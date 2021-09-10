В России предложили завести в госорганах киберсиловиков

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил учредить в МВД, СК, Прокуратуре и Минцифры подразделения, специализирующиеся на интернет-праве. В частности, он заявил об острой необходимости завести в госорганах кибердознавателей, киберследователей, киберсудей, а также кибердружинников. По словам депутата, новые угрозы для общества опережают законодательство и правоприменительную практику.

«Учитывая то, что большая часть преступлений в этой сфере уходит в интернет, важно позаботиться, чтобы у уполномоченных лиц в этой среде были достаточно развитые механизмы реагирования. У нас, к сожалению, в этой сфере оперативность недостаточно высокая. В этой сфере как раз важно позаботиться и нам, и правоприменителям, чтобы законодательство совершенствовалось», — пояснил он.

Предложение по созданию в ведомствах особых подразделений, следящих за кибербезопасностью в Сети — это очередной пиар-ход, считает руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк. «Это всё надуманная проблема, можно создать войска по борьбе с электричеством. Это просто Интернет, это просто инструмент, как молоток, и бороться со средствами связи глупо», — говорит он.

При этом эксперт положительно оценивает инициативу по повышению компетентности прокуроров и судей для рассмотрения дел, связанных с преступлениями в Сети:

«Вся наша правоохранительная система слабо компетентна в интернет-делах, поэтому выносит неоправданно суровые решения как в отношении пользователей, так и по блокировкам сайтов».

По словам Козлюка, необходимо, чтобы судебные органы более адекватно оценивали степень преступления, а «не выносили на потоке однотипные приговоры».

В мае стало известно, что Минобороны сформирует к декабрю текущего года управление по работе с искусственным интеллектом (ИИ) с собственным бюджетом. Управление будет обладать собственным бюджетом, независимым от основного ведомственного. Его функции и задачи будут похожи на те, которые уже выполняет другой департамент Минобороны — перспективных межвидовых исследований.