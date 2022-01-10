Казахстан: хроника шатдаунов

С начала нового 2022 года в Казахстане были значительно повышены цены на сжиженный газ, и уже 2 января в нефтедобывающем моногороде Жанаозене прошла первая акция протеста у здания областной администрации. Протестующие потребовали снизить цену в два раза, учитывая размер минимальной заработной платы. Власти ответили, что цены на прежний уровень не вернутся, а заодно напомнили протестующим о правилах проведения массовых акций, которые должны осуществляться с подачей соответствующих уведомлений. Позже к протесту жанаозенцев присоединились жители нескольких сёл Мангистауской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ночь на 3 января дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле». «Демонстранты не должны нарушать общественный порядок», — при этом подчеркнул он.

Несколько митингов прошло в Актау и Шепте, участники которых также требовали снизить цену на газ. К вечеру 3 января волна протестов прокатилась по Западному Казахстану. В областном центре — Мангистау — тысячи автовладельцев перекрыли дороги.

После того, как была анонсирована акция протеста в крупнейшем городе Казахстана — Алматы — полиция заблокировала все подходы к центральной площади Республики перед акиматом (городская администрация), не пропуская как автомобили, так и прохожих. Telegram-канал казахстанского издания Orda.kz со ссылкой на очевидцев сообщил о проблемах с мобильным интернетом. На вопрос корреспондента издания «по какой причине перекрыты улицы», начальник местной полицейской службы Манат Саттаров ответил, что таким образом готовятся к дезинфекции.

Правительство создало комиссию для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, но волна протестов уже стала приобретать массовый характер и послепенно радикализировалась.

Казахстанцы по всей стране выходят на митинги против повышения цен на газ – за год они выросли в три раза. Люди перекрывают дороги, власти отключают в местах собраний интернет и стягивают туда автозаки и военные грузовики. Известно уже о трех задержанных.https://t.co/aa3WHP8rVN — Сибирь.Реалии (@sibrealii) January 3, 2022

В Алматы на нескольких улицах, находящихся в непосредственой близости с площадью Республики, выключили проводной интернет, но мобильный был доступен некоторое время. К этому моменту волна протеста достигла и столицы Казахстана. Первые массовые задержания начались в этот же период. На фоне протестов рабочие некоторых предприятий объявили о забастовках. В Актау протестующие заявили о намерении вступить в диалог с властями, но предупредили, что не уйдут с площади, пока не будет подписан соответствующий документ, гарантирующий снижение цены на газ. В районе площади власти отключили интернет. Те же самые проблемы наблюдались и в Алматы, и тоже - в районе главной площали города.

4 января в Жанаозене помимо мобильного интернета в районе площади перестал работать Wi-Fi в жилых домах. В Атырау начались столкновения протестующих с силовиками. Митинги охватили ещё несколько городов Республики.

Во второй половине дня власти приступили к блокировке изданий, активно освещавших протестные события. Одним из первых об этом сообщила всё так же Orda, чей сайт недоступен до сих пор. Издание продолжило работу в мессенджерах и социальных сетях.

#Казахстан: @kaztag_kz & https://t.co/n4Vq1kORFx заблокированы на фоне освещения протестов против повышения цен на газ! Информационное агентство КазТАГ отказалось удалить статью по требованию Мининформ @aqdm_mior за "ложную информацию". @RSF_inter призывает прекратить эту цензуру pic.twitter.com/MLTju3YuVO — Репортеры без границ (@RSF_ru) January 4, 2022

Сервис мониторинга блокировок GlobalCheck к вечеру 4 января зафиксировал полное отключение интернета в Алматы. Кроме этого блокировке подверглись ключевые мессенджеры — Telegram, WhatsApp и Signal. «Они перестали работать около 22 часов [по местному времени]», – уточнил Telegram-канад «Vласть о главном». Сообщалось, что в Уральске не работали Telegram и WhatsApp, но Facebook, Instagram и YouTube ещё оставались доступны.

В Актобе начались прямые столкновения между полицейскими и протестующими. Появились лозунги уже политического характера, а демонстранты, опасаясь ввода в город военных, блокировали дороги.

Казахстанский «Билайн» заявил, что интернет отключен «по независящим от Компании причинам», на что GlobalCheck сыронизировал:

«Видимо, после звонка сотрудника спецслужб, рука технического специалиста сама тянется нажимать кнопку отключения, никак на это нельзя повлиять».

5 января появились сообщения о блокировке не только WhatsApp и Signal, но также Facebook Messenger. Мобильный интернет не работал в сетях Altel, Beeline, Tele2, Activ. «А в популярном казахстанском ИБ-шном чате айтишники обсуждают, что перестали работать некоторые популярные VPN-провайдеры, но что-то работает, поэтому люди перебирают варианты. Там же есть отчеты о том, что на зарубежные сервера не коннектятся корпоративные Cisco VPN, и личные VPN по Wireguard. Много жалоб, что не работает OpenVPN», – заметила „Roskomsvoboda. Tech Talk“.

«То есть в Казахстане блокируют и сам мобильный интернет, и мессенджеры и средства обхода блокировок. Судя по отзывам похоже, что мессенджеры блокируют для всех одинаково, а вот с мобильным интернетом и VPN блокировки работают по-разному в разных городах и у разных провайдеров», – также отмечается в сообщении канала.

Днём 5-го числа оператор «Казахтелеком» отключил интернет по всей стране. Протесты к тому времени приобрели уже всеказахстанский характер.

Протесты охватили почти весь Казахстан. Полиция применяет газ и гранаты.https://t.co/9xxnHOHrfk pic.twitter.com/Lp3LqCPNg6 — Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 4, 2022

Прекратили вещание несколько телеканалов: КТК, НТК и «Первый канал Евразия», а редакция казахстанского филиала телеканала «Мир 24» на некоторое время оказалась захвачена протестующими. В сети шутили, что ждут на экранах «Лебединое озеро».

К вечеру 5 января мобильные операторы в Алматы перестали принимать подключения клиентов. Ближе к ночи в городе снова появился интернет, но ненадолго. Как писал GlobalCheck: «„Казахтелеком“ снова отключает интернет там, где совсем недавно его включил. Сейчас пропал проводной интернет в Костанае. Скорее всего, отключения затрагивает гораздо больше регионов».

По итогам 5 января GlobalCheck отметил следующее:

«Почти полное отключение интернета продлилось более 5 часов – с 11:15 до 16:45 UTC.



Интернет работал у некоторых небольших операторов, до которых по каким-либо причинам не дозвонились спецслужбы.



Сейчас Казахтелеком включил интернет в некоторых регионах, однако в части регионов по-прежнему не работает ни проводной, ни мобильный интернет.



В Алмате по-прежнему отключен весь мобильный интернет.



Несмотря на это, сотовые сети иногда позволяют подключаться роуминговым сим-картам. Операторы не ограничивают на них интернет, в том числе не применяются федеральные блокировки, потому что трафик туннелируется до домашней сети.



Теле2, в отличие других операторов, иногда принимает подключение к сети и даёт доступ в интернет даже в Алмате».

По состоянию на 6 и 7 января Казахстан оставался долгое время в полной информационой блокаде. Практически весь проводной и мобильный интернет в большинстве регионов Республики был отключен. Днём доступ появлялся, но только на три часа. «Важно уточнить, что все эти изменения не касаются Алматы — там интернет практически не работал с самого начала протестов, его после этого не включали», – отметил GlobalCheck.

Сообщения в эти дни приходили обрывистые, из которых стало понятно, что ситуация вышла из-под контроля, столкновения переросли в некоторых случаях в кровавое противостояние с применением огнестрельного оружия, а в некоторых городах произошли захваты административных зданий и погромы.

Президент Токаев обратился к странам - членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь в решении ситуации в республике. Участников протеста Токаев назвал террористами. По его словам, эти люди подрывают целостность Казахстана и нападают на граждан страны.

Любопытно, что при заявлениях властей «террористы получают указы из-за рубежа», почти во всём Казахстане без проблем подключаются и работают роуминговые симки.

То есть те, для которых Казахстан - не домашний регион.

Точно так же было в Беларуси, когда там отключали интернет. — Vladislav Z (@zd_vladislav) January 6, 2022

8 января интернет продолжал оставаться долгое время выключенным, затем его включили, но всего на 7 часов.

Столкновения продолжались ещё несколько дней, было задержано более 3 тысяч человек, а 9 января военные провели «зачистку» Алматы, по городу были установлены блок-посты. За время протестов были ранены около тысячи человек, по данным МВД, погибли 16 силовиков.

🇰🇿 Главное к этому часу



По сообщениям местных СМИ:

— ситуация стабилизируется

— слышны выстрелы

— интернет заблокирован

— задержан экс-глава КНБ Карим Масимов

— 2000 талибов не едут в Казахстан. Повторяем, не едут в Казахстан

— Назарбаев призвал всех сплотиться вокруг Токаева pic.twitter.com/rnw1P9qpbJ — SVTV NEWS (@svtv_news) January 9, 2022

На фоне заявлений Касым-Жомарта Токаева о террористическом влиянии на протест любопытной выглядит ситуация с задержанием, избиением и «признанием» в погромах молодого человека, который оказался известным джазовым музыкантом из Кыргызстана — Викрам Рузахунов приехал на гастроли в соседнюю страну, где был задержан полицией. Какое-то время казахстанские власти отрицали факт задержания музыканта, но после того, как официальный Кыргызстан выразил протест и потребовал освободить молодого человека, он был отправлен на родину.

Позже казахские гостелеканалы удалили из своих соцсетей видео с избитым музыкантом, где он якобы признается в том, что его наняли за 200 долларов участвовать в беспорядках некие люди.

Один из задержанных в Алма-Ате прилетел из Кыргызстана и принимал участие в митинге за деньги. Ему предложили принять участие в протестах за $200.



В сети узнали мужчину: им оказался руководитель джазового оркестра из Бишкека Викрам Рузахунов.



Видео: телеканал Qazaqstan pic.twitter.com/Lg2PLWOXgr — Газета.Ru (@GazetaRu) January 9, 2022

Утром 10 января появились сообщения, что интернет в Казахстане снова заработал. Многие местные блогеры, которых потеряли их друзья из других стран, поспешили сообщить в соцсетях после долгого молчания, что с ними всё в порядке.

«Впервые с начала протестов, в Алматы заработал мобильный интернет у Билайн, – написал GlobalCheck, также добавив, – Telegram перестали блокировать в Казахстане. Ранее он был доступен только через системные и ручные прокси».

Не мог остаться в стороне со своим экспертным мнением депутат-единоросс Антон Горелкин, чей вклад в цензурные законы в России весьма заметен:

«Еще никогда отключение Интернета не останавливало протесты.



Отключить сеть очень сложно, почти невозможно в текущей ситуации. Но попытки отключения инфраструктуры связи провоцируют нервозность, у людей появляется ощущение беззащитности. А это кормовая база для преступников всех мастей.



В Казахстане мы видим разгул бандитизма и мародерства. Бандиты целенаправленно громили местные телеканалы, чтобы спровоцировать панику.



В свое время мы приняли закон о суверенном Рунете, чтобы защитить российский сегмент.



Бесперебойная работа сети - это важнейший элемент национальной безопасности, никогда не нужно ничего отключать. Но важно жестко пресекать манипуляции, фейки, попытки искусственно разжечь конфликты, разрушить государственные, общественные институции. Оперативно купировать такие проявления в сети — это жизненная необходимость сильной независимой страны.



Наши инициативы последних лет направлены на то, чтобы сделать Интернет безопасной и неотключаемой средой. Но работы еще очень много».

О настроениях в Кремле, навеянных казахстанскими событиями, пожалуй, можно судить по высказыванию пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.



«Соцсети, очевидно, помимо добра, несут также и зло, и задача принять меры с тем, чтобы это зло купировать», – сказал он журналистам.



Песков отметил, что это не новая, а давняя история. «Просто оно нашло лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане», – сказал пресс-секретарь Президента Путина.



Отвечая на вопрос, будет ли Кремль вносить какие-то предложения, связанные с контролем вопроса о соцсетях, Песков сказал: «Сейчас пока нет такого ничего».

Песков заявил об опасности соцсетей на примере событий в Казахстанеhttps://t.co/zDj0n8vMt0 pic.twitter.com/TweAUwq1dU — РИА Новости (@rianru) January 10, 2022

Гораздо более категоричен был Владимир Путин во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. «Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов», — сказал российский лидер. Организованные и «четко управляемые» группы боевиков, действия которых нужно оценивать как нападение на Казахстан, стали результатам подготовки в лагерях террористов за рубежом, добавил он.



Президент также заявил:

«Всем известно, что путём использования интернет-коммуникаций, социальных сетей продолжают предприниматься попытки вовлечения наших граждан в протестные акции, которые являются предтечей нападения террористов».

В данный момент, судя по официальным сообщениям, обстановка в Казахстане контролируется властями. Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил ОДКБ и заявил о сорванной попытке государственного переворота.

«Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы <...> Речь идет о попытке госпереворота», — подчеркнул глава государства.