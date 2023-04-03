НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Нужна юр.помощь?
Новости
3 April 2023

Минцифры предлагает разрешить крупным компаниям бороться с беспилотниками

Эту идею уже поддержал глава думского инфокомитета Александр Хинштейн, который является одним из авторов законопроекта, наделяющим таким правом все силовые структуры.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Brett Sayles / SCREEN POST / Pexels

Минцифры обсуждает возможность законодательно наделить крупные компании правом использовать радиоэлектронные средства для защиты своих объектов от беспилотников.

Мотивируется это тем, что в последнее время большое количество БПЛА атакуют объекты инфраструктуры, либо были замечены рядом с ними. Например, в конце февраля дрон упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, а в марте предположительно украинский беспилотник атаковал территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» в Брянской области.

Идею Минцифры уже одобрил депутат-единоросс и глава инфокомитета Госдумы Александр Хинштейн:

«Поддерживаю инициативу Минцифры — наделить крупные компании правом защищать от беспилотников объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Уже обсуждали с министром Максутом Шадаевым эту проблему. Сошлись во мнении, что ее можно решить путем поправок к 2-му чтению к нашему законопроекту о борьбе с беспилотниками во всех сферах».

Парламентарий имеет в виду недавно внесённый в Госдуму законопроект №323987-8, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в любой среде — в воздухе, на воде, под водой, на земле и под землёй.

Минцифры беспилотники Александр Хинштейн критическая информационная инфраструктура дроны БПЛА промышленность предприятия

Похожие статьи

Российским школьникам будут поэтапно ограничивать доступ к зарубежным видеосервисам
Силовики получат право пресекать работу любых беспилотников в зоне своей ответственности
Власти внедрят российскую платформу eSIM «на случай западных блокировок»
Над маркетплейсами ужесточают антимонопольный контроль
«Ъ»: Роскомнадзор предлагает использовать ТСПУ для блокировки средств анонимизации
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности