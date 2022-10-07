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7 октября 2022

Meta выявила 400 приложений, нацеленных на кражу логина и пароля пользователей Facebook

Эти приложения уже удалены из Google Play Store и Apple App Store, сообщили в компании.
Источник: Meta

Компания Meta (включает Facebook, Instaram, WhatsApp) выявила более 400 приложений, нацеленных на кражу регистрационных данных Facebook, которые можно было скачать скачать в Google Play Store и Apple App Store. Meta сообщила об этом в Apple и Google, и те уже удалили эти сервисы из своих магазинов приложений. 

Вредоносные приложения в виде фоторедакторов, игр, VPN-сервисов были замаскированы так, чтобы выглядеть забавными или особенно полезными, а именно: обещали лучшие скорость работы, графику, а также дополнительные функции, которых нет в других подобных сервисах.

При установке такое приложение может попросить пользователя «Войти в систему с помощью Facebook». И если человек вводит свои учётные данные, вредоносная программа крадёт его логин и пароль.

 

Чтобы не попадаться на подобные уловки, Meta рекомендует:

  • относиться с подозрением к приложению, которому требуется ваш логин и пароль от Facebook, прежде чем разрешить вам его использовать;

  • оценить репутацию приложения через количество его загрузок, рейтинги и отзывы, в том числе отрицательные;

  • проверить, предоставляет ли приложение заявленные опции до или после входа в систему?

 

Если вы считаете, что загрузили вредоносное приложение и оно украло ваши учётные данные, сделайте следующее:

  • сбросьте и создайте новые надежные пароли (никогда не используйте один пароль на нескольких веб-сайтах);

  • включите двухфакторную аутентификацию;

  • включите оповещения при входе в систему;

  • обязательно просмотрите свои предыдущие сеансы, чтобы убедиться, что знаете, какие устройства имеют доступ к вашей учётной записи.

 

Сообщать о вредоносных приложениях в Meta можно здесь.

 

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