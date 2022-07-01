Кандидатов в депутаты преследуют из-за старых постов об «Умном голосовании»

«Роскомсвобода» защищает трёх человек, на которых составили протоколы о демонстрации символики экстремистской организации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Речь идёт о постах/репостах с информацией об «Умном голосовании». Все люди живут в одном районе Москвы и участвовали или собирались участвовать в муниципальных выборах.
«Считаю, что просто хотят не дать мне выдвинуться на выборах», — заявил один из наших заявителей Евгений Лебедев.
Связывает свое преследование с выборами и вторая наша заявительница Елена Караваева.
«Скорее всего, хотят помешать выдвинуться на выборах муниципальных депутатов. Хотя на этот раз я и не планировала», — говорит она.
По статье об экстремизме привлекли и Андрея Натальчука. Из материалов дела следует, что посты обнаружили в ходе мониторинга интернета «с целью профилактики, выявления и пресечения» экстремизма. Примечательно, что всех троих привлекли за старые посты. Так, Натальчук и Лебедев писали об «Умном голосовании» осенью 2021 года, а Караваева — и вовсе в 2019 году. В связи с этим одним из доводов защиты является истечение срока давности «правонарушения». Кроме того,
«Решение по ФБК до сих пор не опубликовали, поэтому неизвестно какая символика и атрибутика запрещена», — отметил юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко.
Интересно также, что «Умное голосование» ко всему прочему зарегистрировано ещё и в качестве товарного знака, поэтому упоминать его допустимо в любом случае.
Ещё одна важная деталь — все процессы идут в Савёловском суде (и протоколы составлены под копирку), хотя люди живут в других районах Москвы. То есть дела не относятся к юрисдикции этого суда.
«Участковый полисмен выдал определение о месте и времени составления протокола в ОМВД другого района. На составление я не ходил», — поделился деталями Натальчук.
Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения, поясняет Кравченко. По ходатайству лица, в отношении которого ведётся производство по делу, процесс может идти и по месту жительства данного лица.
«Место совершения правонарушения и место жительства у людей в другом районе. Они живут в Коптево, а протоколы рассматривает Савёловский суд, хотя, получается, не может этого делать», — заключил юрист.
Караваеву и Натальчука оштрафовали на 2 тыс. руб., они подали на апелляцию. У Лебедева заседание отложили на 7 июля.
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