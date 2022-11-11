«Роскомсвобода» подвергла критике законопроект о Единой биометрической системе

В октябре текущего года депутат Антон Горелкин внёс в Госдуму законопроект №211535-8 «О государственной информационной системе „Единая информационная система персональных данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица“» (о ГИС ЕБС).

Данная инициатива состоит в том, чтоб установить правовые основы обработки биометрии для проведения идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы, а также иных, в том числе государственных, информсистем. Закопопроект предлагает разрешить собирать и хранить биометрию только ГИС ЕБС. Остальные организации смогут её использовать, если получат аккредитацию. Он также предусматривает возможность создания в составе ЕБС региональных сегментов.

Эксперты «Роскомсвободы» проанализировали предлагаемые депутатом Горелкиным поправки и пришли к выводу, что указанный законопроект, как и сама система ЕБС, приведёт к дальнейшему навязыванию гражданам и резидентам Российской Федерации вынужденного предоставления своих биометрических персональных данных.

Также документ не избежал проблем в части общего баланса соблюдения прав и законных интересов. Отдельные положения законопроекта дают возможность обработки биометрических ПДн региональным сегментам ЕБС, что противоречит декларируемому обоснованию централизованной обработке биометрических персональных данных, которая якобы обеспечивает более высокий уровень защиты. При этом законопроект предусматривает, что согласие субъекта на передачу ПДн в региональный сегмент не потребуется.

В связи с вышесказанным, наша организация не может поддержать данный законопроект.

Соответствующий отзыв направлен в Госдуму. Один из его авторов, юрист Никита Истомин, пообщался с нами и ответил на несколько уточняющих вопросов по документу:



РКС: В чём опасность передачи биометрических данных региональным сегментам?

НИ: Пока передача биометрических персональных данных из ЕБС в региональный сегмент запрещена. Хотя законопроектом предусмотрен отдельный случай обработки биометрических персональных данных напрямую от пользователя.



РКС: А разве централизованный сбор всей биометрии в одном месте не грозит риском полномасштабной утечки, когда злоумышленники получат сразу всё?

НИ: Грозит. Об этом мы уже неоднократно говорили, когда была принята ст. 14.1 ФЗ-149, на замену которой предлагается новый законопроект.



РКС: То есть в новом законопроекте есть положительная сторона?

НИ: В этой части без изменений. ЕБС остаётся центральным и единственным местом хранения биометрии, так что — нет.



РКС: Не нарушает ли права пользователей передача биометрии без их согласия региональным сегментам?

НИ: По хорошему и в общей сложности — да, но правовым основанием здесь является закон, предлагаемый к принятию.

Полностью с текстом отзыва можно ознакомиться здесь.