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16 June 2022

Дело о репосте в Telegram

Наши юристы занимаются кейсом по репосту в Telegram, якобы дискредитирующему российскую армию.

В марте один из наших заявителей, молодой человек 20 лет, сделал в своём канале на 1500 человек репост текста Навального, в котором оппозиционер критиковал российские власти и призывал выходить на антивоенный митинг. Уже в конце месяца юноше пришла телеграмма о деле, а позже — и повестка в суд. Нашему заявителю вменили организацию «несогласованного» митинга и совершение публичных действий по дискредитации вооружённых сил РФ. 

«Мероприятие, анонсированное в информации, тематика которого — протест против специальной военной операции на Украине, является публичным, целевая аудитория, на которую направлена информация, не определена и включает неопределённое количество участников. Доступ к персональной странице не ограничен, размещённая информация находится в свободном доступе неограниченного круга лиц», — говорится в материалах дела. 

На юношу составили протокол по ч.2 ст. 20.3.3 КоАП. Наши юристы сопровождают молодого человека в судебном процессе и готовы дойти до ЕСПЧ. Другое дело, что российские власти заявили о том, что не будут исполнять постановления ЕСПЧ. Впрочем, юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко убеждён:

«Жалобы будут подаваться несмотря на решение российских властей. Рано или поздно всё заканчивается, а документы остаются. Мы будем добиваться справедливости для наших заявителей, компенсации обязательно будут выплачены, только вопрос срока».

Кроме того, можно написать в Комитет по правам человека ООН (КПЧ ООН), напомнил специалист.

«КПЧ не такой популярный, как ЕСПЧ, и у него нет такой обширной практики по России. Будем прорубать окно в мир, пока его настойчиво пытаются для нас закрывать», — пояснил он. 

 

О том, как работает КПЧ ООН, мы расскажем вам позднее. Пока же читайте наши карточки о том, как не «дискредитировать» ВС РФ, и подписывайтесь на телеграм-канал «Роскомсвободы» по делам о защите свободы слова, где будут публиковаться советы, рекомендации и образцы документов для защиты в рамках статей КоАП или УК РФ. Подробнее о юридических тонкостях в целом читайте в юридическом телеграм-канале «Роскомсвободы».

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