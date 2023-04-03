Минцифры предлагает разрешить крупным компаниям бороться с беспилотниками

Минцифры обсуждает возможность законодательно наделить крупные компании правом использовать радиоэлектронные средства для защиты своих объектов от беспилотников.



Мотивируется это тем, что в последнее время большое количество БПЛА атакуют объекты инфраструктуры, либо были замечены рядом с ними. Например, в конце февраля дрон упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, а в марте предположительно украинский беспилотник атаковал территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» в Брянской области.



Идею Минцифры уже одобрил депутат-единоросс и глава инфокомитета Госдумы Александр Хинштейн:

«Поддерживаю инициативу Минцифры — наделить крупные компании правом защищать от беспилотников объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ).



Уже обсуждали с министром Максутом Шадаевым эту проблему. Сошлись во мнении, что ее можно решить путем поправок к 2-му чтению к нашему законопроекту о борьбе с беспилотниками во всех сферах».

Парламентарий имеет в виду недавно внесённый в Госдуму законопроект №323987-8, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в любой среде — в воздухе, на воде, под водой, на земле и под землёй.