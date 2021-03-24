Законопроект о «рекламном надзирателе» прошёл I чтение

Законопроект №1109512-7 о квоте на социальную рекламу в интернете принят в первом чтении. Изменения предлагается внести в закон «О рекламе», согласно которому социальная реклама должна составлять до 5% площадей или времени. Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем инфокомитета ГД Александром Хинштейном. Вместе с ним над законопроектом работал также его бессменный соавтор Сергей Боярский.

По словам Хинштейна, на первом этапе законопроект затронет сервисы с крупнейшими рекламными системами: «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google, Facebook.

Проект закона предполагает создание системы мониторинга и единого оператора размещения, который будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок, распространяющих рекламу, и в рамках пятипроцентной доли размещать социальный контент. Вторая задача оператора и системы мониторинга - надзор за соблюдением закона рекламными площадками.

Право назначать НКО-оператора рекламного пространства может получить Минцифры.

«Согласно действующей части 3 статьи 10 Федерального закона «О рекламе», — рассказывает Хинштейн, — заключение договора на распространение социальной рекламы осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с установлением обязанности рекламораспространителя выделять 5% годового объёма распространяемой им рекламы под социальную рекламу. За период действия данной нормы стало очевидным, что существующее регулирование перестаёт отвечать современным реалиям в условиях активного роста численности аудитории интернета. В этой связи как никогда более актуальным стал вопрос совершенствования законодательного регулирования распространения социальной рекламы. Представленным законопроектом предлагается комплексное регулирование данной сферы».