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18 March 2022

Единороссы защитят все госорганы за рубежом законом о 15-летних сроках за «фейки»

По словам депутата Хинштейна, защита понадобится сотрудникам посольств, торгпредств, дипломатических и других учреждений, «неважно — носят они погоны или нет», но все они «должны быть надежно защищены от любых провокаций, лжи и „чернухи“».

Представители «Единой России» подготовили законопроекты, которые расширяют законы о дискредитации российской армии и распространении фейков о её работе. Парламентарии захотели распространить его действие на все государственные органы, которые за рубежом защищают интересы России и её граждан.

О работе над документами сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн:

«Все, кто защищают интересы России за ее пределами — неважно носят они погоны или нет — должны быть надежно защищены от любых провокаций, лжи и „чернухи“. Скажем, наши посольства, торгпредства и дипучреждения. Или — представительства Россотрудничества».

Новый законопроект может быть рассмотрен Думой уже на следующей неделе, отметил он.

 

Поправки, дополнившие Уголовный кодекс РФ статьёй 207.3, были приняты в ускоренном режиме в начале марта текущего года, в самый разгар так называемой «специальной операции» российской армии на территории Украины. Статья подразумевает наказание за распространение «заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ» и за «дискредитацию использования российских войск». Санкции в отношении тех, кто нарушит новый закон, достаточно суровые — от крупных штрафов до 15 лет колонии.

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