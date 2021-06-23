Нужна юр.помощь?
Новости
June 23, 2021, 1:50 p.m.

Минкультуры рекомендовало ввести QR-коды в московских кино и театрах

Кроме этого, Минздрав Московской области объявил о возможном введении с 1 июля таких кодов в общественном транспорте, если ситуация с коронавирусом не улучшится.

Министерство культуры ввело дополнительные ограничения для федеральных учреждений культуры и кинотеатров, работающих в Москве, сообщает РБК со ссылкой на министерство. Учитывая требования указа мэра Москвы Сергея Собянина, допускается одновременное присутствие не более 50% посетителей от общей вместимости, но не более 500 человек.

Помимо этого федеральным учреждения культуры в столице рекомендовали с 28 июня применять систему QR-кодов. «Для федеральных театров, а также кинотеатров, обеспечивших наличие пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения на мероприятия посетителей, не имеющих QR-кода, снимается ограничение на присутствие на мероприятии не более 500 человек, но сохраняется требование по заполняемости зала не более 50%», — говорится в сообщении.

В Москве с 22 июня в Москве действуют ограничения, позволяющие максимально допускать до 500 человек на концерты, развлекательные и спортивные мероприятия. Ранее мэр Москвы Серей Собянин заявил, что с 28 июня все рестораны и кафе Москвы перейдут на систему «бесковидных» — в них могут попасть только те, у кого есть QR-код о вакцинации, наличии антител или отрицательный тест на коронавирус, взятый не менее чем за три дня до посещения.

 

Кроме этого Минздрав Московской области объявил о возможном введении запрета с 1 июля пользования общественным транспортом людям без QR-кодов, если ситуация с коронавирусом не улучшится.

Москва коронавирус карантин QR-код чекины Подмосковье Минкульт кино театры транспорт

Поделитесь материалом

Похожие статьи

QR-коды могут ввести в ресторанах и непродовольственных магазинах столицы
Попасть в московские кафе и рестораны можно будет только по QR-коду
QR-коды могут ввести для всех московских кафе и ресторанов
Москвичам для выхода из дома понадобится QR-код
Москва всё же переходит на пропускной режим
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности