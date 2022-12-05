Политик Максим Кац стал первым оштрафованным физлицом-иноагентом за отсутствие маркировки

Хорошевский суд Москвы оштрафовал Максима Каца на 15 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки физического лица — «иностранного агента». Об этом сообщил известный юрист и правозащитник Павел Чиков.

Кроме этого, по словам Чикова, Кац стал первым оштрафованным физлицом-инагентом.

Основанием для штрафа послужили посты в Telegram-канале и видео в YouTube-канале политика.

В конце октября текущего года Максим Кац и сооснователь проекта «Диссернет» Андрей Заякин были объявлены Министерством внутренних дел РФ в федеральный розыск. Оба обвиняются в распространении «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК РФ).

1 декабря Минюст опубликовал на своем сайте единый реестр лиц, признанных «иностранными агентами». Единый реестр ввели в соответствии с законом об «иноагентах», который позволяет наделять этим статусом лица без иностранного финансирования.

С 1 декабря также вступил в силу новый список правил, которыми должны руководствоваться «иноагенты» при публикации материалов. В частности, теперь нужно писать «Настоящий материал (информация)» вместо «Данное сообщение», а также указывать название организации для юридических лиц или фамилию, имя и отчество для физических лиц. Подобная плашка также вводится для сотрудников организаций-«иноагентов».