзор утверждает, что ограничил доступ к аккаунту по требованию Генпрокуратуры. Однако в самой Генпрокуратуре Вишневскому заявили, что блокировку совершил Роскомнадзор, и рекомендовали обратиться туда. 

«Пишу в Роскомнадзор, требуя направить мне представление Генпрокуратуры, чтобы я понимал, что у меня "недостоверно" - мне снова сообщают, что доступ ограничен из-за размещения "информационных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию...", и отказываются прислать представление Генпрокуратуры. Мол, законом это не предусмотрено. <...> Но если я не знаю, что именно они считают "недостоверным" - как я могу это удалить, чтобы добиться разблокировки страницы?», — пишет Вишневский.

Напомним, в начале июня аккаунт депутата заблокировали по причине размещения «недостоверной информации о ходе российской спецоперации в Украине». 

С марта по июнь юристы «Роскомсвободы» сопроводили 56 административных дел о «дискредитации» армии. Больше всего обращений «пришло» по поводу публикаций во «ВКонтакте» — 25. Далее идут Facebook (7), Telegram (5) и Instagram (4). Поробнее о преследованиях за пуюликации в июле читайте в нашем свежем дайджесте.

Роскомнадзор фейки Генпрокуратура ст. 282 дискредитация Борис Вишневский

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