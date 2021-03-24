Законопроект о «рекламном надзирателе» прошёл I чтение

Законопроект №1109512-7 о квоте на социальную рекламу в интернете принят в первом чтении. Изменения предлагается внести в закон «О рекламе», согласно которому социальная реклама должна составлять до 5% площадей или времени. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем инфокомитета ГД Александром Хинштейном. Вместе с ним над законопроектом работал также его бессменный соавтор Сергей Боярский.
По словам Хинштейна, на первом этапе законопроект затронет сервисы с крупнейшими рекламными системами: «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google, Facebook.
Проект закона предполагает создание системы мониторинга и единого оператора размещения, который будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок, распространяющих рекламу, и в рамках пятипроцентной доли размещать социальный контент. Вторая задача оператора и системы мониторинга - надзор за соблюдением закона рекламными площадками.
Право назначать НКО-оператора рекламного пространства может получить Минцифры.
«Согласно действующей части 3 статьи 10 Федерального закона «О рекламе», — рассказывает Хинштейн, — заключение договора на распространение социальной рекламы осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с установлением обязанности рекламораспространителя выделять 5% годового объёма распространяемой им рекламы под социальную рекламу. За период действия данной нормы стало очевидным, что существующее регулирование перестаёт отвечать современным реалиям в условиях активного роста численности аудитории интернета. В этой связи как никогда более актуальным стал вопрос совершенствования законодательного регулирования распространения социальной рекламы. Представленным законопроектом предлагается комплексное регулирование данной сферы».
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ
Главное за неделю в области права.