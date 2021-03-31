В планах Госдумы — полное приручение Рунета

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн дал большое интервью ТАСС, в котором высказал своё мнение по поводу самых резонансных событий последних недель — от замедления Twitter до регистрации в соцсетях по паспорту. Депутат подтвердил большинство наиболее тревожных догадок экспертов и обычных пользователей, озвучив далекоидущие планы властей по ещё большей изоляции российского сегмента Сети, а также усилении давления на свободные интернет-площадки.

Доступ в соцсети по паспорту он назвал «преждевременной темой», хотя по его личному мнению, Россия в итоге к этому когда-нибудь придёт:

«Рано или поздно верификация произойдет. При этом здесь не должно быть обязаловки. Если человек не хочет верифицироваться, заставлять его насильно неправильно. Но мы придем к ситуации, когда неверифицированные пользователи просто не смогут быть полноценными участниками процесса, они не будут восприниматься другими».

Хинштейн видит будущее Рунета в верификации наибольшего количества пользователей, и в такой ситуации, считает он, «неверифицированные пользователи будут все сильнее терять свое влияние».

Александр Хинштейн: верификация пользователей в интернете - это вопрос времени https://t.co/ByEAB9WOC2

- Интернет по паспорту

- заблокируют ли Twitter

- клевета в сети

- правовой статус блогеров

Об этом - и не только - интервью ТАСС @Khinshtein — Infokomitet.gd (@infokomitet_gd) March 31, 2021

Глава инфокомитета также рассказал, что обсуждается запрет переводов россиян в отношении платформ, нарушающих российское законодательство, и введение «цифрового налога». Вдаваться в детали он не стал, лишь упомянув про положительный опыт сотрудничества компании Google в вопросе уплаты НДС и оплаты штрафов за допущенные им нарушения при фильтрации поисковой выдачи.

Многократное увеличение штрафов для зарубежных компаний Хинштейн не считает правильным, поскольку, по его словам, их тогда попросту откажутся платить.

Затронул он вопрос о технических санкциях в отношении зарубежных платформ. Сейчас у России есть возможности и замедлять, и блокировать любой ресурс на своей территории, «но не хотелось бы, чтобы эти механизмы потребовались». Хинштейн также уверен, что у Роскомнадзора есть механизмы сделать невозможным использование сервисов VPN.

Роскомнадзор может сделать невозможным использование VPN-сервисов - Хинштейн//ТАСС — Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) March 31, 2021

Он также заявил, что российский сегмент Интернета сможет действовать автономно в случае внешних угроз. По его словам, такую возможность дает реализация закона о «суверенизации интернета».



Депутат сравнил процедуру с тем, как если бы на даче отключили централизованное электроснабжение, а в доме есть собственный генератор. При этом закон о «суверенном Рунете» все еще не реализован в полной мере.

«Процесс по установке операторами связи оборудования для глубокой фильтрации трафика DPI идёт. Крупные участники рынка это оборудование уже установили», — добавил Хинштейн.

Twitter, считает депутат, попал под удар на основе того, что его блокировка не повлечет за собой каких-то негативных последствий для пользователей, поскольку ей пользуется меньше процента населения. Общество не приняло бы замедления YouTube – у них нет достойного конкурента. «Газпром-медиа» создает сейчас две площадки для размещения видеоконтента, отметил он.

Правовое регулирование блогеров и стримеров тоже обсуждается, но пока этот вопрос не проработан, говорит депутат:

«Прежде чем такие механизмы реализовывать, необходимо понять, насколько они выполнимы».

Затронут был законопроект авторства его коллеги по фракции и комитету Сергея Боярского — о блокировке сайтов с ложными обвинениями в совершении преступлений. «Это не про ограничение свободы слова, — уверяет депутат, — а про презумпцию невиновности. Сегодня в сети сложилась презумпция виновности, когда человек должен объяснять, что он никого не убил, не украл, не получил иностранного гражданства».

В Думе также разрабатывают проект закона об административных штрафах за умышленное использование нелегальных персональных данных, заявил Хинштейн: «Да, такая инициатива есть. Мы её прорабатываем. Но тут очень важен фактор заведомости, то есть осведомлённости лица о незаконном происхождении этих данных».



По словам парламентария, законопроект скорее всего не примут до конца весенней сессии, это — поправки в КоАП, а для них требуется отзыв кабмина. «Это процедура. У нас до конца сессии осталось три месяца», — пояснил Хинштейн.



Существующих мер ответственности за нарушение законодательства о персональных данных, по мнению главы думского комитета, недостаточно.



«Случаи утечек персональных данных происходят регулярно как в коммерческих компаниях, так и в госструктурах. Это одна сторона. Есть другая: граждане до конца зачастую не понимают, что такое персональные данные, и, подписывая любое соглашение — в банке оформляя кредитную карту, регистрируясь на новом ресурсе в Интернете — человек не думает, что соглашается в том числе с правом передачи его персональных данных третьим лицам», — отметил депутат.



Он заверил, что попытки операторов связи и кредитных организаций создать рынок персональных данных «будут сталкиваться с сопротивлением» парламентариев. «Рынок персональных данных, в нашем понимании, сегодня невозможен. Речь может идти только об обезличенных больших данных, необходимых для различных государственных и негосударственных структур», — подчеркнул Хинштейн.



Он обратил особое внимание на то, что это должны быть обезличенные данные, которые потом будет невозможно деанонимизировать техническими способами.

Судя по всему, власти достаточно серьёзно смотрят на проработку законов, которыми можно будет сильнее изолировать российский сегмент от общемирового интернета, а также ограничить использование неотечественных площадок. В данном вопросе идёт нешуточная кампания, продавливающая изоляционистское мнение в обществе:

Антон Красовский @krasovkin — о наглом поведении интернет-гигантов, которых иногда называют частными организациями, и о возможной блокировке их сервисов в России.



Полностью новый выпуск «Антонимов» тут: https://t.co/ZGcCh3S3LS pic.twitter.com/hKum6I3Ux2 — RT на русском (@RT_russian) March 31, 2021

В своей риторике и наметившимся тенденциям мнение пропагандистских каналов и власти по сути совпадают.