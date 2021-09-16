БезУмная борьба исподтишка: политическая погоня с ломанием крупных сервисов

В преддверии выборов в Госдуму Роскомнадзор продолжает делать громкие заявления о разного рода «недопустимостях», попеременно обращаясь то к иностранным интернет-сервисам, то к СМИ. Между тем, какая-то мистическая сила точечно блокирует связанные с «Умным голосованием» ресурсы, а также инструменты, с помощью которых можно было бы обойти эту блокировку. Мистика же заключается в том, что ни единого намёка на эти ресурсы в реестре запрещённой информации найти невозможно. Ни один уполномоченный государственный орган, начиная от суда, заканчивая Генпрокуратурой и самим же Роскомнадзором, не принял соответствующего решения о такой блокировке. Ну, то есть ни одна разрешённая российским законодательством организация не взяла на себя ответственность за творящийся в Сети произвол.

Если, к примеру, по сайту «Умного голосования» и его клонам хотя бы формально соблюдаются прописанные в законодательстве процедуры, то в блокировке сервисов публичного DNS, протоколов DHT и DoH нет ни капли законности. Роскомнадзор предположительно просто задействует так называемые технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), никоим образом не отчитываясь ни перед интернет-сообществом, ни перед бизнесом. Между тем, несмотря на «продвинутость» используемых надзорным ведомством систем, «положить УмГ» безболезненно для остального Рунета не получается — неделю назад сбои возникли в работе торрентов, игровых, коммуникационных и даже торговых платформ, поскольку они используют эти самые тайно и незаконно запрещённые Роскомнадзором протоколы.

Никаких комментариев надзорное ведомство при этом не даёт. Сервисы просто падают, и всё. На днях, также без всяких предупреждений, «вдруг» стал недоступен созданный известным IT-экспертом Владиславом Здольниковым сервис Red Shield VPN, который используется для обхода блокировок, в том числе — для восстановления доступа к «Умному голосованию».

Red Shield VPN блокируют с помощью ТСПУ — устройств для контроля трафика пользователей, которые Роскомнадзор устанавливает у интернет-провайдеров. Основатель сервиса Влад Здольников связал блокировку с публикацией списков «Умного голосования» https://t.co/NUcHgTzHMv — Медиазона (@mediazzzona) September 15, 2021

«Российские власти начали блокировать Red Shield VPN на ТСПУ сегодня в 15:00 МСК. Очевидно, блокировка связана с публикацией списков Умного Голосования», — написал Здольников в своём Telegram.

В разговоре с «Медиазоной» эксперт добавил, что, по его данным, в тот же период начали блокировать не только Red Shield, но и другие VPN-сервисы. По мнению IT-специалиста, власти полагают, что это помешает избирателям узнать о рекомендациях «Умного голосования».

Как вы можете догадаться, никаких намёков на присутствие redshieldvpn.com в реестре запрещённой информации не было и нет.

А уже ночью случилось то, чего ожидали многие (сейчас должно прозвучать «та-дам!») — власти отважились нанести удар по обычным сервисам, в результате чего пропал доступ к docs.google.com.

По словам специалиста «РосКомСвободы» по информационной безопасности Вадима Лосева:

«После того, как Леонид Волков опубликовал кандидатов в google docs, похоже начались тестирования блокировки сервиса в Питере. Провайдер Теле2, блокируют по SNI. Риск того, что завтра будут проблемы с сервисами гугла, высокий».

Создатель «Эшер II» Филипп Кулин написал, что документы Google недоступны ещё и на «Мегафоне».

Кроме «Мегафона» и Tele2, сайт docs.google.com блокировали Yota, МТС и «Ростелеком».

«Это просто что-то невероятное. Они блокируют ГУГЛДОКС! Ну вот вообще не удивлюсь, если начнут с пятницы (а то и раньше) замедлять ютуб», — написал экс-журналист «Эха Москвы», блогер Майк Наки.

Пользователи в России сообщают о проблемах с доступом в Google Docs (где были опубликованы списки кандидатов от УмГ) — Internet Protection Society (@safe_runet) September 16, 2021

«Роскомсвобода» отмечает, что проблемы с доступом начались после публикации списков «Умного голосования» на сайте https://t.co/5XL9HS4C3Thttps://t.co/CLI269WD6B — Медиазона (@mediazzzona) September 15, 2021

Стоит заметить, отдельные страницы «Гуглодокса» уже вносились в реестр запрещённых сайтов, но — без ограничения доступа ко всему сервису:

Кроме docs.google.com была заблокирована и платформа telegra.ph - сервис для чтения и написания текстов от создателей Telegram.

«Сколько офисных работяг проведут последние рабочие дни этой недели в производственном аду из-за блокировки удобного сервиса и поломанных серверов — остаётся только догадываться», — саркастически отмечает Readovka.

Вау. Кремль решил заблокировать гугл докс, в котором мы сегодня опубликовали списки Умного голосования на выборах в Госдуму. Наверное, если бы мы рассылали рекомендации голубиной почтой, они бы уже перестреляли всех птиц — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 15, 2021

«Единственные жители России, у кого ещё остаётся возможность использовать сервис — москвичи, так как блокировки не затронули столицу», — также пишет Readovka.

Владислав Здольников называет происходящее «беспределом», поскольку данные блокировки не отображаются по запросу в официальных реестрах Роскомнадзора:

«То есть, их как бы нет даже по их собственным законам. У кого не открывается telegra.ph или docs.google.com - прямо сейчас пишите и звоните своему оператору, и спрашивайте «какого чёрта?». И говорите, что уйдёте от них из-за этого прямо завтра. Можно и в чат, и по телефону одновременно.



Суть вот в чём: эти сайты блокируются только у тех операторов, у которых стоят ТСПУ. А они стоят далеко не у всех. У оператора без ТСПУ есть конкурентное преимущество. Это хорошая мотивация для операторов, чтобы они долбили РКН — мол, какого чёрта у нас блочат, а у других нет, клиенты уходят.



Кстати, если у оператора не открывается что-то, чего нет в реестре РКН — это нарушение закона, поэтому смело требуйте компенсацию. Начинайте прямо сейчас!»

Напомним, устанавливать ТСПУ операторов связи принуждает так называемый закон «О суверенном / безопасном Рунете» (90-ФЗ). По мысли авторов закона, такие устройства должны защитить российскую часть интернета от воздействия внешних угроз, но по факту они используются для более точечного цензурирования информационного цифрового пространства. Однако раньше методы блокировки неугодных интернет-ресурсов были менее точными и, к примеру, в погоне за запрещённым ранее мессенджером Telegram Роскомнадзор задел миллионы IP-адресов, тем самым нарушив работу множества случайных ресурсов, в том числе — государственных. В историю Рунета это вошло как «ковровые бомбардировки» или «IP-геноцид».

Интернет-эксперты, в том числе «РосКомСвободы», после появления закона «О суверенном Рунете» сразу высказывали опасения, что он будет использоваться совсем не для защиты российского сегмента Сети, а для ограничения доступа к запрещённой информации, и управлять этим процессом будет Роскомнадзор, никоим образом не отчитываясь ни перед кем. Как и предполагалось, надзорное ведомство совершенно непрозрачно решает, какому сайту или даже протоколу быть, а кому - исчезнуть из Рунета.

Одним из первых о нецелевом применении ТСПУ рассказал Владислав Здольников. По его словам, сначала власти тестировали работу данных устройств, наблюдая за тем, как точечные блокировки влияют на сторонние сайты, не задевают ли критически важных сервисов, а уже к весной-летом текущего года ударили по ресурсам Алексея Навального, которые до этого могли успешно избегать блокировок.

Вначале блокировка с помощью ТСПУ действительно дала властям свои плюсы, однако как только началась охота на протоколы, снова «что-то пошло не так». Поскольку Роскомнадзор уже привычно ни перед кем не отчитывается, невозможно сказать, будет ли он дальше нападать на программы, позволяющие существовать миллионам сайтов в глобальной Сети, но мы видим, грань осторожного отношения к популярным и критически важным для большинства россиян сервисов он уже переступил. И хотя к утру надзорное ведомство отпустило и docs.google.com, и telegra.ph, опасность продолжения этого «искромётного шоу» достаточно высока:

«...Но похоже, что за время ночной блокировки запрещённый список разрешённых кандидатов ушёл уже на многие UGC-площадки: Medium, GitHub…»

«Я на самом деле догадываюсь, что глобально происходит, — пишет Филипп Кулин. — У ЦМУ ССОП (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования) при ГРЧЦ при РКН нет стенда для ТСПУ. Нет, какой-то стенд есть. Но как это всё поведёт себя на реальных объёмах, в реальных условиях — я уверен, что такой стенд даже не задумывался. Как можно что-то предполагать, не попробовав? Но игры там опасные, большие дяди и тёти будут возмущаться».

По его словам, актуальные политические события, да ещё и с участием «УмГ» стало для властей удобным поводом для того, чтобы прибавить усилий, невзирая на репутационные потери:

«Всем всё ясно. Борьба с печенегами. Это понятная всем дядям нужная и своевременная борьба. Чуть „прокачать“, и можно обосновывать любой эксперимент с фильтрацией. Повод вышел из-под контроля и живет своей жизнью? Да и пусть. Кого это волнует. Цифровая опричнина системообразующие предприятия не задеты и ладно».

Владислав Здольников тем временем опубликовал ответы ряда провайдеров относительно ночного инцидента с блокировкой docs.google.com и telegra.ph. Yota назвала в качестве причины недоступности сервиса Google проблему в работе самой американской корпорации, а Tele2 заверил, что с их стороны ограничений нет и советует почистить кэш и cookie браузера. Здольников считает это перекладыванием ответственности и призывает жаловаться на операторов.

«Хочу сказать огромное спасибо Дождю, Медузе, Медиазоне и всем СМИ, которые написали о блокировке Red Shield VPN. В условиях, когда блокировки происходят в режиме секретности на каких-то там ТСПУ, огласка очень помогает бороться», — также пишет он.

Исполнительный директор Общества защиты интернета (ОЗИ) Михаил Климарёв в контексте происходящих событий обратил внимание на требование Банка России от 6.09.2021 г. к кредитным организациям перестать использовать ещё одного сервиса Google — reCAPTCHA.

«То есть, с утра россияне проснутся, а там весь СДБО (Системы дистанционного банковского обслуживания) лежит, — рассуждает он. — Собственно, это как раз тот случай, когда рвётся в самых неожиданных местах. И это, скорее всего, не самый жёсткий случай — завтра выясним какой. Возможно, по столбам дыма...».

Недавно стало известно о намерении Роскомнадзора запустить систему автоматического поиска «запрещённой» информации в СМИ и соцсетях. Система будет отслеживать зеркала заблокированных сайтов и анализировать мнение автора публикации, а также предсказывать, каких пользователей интернета может заинтересовать текст с запрещённой информацией на основе социально-демографических факторов: пола, возраста, образования и дохода. Стоимость системы — почти 60 млн рублей.

Как видим, РКН наращивает свои блокировочные и отслеживающие мощности, никак не отчитываясь перед российскими гражданами и не неся никакой ответственности за собственные нарушения. Основываясь на политической целесообразности, власти уже просто втихомолку, исподтишка занялись удалением из информационного пространства неудобной для них информации, абсолютно не заботясь ни интересами россиян, ни собственной репутацией. И увы, тема с ограничением доступа к популярным ресурсам пока не закрыта: