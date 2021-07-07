Публикация о самосожжении удмуртского учёного стала причиной блокировки сайта MariUver

Основатель сайта о марийцах и финно-угорском мире MariUver Василий Николаев сообщил, что российские власти заблокировали ссылку на статью «Марийские активисты почтили память Альберта Разина», в котором рассказывается об удмуртском учёном-филологе, совершившем в сентябре 2019 года акт самосожжения. Роскомнадзор в своём письме, рассказывает Николаев в Facebook-группе, утверждает — в статье «содержится информация о возможном способе совершения самоубийства».

Николаев также приводит в пример публикацию государственного телеканала «Вести», где рассказывается о суициде в Новосибирской области с приблизительно таким же описанием, но вопросов у российских надзорных органов к нему почему-то не появилось.

Основатель MariUver удалил заметку и отправил уведомление на электронную почту Роскомнадзора. Однако сайт до сих пор остаётся заблокированным для жителей РФ — на него можно зайти только с помощью VPN.

Между тем, саму статью ещё можно обнаружить в кэше Google, Архиве Интернета и на Archive.is. К слову, статья на MariUver является копией материала с сайта «Идель.Реалии» за сентябрь прошлого года.

По мнению журналиста «Реалий» Тодара Бактемира, власти выбрали для блокировки «хамский» повод, а цензура против независимых медиа — ужасна, но она приобретает вдвойне ужасные масштабы, когда это касается языков народов России:

важный тред: роскомнадзор заблокировал один из важнейших марийских ресурсов mariuver. цензура против независимых медиа — всегда ужасно, а в случае языков народов россии ужасно вдвойне, потому что таких медиа очень мало. при этом повод для блокировки был максимально хамским — тодар бактемир (@gorgich) July 6, 2021

Журналист отметил, что MariUver, «один из немногих сайтов, где давалась независимая точка зрения о происходящем в Марий Эл».

Стоит заметить, темой запрета информации о самоубийствах занимается непосредственно Роспотребнадзор (РПН), а не Роскомнадзор - последний лишь направляет письма с требованием убраь тот или иной материал, показавшийся РПН «пропагандирующим или описывающим способы самоубийств». В этом можно убедиться, ознакомившись со списком запрещённых ссылок, которые находятся в ведении Роспотребнадзора. Иногда ситуация доходит до абсурда — под запрет попадают песни, стихи, юмористические статьи, в которых никакой пропаганды нет, а есть лишь желание ведомства улучшить статистику «профилактики борьбы с самоубийствами». Одно из последних таких сомнительных решений РПН — блокировка текстов панк-групп «Пурген», «Индульгенция» и Clockwork Times, о которой мы писали в июне текущего года.

UPD. Мы обратили внимание, что блокировка не одной страницы, а вообще всего сайта MariUver осуществляется не на уровне российских операторов связи и выглядит таким образом:

Поэтому мы связались с владельцем сайта, Васли (Василием) Николаевым, который поведал нам достаточно неожиданные подробности блокировки.

Выяснилось, что напрямую к нему Роскомнадзор не обращался, но своё сообщение с приложенным к нему уведомлением от российского надзорного ведомства прислал WordPress, на котором MariUver и выложен. Интернет-сервис уведомил о «требовании РКН отключить на сайте WordPress.com следующий контент — https://mariuver.com/2020/09/10/mari-pocht-razin/», поэтому:

«К сожалению, нам пришлось подчиниться, чтобы WordPress.com оставался доступным для всех в России. Мы отключили этот контент только для посетителей Интернета из России. На посетителей из других стран это не влияет».

Николаеву же и его читателям WordPress предложил ознакомиться со статьёй «Обход интернет-ограничений», где рассказывается о том, что блоги сервиса могут быть недоступны во многих странах из-за местного законодательсва, сам же сервис придерживается свободы слова. Поэтому он советует использовать средства обхода блокировок, например, VPN и т.п.

«Они ограничили для читателей из России доступ к этому конкретному материалу. А сам вообще удалил этот материал. И написал письмо Роскомнадзору, но никакого ответа я не получал, — рассказывает Васли Николаев. — Это несправедливо, они [Роскомнадзор] просто нагло по надуманной причине прикрыли мой сайт. Истинная причина того, что сайт заблокировали, думаю, в том, что я поднял нелицеприятную для властей тему ограничения религиозных прав сторонников Марийской традиционной религии. В комментариях люди очень критично высказываются к тем, кто у власти».



По его словам, это не первый его сайт, который подвергается блокировке. Раньше это был mari.ee, но сейчас данный домен принадлежит какой-то фирме, никак с ним не связанной.

UPD 8.07.2021. Николаев написал в техноддержку WordPress, сообщив о том, что он удалил статью, после чего получил ответ от Automattic Trust & Safety с благодарностью, что «дал им знать» об этом, и в данный момент доступ к сайту на территории России восстановлен. Сам владелец MariUver недоумевает от действий хостера, которому он платит деньги за размещение сайта, без каких-либо сомнений пошедшего на поводу у Роскомнадзора, да ещё и заблокировав не одну ссылку, а весь сайт. По его словам, это единственный независимый марийский интернет-ресурс, которому уже 20 лет (за это время просто менялись домены, а потом он решил перейти на WordPress.com).



Нас тоже очень удивила позиция хостера, поэтому мы обратись за комментариями к экспертами, чтобы они разъяснили — насколько характерна такая «согласительская» политика зарубежных интернет-сервисов в отношениях с российскими властями.

Специалист «РосКомСвободы» по информационной безопасности Вадим Лосев, ознакомившись с ситуацией, предлагает вникнуть во все детали:

«Как устроен сайт Mariuver.com? Это блог на платформе Wordpress.com. Тут важно понять разницу между системой управления сайтами Wordpess и Wordpress.com — хостинговой площадкой компании Automattic, первое — это такая программа для сайтов, а второе — это площадка, на которой они расположены. Mariuver.com — платный сайт на площадке Wordpress.com. Мы знаем, что он платный, потому что без оплаты нельзя привязать к такому сайту собственный домен второго уровня».

«Мог ли Роскомнадзор заблокировать одну страницу https://mariuver.com/2020/09/10/mari-pocht-razin/? — рассуждает Лосев. — Нет, не мог. Если адрес начинается с https, то есть сайт использует шифрование, то можно блокировать сайт только целиком. Может ли Роскомнадзор сам блокировать https://mariuver.com/ целиком? Да, может, если захочет. У сайта есть собственное доменное имя, а значит, у Роскомнадзора есть техническая возможность его блокировать. Зачем тогда Роскомнадзор попросил Wordpress удалить https://mariuver.com/2020/09/10/mari-pocht-razin/? Это не технический вопрос. Захотел и попросил, это, скорее, вопрос к юристам или к самому Роскомнадзору. При этом интересно, что в реестре заблокированных сайтов такого сайта нет https://reestr.rublacklist.net/search/?q=mariuver».

А зачем тогда Wordpress.com заблокировал для россиян сайт целиком, а не одну страницу? «Может быть у них действительно нет технической возможности ограничить доступ к одному материалу. Но тут важно разобраться, в каком порядке все происходило. Если Николаев удалил материал еще до того, как Wordpress.com получил письмо Роскомнадзора, тогда и блокировать было уже нечего. Тогда выглядит, как будто Wordpress пытался угодить Роскомнадзору и перестарался. А если Николаев удалил материал уже после того, как Роскомнадзор послал (или подготовил) письмо Wordpress.com, то все сходится. Лучше спросить об этом у них самих», — продолжает эксперт.



«А почему Wordpress.com говорит, что заблокировал сайт, чтобы „WordPress.com оставался доступным для всех в России“? Компания предполагает, что если бы они отказались блокировать сайт, Роскомнадзор мог бы не пытаться блокировать только доменное имя https://mariuver.com/, а мог бы заблокировать для россиян IP-адреса самой платформы Wordpress.com, на которых расположено более полутора миллионов сайтов (здесь написано, что полтора миллиона, https://host.io/wp.com. По другим данным их 900 тысяч, но все равно очень много). У всех сайтов платформы Wordpress.com (https://wordpress.com/activity/) — 409 миллионов уникальных пользователей в месяц, и компания Automattic не хочет, чтобы Роскомнадзор их заблокировал», — подытоживает Вадим Лосев.

То есть, возможно, случилась бы история, аналогичная «IP-геноциду», устроенному российским властями, когда они пытались заблокировать Telegram, и, отправляя в бан сетевые адреса, на которых располагались никак не связанные с мессенджером интернет-ресурсы, готовы были окончательно нарушить работу Рунета. Как показывает опыт, решимости у них на это вполне может хватить.