Кого преследовали в феврале за слова в интернете: политики и активисты

Февраль 2023 года вновь показал, насколько сложно активистам и оппозиционным политикам реализовывать своё право на свободу слова в современных российских реалиях.

Власти за последний год достатчоно жёстко наказывали россиян за публичные высказывания, которые идут вразрез с политикой государства, и если ранее было заметное преобладание административных дел над уголовными, то в феврале текущего года наметилась тенденция по привлечению к ответственности за повторные «фейки» и «дискредитацию» вооруженных сил Российской Федерации, часто уже с применением УК.

В этой статье мы расскажем о политиках и активистах, в двух следующих — о людях творческих профессий (в том числе о блогерах и других публичных личностях) и обычных гражданах, которые зачастую не попадают в поле зрения СМИ и их истории впоследствии «тонут» в потоке подобных новостей.

Преследования по административным делам:

Депутата госсовета Коми Виктора Воробьева оштрафовали на 100 тысяч рублей за видео во «ВКонтакте». Поводом для этого послужил ролик, который депутат выложил ещё в феврале прошлого года, в котором он выступил с осуждением «спецоперации» на территории Украины. Из постановления суда следует, что протокол был составлен еще в марте 2022 года.

«И пока пропагандисты бряцают оружием с телеэкранов, а дети путинской элиты попрятались по лондонским квартирам, на <запрещённое властями слово>, стыдливо называемой «спецоперацией», льётся кровь простых русских и украинских граждан», — рассказывает депутат на видео.

Суд признал заявления Воробьева «распространением заведомо недостоверной общественно значимой информации», назначив штраф в 100 тыс рублей. Депутат заявил о готовности обжаловать это решение.

«14 февраля я только один могу дать комментарий. Make love not war», - заявил Воробьев.

В апреле Виктор Воробьев стал первым региональным депутатом в России со статусом «иноагента». Сам депутат посчитал такое решение незаконным и необоснованным, подав иск к Министерству юстиции. Позднее стало известно, что Воробьева внесли в реестр «иностранных агентов» из-за взыскания средств на покупку железнодорожного билета в Великобритании.

Активиста и члена Астраханского отделения ПАРНАСа Ярослава Савина арестовали на пять суток и оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье «о дискредитации российской армии».

Поводом стал эмодзи украинского флага в названии Telegram-канала активиста. Причём флаг Украины не признан в России экстремистским символом.

Накануне домой к Савину пришли сотрудники центра «Э» вместе с полицейскими. Чтобы выманить активиста из собственной квартиры, силовики отключили свет в квартире Савиных и заблокировали дверь после того, как жена вышла на лестничную площадку, чтобы узнать, что произошло.

По версии обвинения, во время задержания Савин якобы совершил действия, которые квалифицировали как мелкое хулиганство. По этому поводу на него в тот же день составили второй протокол, и, вдобавок к штрафу, назначили пять суток административного ареста.

Позднее жена активиста сообщила о том, что Савин объявил голодовку в спецприемнике.

В Чебоксарах Семена Кочкина, который является бывшим координатором штаба Алексея Навального, в третий раз оштрафовали по статье о «дискредитации» российской армии.

Сумма штрафа составила 40 тысяч рублей. Поводом стало видео про бунт мобилизованных жителей региона.

«Сегодня, получается, я должен российскому государству за его эффективную работу с дискредитацией армии 120 тысяч рублей. Сумма большая и платить я ее, конечно, не буду. Искренне не понимаю старательности силовиков — неужели они думают, что если они соберут на меня очень много бумажек, я вдруг стану за сумасшедшего Путина и начну Zиговать?», — написал Кочкин в своем тг-канале.

Первый протокол был оформлен за посты в личном канале оппозиционера и комментарии в тг-канале «Сердитая Чувашия» (к слову, сайт активиста заблокирован «неизвестным госорганом», который «внезапно» заменил Генпрокуратуру в ноябре прошлого года). Второе административное дело — за видео, где Кочкин критически отзывался о частичной мобилизации.

Активистка из Обнинска Ирина Лопанова уехала из России после штрафа за анти<спецоперационные> публикации в соцсетях. Суд оштрафовал активистку на 30 тыс. рублей еще в ноябре прошлого года по делу о «дискредитации» российских военных.

Девушка публиковала сообщения движения «Весна» (признано экстремистским) и «Феминистского антивоенного сопротивления». В конце февраля тг-канал «Осторожно новости» сообщил о том, что против Ирины Лопановой возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ о «дискредитации» армии. Однако сама Лопанова утверждает, что ей неизвестно об уголовном преследовании.

Бывший полицейский из Курска Руслан Агибалов уехал из страны из-за давления со стороны силовиков. В начале февраля сотрудники полиции составили на него административный протокол о «дискредитации» вооруженных сил РФ и отвезли в суд, однако позже заседание отложили. Поводом для возбуждения дела послужило видео на своём ютюб-канале, где бывший майор критикует действие российских властей.

После ареста Агибалов выложил ролик с синяком, поблагодарив при этом командира «за жизнь», которая после задержания стала ему гораздо ценнее. О подробностях случившегося во время задержания он не сообщил.

Полицейского уволили со службы в начале 2021 года из-за ролика в поддержку Алексея Навального. Сейчас Руслан Агибалов находится в Турции.

Суд в Екатеринбурге оштрафовал создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке по статье о «дискредитации» армии. Сумма штрафа составила 400 тысяч рублей — 100 тысяч рублей самому Шминке, а его компании — 300 тысяч рублей.

Донос на Шминке написал депутат-единоросс Андрей Альшевских, заметив пацифистские материалы на сайте.

Сайт «Уралнаш» рассказывал о истории, культуре и о мероприятиях города. Сайт долго не обновлялся, но весной минувшего года Шмитке опубликовал на нём обращение, в котором осудил военные действия в Украине и заявил, что перезапускает портал.

Шмитке вместе с семьей эмигрировал в США ещё весной 2022 года.

Преследования по уголовным делам:

Вот уже несколько месяцев идет процесс над делом о «дискредитации» армии и оправдании терроризма над студенткой из Архангельска Олесей Кривцовой. В начале февраля начался суд по продлению домашнего ареста активистке.

Ещё в конце года девушке избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Но уже в январе девушка была задержана на улице из-за якобы купленных билетов «в сторону границы России». Сама Кривцова и её близкие отрицают покупку билетов на её имя.

Сейчас студентка находится под домашним арестом. Ей запрещено выходить на улицу, пользоваться интернетом, также активистке нужно получить специальное разрешение, чтобы позвонить своей больной бабушке.

В начале марта пройдёт очередное заседание суда, где студентка попробует обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ольга Белова, которая в прошлом была руководителем Омского отделения профсоюза медицинских работников «Альянс врачей», вынужденно уехала из России из-за уголовного преследования. Экс-главу обвинили в распространении «фейков» про российскую армию из-за публикаций в соцсетях. Ранее Белову дважды оштрафовали на 25 и 30 тыс. рублей за «дискредитацию» вооруженных сил России.

Весной прошлого года после анти<спецоперационного> пикета женщину уволили из омского кардиологического диспансера.

Правозащитнику Грегори Маркусу Северину Винтеру из Череповца, обвиняемому в распространении «фейков» о армии РФ, продлили арест до 1 августа. Адвокат Винтера сообщил, что суд отказался смягчать меру пресечения, но ему разрешили пользоваться электронной почтой для выполнения рабочих задач.

Поводом для обвинения в распространении «заведомо ложной информации» стал комментарий о погибших жителях Бучи, а также нескольких репостов об обстреле мариупольского драмтеатра.

Дело против правозащитника возбудили в сентябре, отправив мужчину в СИЗО. В следующем месяце его перевели под домашний арест. Прокуратура обжаловала решение, но суд отказался менять повторно меру пресечения. Под конец 2022 года прокуратура предъявила окончательное обвинение по делу, передав его в Череповецкий городской суд.

По сообщениям Винтера в СИЗО он неоднократно подвергался унижениям и физическому насилию от силовиков. Для правозащитника это не первое уголовное преследование. Ещё в 2020 году к мужчине пришли с обыском по уголовному делу о распространении фейков про коронавирус. По версии обвинения, Грегори Винтер опубликовал пост во «ВКонтакте» о том, что у некоторых заключенных, этапируемых из череповецкого СИЗО в Петербург, были «явные признаки коронавируса. В 2018 году Винтеру назначили 280 часов обязательных работ за оскорбление бывшего мэра Череповца Авдеевой и главы города Гусевой (ст. 319 УК). Поводом стал пост на его личной закрытой странице в социальной сети, где он рассказывал о вырубке Пуловского леса, упоминая при этом чиновниц.

В середине февраля стало известно, что депутату из Котласа в Архангельской области Анатолию Арсееву грозит до пяти лет колонии за публикации в соцсетях.

Ещё в начале февраля против депутата возбудили уголовное дело за повторную «дискредитацию» армии РФ (ст. 280.3 УК РФ). Поводом стали публикации против анти<спецоперационных> действий на территории Украины во «ВКонтакте».

По словам Анатолия Арсеева, он узнал о возбуждении дела только во время обыска, который прошел у него дома в начале февраля. В постановлении об обыске говорилось, что следователи известили его о возбуждении дела ещё 31 января. Однако уведомление о возбуждении дела пришло только через пять дней после того, как к депутату нагрянули домой силовики.

«3 февраля в 9 утра я пришел домой. Дома никого не было, но у дверей стояли несколько представителей Следственного комитета, ФСБ, один адвокат Котласской городской коллегии адвокатов, которого они привели, и какие-то мужчины лет 20, сказали, что понятые», – рассказывает Арсеев об обыске.

На своей странице во «ВКонтакте» депутат разместил пост, в котором привел аргументы сторонников «специальной военной операции» в ответ на заповедь «Не убий».

Анатолий Арсеев четыре раза избирался в собрание депутатов города Котлас от партии «Единая Россия». В 2018 году он последний раз занял кресло депутата, однако уже через год заявил о выходе из партии. После 24 февраля прошлого года, Арсеев начал активно публиковать в соцсетях пацифистские посты. И уже с первых публикаций на депутата стали приходить доносы (около 40). В марте на комиссии по этике депутаты обвинили Арсеева в непристойном поведении.

В перый раз депутата оштрафовали в мае минувшего года по делу о «дискредитации вооружённых сил РФ. А уже осенью по решению Генпрокуратура профиль Анатолия Арсеева во «ВКонтакте» был заблокирован.

В Москве арестовали активиста Максима Лыпканя за интервью, которое он дал «Радио Свобода».

Также московский активист сообщил об обыске в своём жилище, и в квартире, в которой проживает его отец. У активиста силовики выломали дверь и забрали некоторые книги.

По сообщениям Лыпканя, против него возбудили уголовное дело по ст. 207.3 за «фейки» о вооруженных силах РФ. Адвокат активиста сообщил, что причиной возбуждения уголовного дела стало интервью, которое Максим Лыпкань дал «Радио Свобода».

Ранее Пресненский районный суд Москвы отказал Лыпканю о проведении митинга «Год ада» в годовщину «СВО». Власти Москвы не согласовали его, сославшись на антикоронавирусные ограничения. В то же время концерт, на котором выступал президент России Владимир Путин 22 февраля, собрал около 200 тыс. человек.

Против главы СIT Руслана Левиева возбудили ещё одно уголовное дело. Поводом для этого стал стрим на канале «Популярная политика», где Левиев «распространил заведомо ложную информацию» об обстрелах детской больницы в Мариуполе и гражданской инфраструктуры.

«Согласно официальной информации Минобороны РФ, применения каких-либо средств вооружения в отношении мариупольской больницы №3 не допускалось. Гражданское население и гражданская инфраструктура не являлись и не являются объектом действий для ВС РФ», — отмечается в постановлении.

Первое уголовное дело о «фейках» против Левиева возбудили ещё весной ушедшего года. Тогда Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал активиста.

«На работу CIT в целом это никак не повлияет, и я уже Россию покинул давно. Наша команда находится в офисе в Тбилиси, Грузии, московский офис мы закрыли», — сообщил Левиев.

CIT с 2014 года ведёт расследования военных конфликтов по открытым источникам. С 24 февраля прошлого года, Левиев и Майкл Наки рассказывают о конфликте в Украине.

Защитнице Куштау Раисе Болдовой запросили девять месяцев исправительных работ. Уголовное дело против Болдовой возбудили ещё весной прошлого года за анти<спецоперационные> публикации на её странице во «ВКонтакте». В апреле в квартире экоактивистки в Стерлитамаке прошёл обыск, в ходе которого у Болдовой изъяли ноутбук и мобильный телефон.

В конце 2022 года 61-летней женщине назначили психолого—психиатрическую экспертизу потому что она назвала уголовное дело насилием над ней. В феврале 2023 года судебно-психиатрическая экспертиза признала экоактивистку вменяемой.

Ранее Болдова в 2019 году была среди участниц первых массовых флешмобов в защиту шихана Куштау. Летом 2021 года вместе с другими экоактивистами занималась тушением лесных пожаров в в Хайбуллинском районе.

На активиста и бывшего военного Андрея Приказчикова из Оренбурга возбудили уголовное дело за «фейки» об армии РФ. Поводом для преследования стали публикации во «ВКонтакте», где 59-летний Андрей Приказчиков критиковал боевые действия в Украине. Следственный комитет усмотрел в постах мужчины сразу две статьи — о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК) и «фейки» о российских военных в результате политической вражды (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).

Летом прошлого года суд оштрафовал активиста на 30 тыс. рублей по статье о дискредитации армии.

Андрей Приказчиков — майор запаса и руководитель партии «Держава», которая выступает за «русский социализм». На протяжении пяти лет он участвовал гражданской войне в Таджикистане. В своём родном городе бывший военный создал народный музей защитников Отечества.







Уже в седьмой раз был перенесён суд по делу подполковника милиции в отставке Виктора Лаврентьева из Томска. Причина — неявка свидетелей.

В марте прошлого года следственный комитет в Томской области возбудил против Лаврентьева дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ.

Прокурор сообщил, что с 10 марта по 12 марта на своей личной странице в социальной сети Facebook Виктор, «негативно относясь» к боевым действиям на Украине, опубликовал несколько записей.

По мнению стороны обвинения, он опубликовал ложную информацию «с целью воздействия на сознание и волю людей, формирования у них негативного отношения к использованию Вооруженных сил (ВС) РФ в проведении спецоперации на Украине, а также к представителям ВС».

«На каком основании обвинение приписывает мне цель — воздействие на сознание и волю людей, на формирование у них негативного отношения к использованию Вооруженных сил? Моя цель была простой, как у нормального человека: поделиться тем кошмаром, который сидел в моей голове с моими друзьями в Facebook, с тем кругом общения, с которым я общался», — сказал Виктор Лаврентьев, отметив, что вину он не признает.

В ноябре в качестве свидетеля обвинения допросили журналиста Виктора Фефелова, который кроме всего прочего пожаловался, что попытался позвонить подполковнику в отставке, а тот «послал его вслед за русским кораблём».

По словам друзей Лаврентьева, заседания постоянно откладывались, и исходя из информации на сайте суда, ближайшее намечено на 3 марта текущего года.

Суд по той же самой статье ещё одной жительницы Томска, Марины Новиковой, откладывался уже более полутора десятка раз. Её также обвиняют в распространении ложной информации об армии, которую она публиковала в оппозиционных каналах Telegram и на YouTube.

Заседания ранее откладывались по разным причинам, в том числе – из-за болезни подсудимой.

Против видеоблогера из Геленджика Вадима Харченко возбудили уголовное дело за повторную «дискредитацию» российских вооружённых сил. Суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста с ограничением на использования средств телекоммуникаций.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал видеоролик, где оппозиционный блогер критиковал действия российских военных.

Весной на Харченко составили административный протокол по статье ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (о «дискредитации» армии РФ), и оштрафовали на 30 тысяч рублей за видео на личном канале блогера.

В начале года Минюст внес Харченко в реестр «иноагентов». А в 2019 году ролик о казаках был признан экстремистским материалом.

Также за повторную «дискредитацию» вооруженных сил РФ уголовное дело возбудили против активиста из Липецкой области Станислава Корвякова.

По версии следствия Корвяков на своей платформе «Яндекс.Дзен» публиковал материалы «дискредитирующие» российскую армию и критиковал символику «специальной военной операции».

Летом минувшего года активиста оштрафовали на 30 тыс. рублей по административному протоколу о «дискредитации» вооруженных сил РФ из-за его жалоб в Липецкую администрацию, РЖД и управление здравоохранения. Корвяков требовал убрать символику «СВО» с административных зданий, машин скорой помощи и тепловозов.

Политолога Евгения Бестужева из Санкт-Петербурга обвинили в «фейках» о российской армии за 23 анти<спецоперационных> поста на личной странице во «Вконтакте».

«Удивительно, почему я до сих пор жив на территории этого государства. Или я что-то не дорабатываю. Не попадаю в первый эшелон его врагов. Вот эта ситуация действительно возмутительна», – говорится в одной из публикаций политолога.

В настоящее время Евгений Бестужев находится в СИЗО. Не смотря на хроническую гипертонию третьей стадии, в переводе под домашний арест оппозиционеру отказали.

Бестужев более 30 лет занимается развитием гражданского общества в нашей стране. Ещё в 90-е он состоял в партии «Демократическая Россия», а позже перешёл в движение «Солидарность». С 24 февраля политик активно критикует и выступает против военных действий на территории Украины.

ОВД-Инфо опубликовало сбор для Бестужева на оплату работы адвоката.

Суд Ленинградской области отправил предпринимателя Дмитрия Скурихина в СИЗО на 25 суток. Поводом послужили пацифистские лозунги на фасаде его магазина и протестная акция 24 февраля 2023 года. Обвинение вменяет предпринимателю статью о повторной «дискредитации» российской армии.

Ранее Сивухин устроил пикет около своего магазина в поселке Русско-Высоцкое. На стенах магазина активист разместил соответствующие лозунги и названия украинских городов. Активист встал напротив магазина на колени, держа в руках плакат с надписью: «Прости, Украина». Позже родные заметили слежку за Сивухиным.

В прошлом году бизнесмена обвинили по уголовному делу о «дискредитации» вооруженных сил РФ из-за публикации в соцсетях. Ему запретили пользоваться телефоном, а также участвовать в митингах.

Владимира Кара-Мурзу отправили в карцер. По словам его адвоката его поместили туда на четыре дня из-за того, что оппозиционер «после подъема лежал на шконке».

Политик с апреля прошлого года находится в СИЗО за распространение «фейков» о российской армии. В дальнейшем он стал фигурантом уголовного дела о «нежелательной» организации, а осенью его обвинили в госизмене.

Изолятор, в котором находится политик, возглавляет бывший начальник СИЗО «Бутырка», где в 2009 году тяжело заболел, а позже скончался юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Кара-Мурза в последнее время жалуется на здоровье.

Оппозиционного политика Андрея Пивоварова этапировали в исправительную колонию №7 в городе Сегежа в Карелии. По приезду в колонию его сразу отправили в помещение камерного типа (ПКТ) до 30 апреля.

Близкие политика болльше месяца не могли узнать его местонахождение. Мать Пивоварова дозвонилась до медицинской части ИК-7 в Сегеже, где ей сказали, что он находится в их колонии с 24 февраля.

Пока не сообщается, по каким именно причинам оппозиционера отправили ПКТ.

Андрей Пивоваров – бывший глава движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского (объявлена нежелательной организацией). Весной 2021 года политика сняли с рейса Санкт-Петербург – Варшава, к тому же силовикам пришлось останавливать самолёт прямо на взлетно–посадочной полосе. Летом прошлого года Пивоваров был приговорён к четырем годам колонии общего режима по статье об осуществлении деятельности «нежелательной» организации.

«Это чисто месть за активность и месть против гражданского общества», – заявил Андрей Пивоваров на суде.

В 2021 году правозащитный центр «Мемориал» объявил Андрея Пивоварова политическим заключённым, потребовав его немедленного освобождения.









Кого объявили в розыск:

Основательницу фонда «Свободная Бурятия» Александру Гармажапову в феврале МВД объявило в федеральный розыск. Причем по какой именно статье разыскивают активистку, не уточняется. Сама Гармажапова считает, что уголовное дело на неё могли завести по статье о «фейках» (статьи 207.3 УК) — об этом сообщил провластный телеграм-канал.

Правозащитный фонд «Свободная Бурятия» основан в марте минувшего года, после начала «спецоперации» на территории Украины. Изначально была создана группа активистов, выступающих против действий руководства РФ. Но позднее активисты сформировали фонд для помощи в расторжении контрактов военнослужащих, которых отправлялю в зону боевых действий. В июле Александра Гармажапова сообщила, что в за помощью обратились уже около 500 человек, а 150 военнослужащих уже вернулись в Россию.

В том же месяце Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Свободной Бурятии», затем Минюст внёс журналистку в реестр иностранных агентов.

Александра Гармажапова работала корреспондентом петербургской «Новой газеты», сотрудничала The New Times и «Эхом Москвы в Санкт-Петербурге». В 2016 году она покинула Россию.

Независимого депутата из Новосибирска Сергея Бойко МВД объявило в федеральный розыск. По какой именно статье разыскивается депутат, также не уточняется, как не сообщалось и о возбуждении уголовного дела в отношении Бойко.

«Такой вот подарок мне на 14 Февраля сделали. По какому из моих уголовных дел — о клевете или экстремизме — розыск объявлен, я не знаю. Это преследование политическое», — поделился Сергей Бойко.

Сергей Бойко покинул страну в 2021 году после серии административных штрафов за организацию незаконных акций. У него дома неоднократно проходили обыски.

Весной минувшего года на Сергея Бойко написали заявление о клевете — полиция возбудила уголовное дело. Причиной стали его слова о причастности другого депутата к смерти ветерана ВОВ.

Ранее депутат некоторое время возглавлял местный штаб Навального (организация «Штабы Навального» запрещена в России).







В список иностранных агентов среди правозащитников добавили:

Основательницу фонда «Насилию.Нет» Анну Ривину Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов в начале февраля. Власти указали на то, что, что она распространяет «недостоверную информацию о деятельности органов власти РФ и негативную информацию о Минобороны РФ». Сам фонд «Насилию.Нет» был включен в список «иноагентов» еще в конце 2020 года. Примечательно, что спустя три дня после признания её иноагентом, правозащитницу отказались пускать в Грузию. Сейчас Ривина ожидает депортации из Тбилиси.

Анна Ривина основала проект «Насилию.Нет» в 2015 году. Спустя три года он получил статус некоммерческой организации. На сайте проекта собрана информация о кризисных центра в России, а также собраны инструкции, как вести себя, если человек стал жертвой насилия. В приложении есть функция «тревожной кнопки», при нажатии на неё, автоматически отправляется сообщение с сообщение с установленным текстом и геолокацией всем близким жертвы. Только по данным за июль 2019 года, приложением «Насилию.Нет» пользовались более 50 тыс. человек.

Другие меры реагирования на оппозиционную интернет-активность:

В конце февраля Самарская Дума исключила Депутата Михаила Абдалкина за то, что он слушал послание Президента с лапшой на ушах. Депутат от КПРФ разместил ролик в соцсети «ВКонтакте», на котором он внимательно слушает телевыступление Владимира Путина повесив себе на уши лапшу.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил руководство КПРФ «обуздать» своего однопартийца. Депутата огорчило, что лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов восхищен вчерашним посланием Президента, в то время, как его однопартиец из самарской областной Думы слушает то же выступление лидера страны с макаронными изделиями на ушах.

Немного позитивных новостей нашего дайджеста:

В начале февраля Петербургского ЛГБТ-активиста Александра Меркулова исключили из реестра экстремистов. Ещё в 2020 году он был задержан и обвинён в оправдании терроризма из-за постов в личном паблике с 10 подписчиками, где он высказался про самоподрыв анархиста Михаила Жлобицкого.

Летом прошлого года Меркулова признали виновным, назначив штраф 200 тыс. рублей и принудительное психиатрическое лечение.

Активист в данный момент также проживает в Санкт-Петербурге.

В поддержку адвоката Михаила Беньяша, которого лишили адвокатского статуса из-за постов про Минюст, подписали петицию 85 его коллег.

«Лишение адвоката статуса за высказывания, в которых он выражает несогласие с действующей позицией власти или органов адвокатского самоуправления, недопустимо», — заявили авторы обращения.

В середине февраля адвоката из Краснодара Михаила Беньяша совет адвокатской палаты лишил статуса. Поводом для этого послужили публикации Беньяша в его тг-канале. Юрист, по версии адвокатской палаты, «проявлял неуважение» к адвокатуре, судам, Минюсту и власти.

Минюст признал адвоката иностранным агентом в октябре прошлого года. А в ноябре его обвинили в «дискредитации» армии из-за его постов в телеграме. Сумма штрафа составила 30 тыс. рублей.

Суд прекратил дело геолога из Астрахани Михаила Кавуна, обвиняемого в финансировании «Правого сектора». Дело против против Кавуна официально прекратили в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

Михаила Кавуна арестовали весной прошлого года по статье о «финансировании экстремистской деятельности» из-за того, что он ездил в Украину. Обвинение посчитало, что во время пребывания на территории Украины Кавун якобы передавал наличные деньги главе отделения украинской националистической организации «Правый сектор».

В начале февраля текущего года Кавун вышел на свободу и уехал в Казахстан. Геолог планирует продолжить работать по специальности в компании, в которой работал в своём родном городе.

Кирилла Украинцева, который возглавляет профсоюз доставщиков еды «Курьер», в начале февраля признали виновным, однако освободили в зале суда, сообщает Павел Чиков.

Сергиево-Посадский городской суд Московской области огласил приговор в начале февраля по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов), назначив активисту год и четыре месяца колонии-поселения. Тем не менее этот срок был автоматически погашен за счет того времени, который Украинцев провёл в СИЗО, потому как день в изоляторе засчитывается, как два дня в колонии-поселении.

Мужчину задержали в апреле прошлого года, вменив ему публикации к призыву водителей такси и курьеров выходить на акции протеста против нарушения их трудовых прав.

Дело активиста имело широкий отклик у общественности, включая массовые забастовки курьеров в прошлом году. Курьеры требовали повышение зарплаты и улучшение условий труда. Более того, многие члены профсоюза «Курьер» работают в доставке Delivery Club, и пользователи соцсетей призывали к бойкотированию данного сервиса, что ещё больше привлекало внимание к уголовному делу.

Под конец февраля появились ещё хорошие новости — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение в пользу сотрудников канала «Navalny Live», присудив компенсацию в размере 1300 евро. За нарушение статей 6 и 7 Европейской конвенции о правах человека: «неправомерное задержание и нарушение права на честный суд». Также отдельно была присуждена компенсация в размере 3900 евро Леониду Волкову нарушение права на свободу самовыражения, о чем оппозиционер сообщил в своём тг-канале.

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Как видим, в этом дайджесте снова превалирует тема армии и её «дискредитации». Данную публикацию мы посвятили политикам, а также активистам. Следующая будет посвящена тем людям, которые не столь известны и публичны, но они тоже ощутили удар российского репрессивного законодательства, поэтому их истории также важны, как рассказанные выше, и как истории блогеров, артистов и селебритиз, которым будет посвящён третий дайджест за февраль 2023 года.