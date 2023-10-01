IT-регулирование: что вступает в силу в октябре

С 1 октября интернет-сайты должны будут раскрывать все сведения, которые они собирают о пользователях, и то, как работают их рекомендательные алгоритмы. Платформы, которые предоставляют рекомендации с нарушением законодательства, Роскомнадзор сможет блокировать.

Правила применения рекомендательных алгоритмов теперь должны содержать в том числе описание процессов и методов сбора, систематизации и анализа данных, относящихся к предпочтениям онлайн-пользователей, а также источники и виды сведений, которые используются для предоставления информации.

Новые нормы не распространяются на операторов государственных информационных систем, госорганы и органы местного самоуправления.





Работодателей, которые не оповестили сотрудников о наличии повестки, начнут привлекать к ответственности. Штраф для должностных лиц составит от 60 тыс. до 80 тыс. руб., для юридических — от 400 тыс. до 500 тыс. руб.

К слову, штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины повысят до 30 тыс. руб. А если сам гражданин не сообщил об изменении своих данных (семейном положении, образовании, работе или переезде), ему будет грозить взыскание в размере до 5 тыс. руб.

Двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуги» становится обязательной. Теперь система при входе помимо пароля будет запрашивать дополнительное подтверждение — например, одноразовый код из СМС.

15 октября вступят в силу и новые правила приёма платы за услуги на официальных сайтах органов власти и порталах государственных и муниципальных услуг. Они обязывают предоставить заявителю всю информацию о доступных способах оплаты, а также сведения о наличии или отсутствии комиссии за совершение платежей.

К должностным лицам, исполняющим функции операторов, предъявлен ряд квалификационных требований: наличие высшего образования, отсутствие непогашенной или неснятой судимости, а также требования к деловой репутации.

Принимать платежи физлиц теперь смогут только те операторы, которые включены в специальный реестр. Срок принятия Банком России решения о регистрации организации в качестве оператора, а также решения о включении иностранной организации в реестр операторов иностранных платёжных систем будет увеличен с 30 календарных до 30 рабочих дней.

Минимальные требования к страхованию банковских карт тоже изменились. Теперь добровольное страхование должно не только включать потерю карты или её повреждение, но и предусматривать такой риск, как мошенническое списание денег. Лимит страховой выплаты составит 100 тыс. руб. Возместить убыток следует в течение 30 дней после получения заявления от пострадавшего клиента.

Кроме того, с 21 октября Банк России сможет сообщать в МВД о подозрительных денежных переводах. Остальные банки получат возможность на два дня приостанавливать денежные переводы при подозрении, что счета являются мошенническими.

С 26 октября появятся новые причины для лишения гражданства. Помимо уже закреплённых в законодательстве остаться без российского паспорта можно будет за дезертирство, призывы к экстремизму и дискредитацию Вооружённых сил РФ.