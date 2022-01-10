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Аналитика
10 January 2022

Казахстан: хроника шатдаунов

Сразу после Нового года по всей Республике Казахстан вспыхнули массовые протесты из-за повышения цены на газ, вылившиеся в стычки с полицией и беспорядки, после чего на территории всей страны был отключен интернет, заблокированы основные мессенджеры и даже некоторые VPN-сервисы; постепенное восстановление связи происходит только сейчас.

С начала нового 2022 года в Казахстане были значительно повышены цены на сжиженный газ, и уже 2 января в нефтедобывающем моногороде Жанаозене прошла первая акция протеста у здания областной администрации. Протестующие потребовали снизить цену в два раза, учитывая размер минимальной заработной платы. Власти ответили, что цены на прежний уровень не вернутся, а заодно напомнили протестующим о правилах проведения массовых акций, которые должны осуществляться с подачей соответствующих уведомлений. Позже к протесту жанаозенцев присоединились жители нескольких сёл Мангистауской области.

 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ночь на 3 января дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле». «Демонстранты не должны нарушать общественный порядок», — при этом подчеркнул он.

Несколько митингов прошло в Актау и Шепте, участники которых также требовали снизить цену на газ. К вечеру 3 января волна протестов прокатилась по Западному Казахстану. В областном центре — Мангистау — тысячи автовладельцев перекрыли дороги.

После того, как была анонсирована акция протеста в крупнейшем городе Казахстана — Алматы — полиция заблокировала все подходы к центральной площади Республики перед акиматом (городская администрация), не пропуская как автомобили, так и прохожих. Telegram-канал казахстанского издания Orda.kz со ссылкой на очевидцев сообщил о проблемах с мобильным интернетом. На вопрос корреспондента издания «по какой причине перекрыты улицы», начальник местной полицейской службы Манат Саттаров ответил, что таким образом готовятся к дезинфекции.

Правительство создало комиссию для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, но волна протестов уже стала приобретать массовый характер и послепенно радикализировалась.

В Алматы на нескольких улицах, находящихся в непосредственой близости с площадью Республики, выключили проводной интернет, но мобильный был доступен некоторое время. К этому моменту волна протеста достигла и столицы Казахстана. Первые массовые задержания начались в этот же период. На фоне протестов рабочие некоторых предприятий объявили о забастовках. В Актау протестующие заявили о намерении вступить в диалог с властями, но предупредили, что не уйдут с площади, пока не будет подписан соответствующий документ, гарантирующий снижение цены на газ. В районе площади власти отключили интернет. Те же самые проблемы наблюдались и в Алматы, и тоже - в районе главной площали города.

 

4 января в Жанаозене помимо мобильного интернета в районе площади перестал работать Wi-Fi в жилых домах. В Атырау начались столкновения протестующих с силовиками. Митинги охватили ещё несколько городов Республики.

Во второй половине дня власти приступили к блокировке изданий, активно освещавших протестные события. Одним из первых об этом сообщила всё так же Orda, чей сайт недоступен до сих пор. Издание продолжило работу в мессенджерах и социальных сетях.

Сервис мониторинга блокировок GlobalCheck к вечеру 4 января зафиксировал полное отключение интернета в Алматы. Кроме этого блокировке подверглись ключевые мессенджеры — Telegram, WhatsApp и Signal. «Они перестали работать около 22 часов [по местному времени]», – уточнил Telegram-канад «Vласть о главном». Сообщалось, что в Уральске не работали Telegram и WhatsApp, но Facebook, Instagram и YouTube ещё оставались доступны.

В Актобе начались прямые столкновения между полицейскими и протестующими. Появились лозунги уже политического характера, а демонстранты, опасаясь ввода в город военных, блокировали дороги.

Казахстанский «Билайн» заявил, что интернет отключен «по независящим от Компании причинам», на что GlobalCheck сыронизировал:

«Видимо, после звонка сотрудника спецслужб, рука технического специалиста сама тянется нажимать кнопку отключения, никак на это нельзя повлиять».

 

5 января появились сообщения о блокировке не только WhatsApp и Signal, но также Facebook Messenger. Мобильный интернет не работал в сетях Altel, Beeline, Tele2, Activ. «А в популярном казахстанском ИБ-шном чате айтишники обсуждают, что перестали работать некоторые популярные VPN-провайдеры, но что-то работает, поэтому люди перебирают варианты. Там же есть отчеты о том, что на зарубежные сервера не коннектятся корпоративные Cisco VPN, и личные VPN по Wireguard. Много жалоб, что не работает OpenVPN», – заметила „Roskomsvoboda. Tech Talk“.

«То есть в Казахстане блокируют и сам мобильный интернет, и мессенджеры и средства обхода блокировок. Судя по отзывам похоже, что мессенджеры блокируют для всех одинаково, а вот с мобильным интернетом и VPN блокировки работают по-разному в разных городах и у разных провайдеров», – также отмечается в сообщении канала.

Днём 5-го числа оператор «Казахтелеком» отключил интернет по всей стране. Протесты к тому времени приобрели уже всеказахстанский характер.

Прекратили вещание несколько телеканалов: КТК, НТК и «Первый канал Евразия», а редакция казахстанского филиала телеканала «Мир 24» на некоторое время оказалась захвачена протестующими. В сети шутили, что ждут на экранах «Лебединое озеро».

К вечеру 5 января мобильные операторы в Алматы перестали принимать подключения клиентов. Ближе к ночи в городе снова появился интернет, но ненадолго. Как писал GlobalCheck: «„Казахтелеком“ снова отключает интернет там, где совсем недавно его включил. Сейчас пропал проводной интернет в Костанае. Скорее всего, отключения затрагивает гораздо больше регионов».

По итогам 5 января GlobalCheck отметил следующее:

«Почти полное отключение интернета продлилось более 5 часов – с 11:15 до 16:45 UTC.

Интернет работал у некоторых небольших операторов, до которых по каким-либо причинам не дозвонились спецслужбы.

Сейчас Казахтелеком включил интернет в некоторых регионах, однако в части регионов по-прежнему не работает ни проводной, ни мобильный интернет.

В Алмате по-прежнему отключен весь мобильный интернет.

Несмотря на это, сотовые сети иногда позволяют подключаться роуминговым сим-картам. Операторы не ограничивают на них интернет, в том числе не применяются федеральные блокировки, потому что трафик туннелируется до домашней сети.

Теле2, в отличие других операторов, иногда принимает подключение к сети и даёт доступ в интернет даже в Алмате».

 

По состоянию на 6 и 7 января Казахстан оставался долгое время в полной информационой блокаде. Практически весь проводной и мобильный интернет в большинстве регионов Республики был отключен. Днём доступ появлялся, но только на три часа. «Важно уточнить, что все эти изменения не касаются Алматы — там интернет практически не работал с самого начала протестов, его после этого не включали», – отметил GlobalCheck.

Сообщения в эти дни приходили обрывистые, из которых стало понятно, что ситуация вышла из-под контроля, столкновения переросли в некоторых случаях в кровавое противостояние с применением огнестрельного оружия, а в некоторых городах произошли захваты административных зданий и погромы.

Президент Токаев обратился к странам - членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь в решении ситуации в республике. Участников протеста Токаев назвал террористами. По его словам, эти люди подрывают целостность Казахстана и нападают на граждан страны.

 

8 января интернет продолжал оставаться долгое время выключенным, затем его включили, но всего на 7 часов.

Столкновения продолжались ещё несколько дней, было задержано более 3 тысяч человек, а 9 января военные провели «зачистку» Алматы, по городу были установлены блок-посты. За время протестов были ранены около тысячи человек, по данным МВД, погибли 16 силовиков.

 

На фоне заявлений Касым-Жомарта Токаева о террористическом влиянии на протест любопытной выглядит ситуация с задержанием, избиением и «признанием» в погромах молодого человека, который оказался известным джазовым музыкантом из Кыргызстана — Викрам Рузахунов приехал на гастроли в соседнюю страну, где был задержан полицией. Какое-то время казахстанские власти отрицали факт задержания музыканта, но после того, как официальный Кыргызстан выразил протест и потребовал освободить молодого человека, он был отправлен на родину.

Позже казахские гостелеканалы удалили из своих соцсетей видео с избитым музыкантом, где он якобы признается в том, что его наняли за 200 долларов участвовать в беспорядках некие люди.

 

Утром 10 января появились сообщения, что интернет в Казахстане снова заработал. Многие местные блогеры, которых потеряли их друзья из других стран, поспешили сообщить в соцсетях после долгого молчания, что с ними всё в порядке.

«Впервые с начала протестов, в Алматы заработал мобильный интернет у Билайн, – написал GlobalCheck, также добавив, – Telegram перестали блокировать в Казахстане. Ранее он был доступен только через системные и ручные прокси».

Не мог остаться в стороне со своим экспертным мнением депутат-единоросс Антон Горелкин, чей вклад в цензурные законы в России весьма заметен:

«Еще никогда отключение Интернета не останавливало протесты.

Отключить сеть очень сложно, почти невозможно в текущей ситуации. Но попытки отключения инфраструктуры связи провоцируют нервозность, у людей появляется ощущение беззащитности. А это кормовая база для преступников всех мастей.

В Казахстане мы видим разгул бандитизма и мародерства. Бандиты целенаправленно громили местные телеканалы, чтобы спровоцировать панику.

В свое время мы приняли закон о суверенном Рунете, чтобы защитить российский сегмент.

Бесперебойная работа сети - это важнейший элемент национальной безопасности, никогда не нужно ничего отключать. Но важно жестко пресекать манипуляции, фейки, попытки искусственно разжечь конфликты, разрушить государственные, общественные институции. Оперативно купировать такие проявления в сети — это жизненная необходимость сильной независимой страны.

Наши инициативы последних лет направлены на то, чтобы сделать Интернет безопасной и неотключаемой средой. Но работы еще очень много».

 

О настроениях в Кремле, навеянных казахстанскими событиями, пожалуй, можно судить по высказыванию пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

«Соцсети, очевидно, помимо добра, несут также и зло, и задача принять меры с тем, чтобы это зло купировать», – сказал он журналистам.

Песков отметил, что это не новая, а давняя история. «Просто оно нашло лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане», – сказал пресс-секретарь Президента Путина.

Отвечая на вопрос, будет ли Кремль вносить какие-то предложения, связанные с контролем вопроса о соцсетях, Песков сказал: «Сейчас пока нет такого ничего».

 

Гораздо более категоричен был Владимир Путин во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. «Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов», — сказал российский лидер. Организованные и «четко управляемые» группы боевиков, действия которых нужно оценивать как нападение на Казахстан, стали результатам подготовки в лагерях террористов за рубежом, добавил он.

Президент также заявил:

«Всем известно, что путём использования интернет-коммуникаций, социальных сетей продолжают предприниматься попытки вовлечения наших граждан в протестные акции, которые являются предтечей нападения террористов».

 

В данный момент, судя по официальным сообщениям, обстановка в Казахстане контролируется властями. Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил ОДКБ и заявил о сорванной попытке государственного переворота.

«Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы <...> Речь идет о попытке госпереворота», — подчеркнул глава государства.

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