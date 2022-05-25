«Роскомсвобода» подписала письмо к британскому правительству о влиянии санкций на доступность интернета

«Роскомсвобода» подписала открытое письмо крупнейшей некоммерческой организации по защите цифровых прав Access Now, составленное по поводу новых возможных санкций Великобритании, которые способны затруднить доступ россиян к интернету. Зарубежным странам тем более необходимо тщательно взвесить все последствия ответных мер, поскольку российское государство и само усиливает ограничения и увеличивает число блокировок платформ и провайдеров на своей территории, отметили в Access Now.

Новые санкции в ответ на действия российского государства могут помешать открыто и честно сообщать о событиях в России и получать доступ к информации о том, что происходит в Украине и за рубежом, говорится в письме. Помимо этого они способны повлиять на сотрудничество английских и российских (например, «ТрансТелеком») компаний и привести к нарушению доступа к интернету в России.

Доступ же к интернету имеет важное значение для защиты свободы выражения мнений, свободы информации и свободы ассоциаций и всё чаще называется отдельным правом человека. Журналистика и независимые СМИ зависят от наличия безопасных и надёжных информационных технологий, корторые помогают документировать события в затронутых конфликтом районах и обходить государственный контроль над информацией. Чрезмерно широкие ограничения доступа россиян к интернету приведут к дальнейшей изоляции антивоенных активистов и ограничат возможности неправительственных организаций, юристов, журналистов и правозащитников внутри и за пределами России предоставлять гражданам важную информацию о текущем положении дел. Таким образом, санкции только ускорят наступление «суверенного Рунета».

Кроме того, ограничение доступа к иностранным технологиям и коммуникационным платформам может привести к дальнейшей изоляции региона и вынудить пользователей перейти на альтернативные услуги от российских компаний, которые находятся под строгим контролем российских властей. Люди также будут обращаться к пиратским версиям ПО и сервисов, которые могут быть более уязвимы для взлома и слежки.

Access Now призвала Великобританию и её союзников предпринять следующие шаги:

- не вводить санкции в отношении оборудования, ПО, технологий и услуг, связанных с обменом информацией через интернет, применительно к России и Беларуси.;

- проконсультироваться с представителями гражданского общества и технологическими компаниями, чтобы оценить возможные последствия потенциальных санкций;

- осуществлять санкции в соответствии с международными принципами в области прав человека;

- разъяснять, как разрабатываются санкции, и предоставить заинтересованным сторонам возможность давать обратную связь;

- регулярно пересматривать санкции на предмет соответствия целям;

- включить рекомендации о возможном снятии санкций, а также факторы, которые сделают эту отмену возможной;

- применять аналогичный подход к любым потенциальным санкциям в отношении Беларуси по мере изменения её роли в конфликте.

Помимо «Роскомсвободы» письмо подписали ARTICLE 19, Eurasian Digital Foundation, Human Rights Watch, Ranking Digital Rights, Wikimedia Foundation и др.

В прошлом месяце Минфин США вывел из-под санкций против России телекоммуникационное и интернет-оборудование, а также веб-сервисы: мессенджеры, платформы видеоконференций и обмена фотографиями, фильмами и документами, электронные почты, соцсети, поисковики, блог-платформы и регистраторы доменов. Глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян считает, что такой шаг стал следствием заявления «Роскомсвободы» о том, что санкции лишают российских пользователей доступа к цифровым и финансовым благам, превращая в изгоев.