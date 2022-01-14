Казахстан: предварительные итоги борьбы властей со свободой информации

В начале Нового года в Казахстане вспыхнули «газовые» протесты, сопровождавшиеся насилием со всех сторон. Практически сразу же власти начали ограничивать мобильный и проводной интернет в местах скопления наибольшего количества протестующих и в точках потенциального проведения митингов. С нарастанием противостояния масштабы шатдаунов росли, из-за чего связь стала пропадать уже в целых городах, о чём мы подробно рассказали в нашей первой публикации «Казахстан: хроника шатдаунов».

К утру 10 января отключение коснулось уже почти всей страны, а не только «мятежных» городов.

Интернет в Казахстане снова почти полностью отключили. — GlobalCheck (@globalchecknet) January 10, 2022

Затем в этот же день интернет стал появляться в отдельных городах, кроме Алматы, но затем снова пропал. «Это явно цикл комендантского часа. Власти обещали, что режим ЧС будет до 19 числа», – предположил исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв.

До конца дня Сети не было в Алматы, Талдыкоргане, Таразе, Павлодаре и Семипалатинске.

Новости из страны приходили только из официальных источников, но даже такие крупицы информации сыграли свою положительную роль, иногда - в очень парадоксальном ключе. Так, лишь благодаря интернету кыргызстанцы узнали о задержании джазового музыканта Викрама Рузахунова, которого казахстанские силовики выдали за террориста, записав видео с ним. Коллеги опровергли причастность Рузахунова к неким «внешним силам», которые якобы приняли участие в радикализации протеста. Правительство Кыргызстана потребовало вернуть музыканта на родину, что в итоге и произошло в начале этой недели.

Между тем Министерство цифрового развития России совместно с операторами «Большой четверки» (МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2) договорились обеспечить бесплатную связь на время режима чрезвычайного положения в Казахстане, сообщила пресс-служба ведомства. Абоненты смогут звонить, получать входящие вызовы и СМС-сообщения в том числе при отрицательном балансе. Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года. Во избежание перегрузок сети максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента. Кроме того, все, кто был в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора.

Банки и телеком-операторы Казахстана также приступили к стабилизации ситуации с платежами и связью 10 января. ЦБ РК запустил основные платёжные системы для проведения тенговых платежей, а BeelineКазахстан и ForteMobile начислили абонентам по 200 смс и 300 минут связи. Казахтелеком заявил, что запустил а Алматы проводной интернет для мессенджеров ещё 8 янваля, а в столице возобнловил полный доступ к проводному интернету, но мониторинговые сервисы подтверждали обратное.

Более масштабное возвращение интернета в Казахстане произошло уже 11 января. Связь вернулась даже в Алматы, где первые отключения начались 5 января.

Стало известно, как сквозь тотальную блокировку пробивались отдельные сообщения, в основном — частного характера. Поскольку тысячи человек как внутри страны, так и за её пределами были лишены возможности обмениваться сообщениями, а многие люди пребывали в состоянии перманентной паники вследствие отсутствия хоть каких-то известий от проживающих в Казахстане родственников, местные волонтёры организовали сервис связи. Финансист Кунекей Нурлан создала Telegram-канал «Бауырмен байланыс», куда люди присылали заявки с просьбами узнать информацию о своих близких. Все звонки совершали волонтеры — люди в разных концах земли без специальной подготовки, которые просто «не могли сидеть сложа руки». За шесть дней они обработали больше 5000 заявок.

«Здесь это норма, когда тебя отключают [от связи] и закидывают в вакуум. Периодически отключения происходят, поэтому у каждого казахстанца есть VPN. Просто некоторые не всегда его обновляют, и он перестает работать», – отметила она в комментарии 66.ru.

Начались преследования тех, кто тем или иным образом выражал свою поддержку протестующим в интернете. Так, полицией Казахстана был задержан боец MMA Куат Хамитов, выложившего в своём Instagram пост соответствующего характера. Задержание, по словам матери бойца, проходило с участием ОМОНа в доме спортсмена, где его избили, связали и увезли в полицию.

Как потом рассказал сам Хамитов, до этого инцидента к нему обратился силовик, который предложил прийти в определённое время в КНБ (Комитет национальной безопасности Казахстана, местный аналог ФСБ), где с ним просто побеседуют. Когда тот зашёл домой пообедать, к ним ворвался спецназ, побил его вместе с отцом. Никаких документов, обосновывающих задержание, им не предъявили.

Оказалось, что сочувствие к протестующим казахстанцам небезопасно и для жителей Беларуси. Местная милиция задержала двоих человек, которые в социальных сетях «оскорбляли, клеветали и угрожали в адрес белорусских военнослужащих, которые работают в Казахстане в качестве миротворцев». На кадрах, опубликованных МВД, один из задержанных объясняет, что оставил «негативный отзыв» в сообществе «Мая краiна Беларусь», где призывал убивать белорусских военных. Второй мужчина сообщил, что написал комментарий в Instagram «Радио Свобода». В нем он отметил, что жители Казахстана способны на вооруженный протест в отличие от белорусов. Свой поступок задержанный объяснил тем, что хотел бы подобного развития событий в своей стране. Оба мужчины сказали, что сожалеют о содеянном, и обещали удалить комментарии.

В дни протеста в Казахстане находился российский миллиардер, совладельца компании «Технониколь» в Казахстане Игорь Рыбаков, и он до сих пор не может выбраться оттуда, а также попал в неприятную ситуацию — его приняли за боевика. «Я пытаюсь выбраться из Казахстана, но пока это не удается сделать. Я думаю, я выберусь из Алма-Аты в безопасное место и уже оттуда улечу самолетом. Все, что я вижу изнутри — это немного другое, нежели показывается в СМИ, то, что видят из России. Ситуация показывается очень однобоко, а я изнутри вижу много чего еще. Я собираю материалы и когда выберусь — сделаю большое видео», — приводит слова Рыбакова его пресс-служба. Предприниматель добавил, что попал в неприятную ситуацию при попытке пересечь границу через блокпост. «Вчера на блокпосте чуть не вляпался. Меня приняли за террориста. Неужели я так выгляжу? Есть видео, как я иду под дулами автоматов. Но пока скинуть его не могу — нет интернета. Хорошо, что все хорошо закончилось. Сегодня давали интернет на час — первый раз за три дня. Кто успел, тот что-то закачал, но обычно нет интернета», — рассказал он.

11 января в Алматы начал возвращаться интернет, но, по данным сервиса мониторинга блокировок GlobalCheck, работал он нестабильно.

12 января на заседании Правительства Министр информации и общественного развития (МИОР) Аскар Умаров рассказал, что в целях недопущения радикализации населения, ведомство усилит мониторинг Интернет-пространства на предмет выявления радикального религиозного контента:

«Проводится активная работа в информационном поле с упором на социальные сети по профилактике, контрпропаганде радикальной религиозной идеологии. В целях возврата последователей деструктивных и радикальных религиозных взглядов в русло традиционного ислама, МИОР совместно со специальными правоохранительными и местными исполнительными органами, проводит реабилитационную работу».

Также, в рамках реализации поручений Президента Токаева, предлагается усилить адресную информационно-разъяснительную работу «с наиболее уязвимыми категориями граждан», такими как молодежь, безработные, маргинальные, самозанятые граждане, верующие. «В целях недопущения радикализации населения через интернет, усилить мониторинг интернет-пространства на предмет выявления радикального религиозного контента, профилактику, также контропропаганду религиозного экстремизма в соцсетях, в особенности среди молодежи и уделить внимание адресной работе с казахстанскими подписчиками радикальных групп и сообществ в соцсетях. Продолжить дальнейшую реабилитационную работу с последователями деструктивных религиозных течений, в том числе, женщинами, возвращенными из зон террористической активности в рамках спецоперации Жусан», – заключил А. Умаров.

Как выяснил Forbes, власти Казахстана пытались точечно блокировать доступ к мессенджерам и сайтам, но в итоге им пришлось отключать всё «практически вручную». Сначала были задействованы DPI, как это используется в России в рамках осуществления «суверенизации Рунета». По сведениям издания, из этого ничего не вышло.



Тогда власти страны поручили операторам полностью заблокировать канал передачи трафика, говорит источник, близкий к одному из российских операторов связи. При этом источник в операторе Kcell утверждает, что организацией блокировок занимается Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана без участия самих операторов. При нормализации обстановки КНБ может точечно восстановить доступ в интернет, добавил источник.

На вопрос, почему в Казахстане не сработал российский вариант, технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров ответил:

«Имеющийся у казахов DPI используется не для „суверенизации“ интернета, не для фильтрации, а скорее для анализа и приоритезации трафика. А если нужно будет нормально блокировать или замедлять какие-то сервисы, то с наскока ничего не получится — ни за полчаса, ни за час или за полдня. Там нужно тренироваться месяцами, софт специальный писать под это. А в Казахстане этого не было. Поэтому они попробовали на том, что у них есть, что-то поделать, поковыряться там. Ожидаемо ничего не получилось. В итоге уже начали отрубать не по DPI, а просто звонить провайдерам, чтобы они отключали всё».

Представитель по вопросам СМИ в ОБСЕ Тереза Рибейро призвала власти Казахстана обеспечить безопасные условия работы журналистов и восстановить доступ в интернет в стране. По данным представительства ОБСЕ по свободе СМИ, на фоне последних событий в Казахстане поступали сообщения о кратковременных задержаниях медиаработников по всей стране и недопуске иностранных корреспондентов на территорию Казахстана. «СМИ существуют для информирования публики в свободной, честной и независимой манере. Это критически важная функция в любом обществе. Поэтому журналисты должны иметь возможность безопасно выполнять свою работу вне зависимости от обстоятельств», – говорится в распространенном заявлении Рибейро.

По сообщениям СМИ, ситуация в Казахстане перестаёт быть напряжённой. В каком-то смысле наличие интернета в этом случае является одним из показателей стабилизации.

Со временем власти страны могут сделать свои выводы относительно онлайн-свобод, и попытки установить ещё больший контроль мы видим из заявлений МИОР. Но масштаб планируемых правительством действий, скорее всего, можно будет увидеть, когда ситуация станет максимально стабильной и управляемой.

Безуслово, свои выводы из казахстанского кейса сделали и власти России, поэтому вполне возможно, что вскоре мы увидим новые законодательные инициативы, которые в очередной раз малоприятно удивят россиян. А может и шокируют.