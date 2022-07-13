Преследования за «дискредитацию»: судьи иногда возвращают дела

Сегодня представляем вашему вниманию два кейса. Первый — о студенческом посте.

В марте студентка написала антивоенный пост в Telegram, в группе на 266 человек. Таким образом, по мнению полиции, она «совершила активные публичные действия, направленные на подрыв авторитета и доверия к Вооружённым Силам Российской Федерации и дискредитацию их использования». В июне девушке выписали протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

В полиции «меня очень настойчиво провожали в КД для фото, опроса и снятия отпечатков пальцев, что также не являлось законным требованием. Кроме того, они сначала не хотели допускать законного представителя», — рассказала нам заявительница.

В вузе девушку, после явки в полицию, вызывали в дирекцию института, где сделали выговор. К слову, второй выговор повлечёт за собой отчисление.

Позднее дело вернули на дальнейшее расследование по неизвестной причине.

Второй кейс также касается преследования за комментарии в соцсетях. Обстоятельства дела там более неясные.

«Принесли повестку в МВД «для принятия решения по делу об административной ответственности». Сказали, что связано с постами или комментариями в Сети», — прокомментировал заявитель.

В полицию мужчина не ходил. Позднее судья вернул протокол в полицию.

Дело могут возвратить из-за недочётов и ошибок в протоколе, объясняет наш юрист Евгений Кравченко.

«К сожалению, суды не поясняют в своих определениях ничего. Хочется верить, что некоторые судьи просто не видят состава правонарушения. Дальше два варианта: в полиции заново подадут протокол (и дело уйдёт к другому судье, который без исправлений примет протокол и вынесет постановление) или примут как должное и отстанут от человека», — сказал эксперт.







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