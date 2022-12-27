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27 December 2022

«ЛГБТ-пропаганда» как категория попала под блокировку

Правительство России утвердило изменения в правила работы Единого реестра запрещенной информации Роскомнадзора.
Фото: Olga Maltseva/AFP/Getty

Правительство России внесло информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола в перечень контента для внесения в реестр запрещенной в РФ информации в интернете по решению Роскомнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжением вносятся изменения в постановление правительства N1101 от 26 октября 2012 года о Едином реестре запрещенной в РФ информации в интернете, согласно которым, «информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию и смену пола» вносится в реестр по решению РКН.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, информации, побуждающей к смене пола, а также о введении административной ответственности за эти правонарушения. Нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Кроме того, не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

149-ФЗ 139-ФЗ 478-ФЗ ЛГБТ 479-ФЗ ЛГБТ

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