Минкультуры рекомендовало ввести QR-коды в московских кино и театрах

Министерство культуры ввело дополнительные ограничения для федеральных учреждений культуры и кинотеатров, работающих в Москве, сообщает РБК со ссылкой на министерство. Учитывая требования указа мэра Москвы Сергея Собянина, допускается одновременное присутствие не более 50% посетителей от общей вместимости, но не более 500 человек.

Минкультуры рекомендовало пускать в федеральные театры и кинотеатры в Москве посетителей по QR-кодам, тогда на мероприятие сможет быть допущено более 500 человекhttps://t.co/JgYl7bvYbQ — МБХ медиа (@MBKhMedia) June 23, 2021

Помимо этого федеральным учреждения культуры в столице рекомендовали с 28 июня применять систему QR-кодов. «Для федеральных театров, а также кинотеатров, обеспечивших наличие пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения на мероприятия посетителей, не имеющих QR-кода, снимается ограничение на присутствие на мероприятии не более 500 человек, но сохраняется требование по заполняемости зала не более 50%», — говорится в сообщении.



В Москве с 22 июня в Москве действуют ограничения, позволяющие максимально допускать до 500 человек на концерты, развлекательные и спортивные мероприятия. Ранее мэр Москвы Серей Собянин заявил, что с 28 июня все рестораны и кафе Москвы перейдут на систему «бесковидных» — в них могут попасть только те, у кого есть QR-код о вакцинации, наличии антител или отрицательный тест на коронавирус, взятый не менее чем за три дня до посещения.

Кроме этого Минздрав Московской области объявил о возможном введении запрета с 1 июля пользования общественным транспортом людям без QR-кодов, если ситуация с коронавирусом не улучшится.