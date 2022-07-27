Юридические кейсы «Роскомсвободы» о «дискредитации»

С марта по июнь у юристов «Роскомсвободы» было административных 56 дел, связанных с «дискредитацией» армии (есть ещё 3 уголовных за «распространение заведомо ложной информации», они не завершены). 48 дел закончились разного рода наказаниями: штрафами и арестами. По 7 делам судьи возвратили протоколы, ещё 1 дело закрыли. Интересно, что 4 дела были возбуждены по жалобам бдительных граждан.

По городам статистика получилась следующая. Больше всего дел полиция завела в Москве и Московской области — 12. В Ростовской области, Нижнем Новгороде, Крыму и Пермском крае было по 3 дела. В Чувашии, Красноярском крае, Кемеровской области, Сахалине и Новосибирске — по 2. Во всех остальных городах, откуда поступали сообщения, было по 1 кейсу.

По данным проекта «Сетевые свободы», всего с 5 марта по 14 июля полиция в России составила 3,303 протокола о «дискредитации» армии. В среднем полиция пишет по 35 протоколов каждый рабочий день. По 1547 делам суды взыскали не менее 50 млн рублей.

Среди наших заявителей 14 человек оштрафовали на 30 тыс. руб., 4-х — на 40 тыс. руб., 3-х — на 25 тыс. руб., по 2 человека — на 50 и 25 тыс. руб., по 1-му – на 10 тыс., руб., 2 тыс., руб. и 500 руб. Ещё 2 человека получили 10 суток ареста. Один отделался предупреждением.

К слову, оштрафованным можно помочь оплатить взыскания. Такая опция теперь доступна на сервисе zaodno.org.

Больше всего дел «пришло» из «ВКонтакте» — 25. Далее идут Facebook (7), Telegram (5) и Instagram (4). По одному кейсу было в «Одноклассниках», TikTok, Youtube и WhatsApp.

О том, как не подпасть под статью о «дискредитации» РФ, читайте также в наших карточках. Но если всё ещё это случилось, юристы «Роскомсвободы» дают следующие рекомендации.

1️⃣ Первое и самое важное — не переживать и взять себя в руки.

2️⃣ Второе — найти НКО, которое сможет вам помочь, например, мы.

Если вы столкнулись с преследованием за публикации в интернете, вы можете обратиться к нам за помощью. Для этого вы можете оставить заявку здесь, через форму обратной связи или написать нам на почту [email protected] .

3️⃣ Встреча с полицией — только по повестке! Никаких телефонных звонков, сообщений в WhatsApp и прочее. Только повестка, где указаны дата, ваш статус (например, свидетель), куда идти и кто приглашает (ФИО сотрудника полиции)

4️⃣ Идти в полицию надо только с адвокатом! Если его нет, то ваш верный друг — 51 статья Конституции РФ. Вы имеете право хранить молчание и не говорить ничего ни о себе, ни о своих близких. Ссылаться на статью следует при ответе на все вопросы.

5️⃣ При оформлении протокола ни в коем случае не признавайте вину! Не стоит писать в объяснениях целый рассказ о ваших принципах и причинах такого поведения. Всё это потом сыграет против вас.

Пишите лаконично «Правонарушение не совершал(а), вину не признаю».

6️⃣ Очень важно знакомиться с материалами дела. Это право предусмотрено законом — пользуйтесь им. Вы можете написать заявление на ознакомление как в полиции, так и в суде. Мы рекомендуем делать это в суде, после того как вы получите туда повестку.

Некоторые наши кейсы описаны ниже:

Преследования за «дискредитацию»: судьи иногда возвращают дела

Кандидатов в депутаты преследуют из-за старых постов об «Умном голосовании»

«Учу своих детей, что бояться нельзя»

Дело о репосте в Telegram

Дело Павла Бондаренко: архангельского анархиста уже давно нет, а посадки за комментарии продолжаются

Штраф для несовершеннолетней за «дискредитацию» ВС РФ в чате класса

Дело о «ролике за мир»